Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu CLB CAHN mới nhất sau sự cố khó tin: Quyết vượt khó ở Singapore đúng mùng 2 tết

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
15/02/2026 09:41 GMT+7

Trong chuyến làm khách đến sân của Tampines Rovers, CLB Công an Hà Nội (CAHN) cần giành chiến thắng đậm như ở trận lượt đi để nắm chắc tấm vé vào tứ kết Cúp C2 châu Á 2025-2026.

CLB CAHN và đối thủ thi đấu trên sân cỏ nhân tạo

Lúc 20 giờ 15 ngày 18.2 (mùng 2 Tết Nguyên đán), CLB CAHN sẽ tái đấu Tampines Rovers trên sân Jalan Besar ở lượt về vòng 16 đội Cúp C2 châu Á 2025-2026. Thầy trò HLV Alexandre Polking từng giành chiến thắng dễ dàng 4-0 ở trận lượt đi và 6-1 ở vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026 trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng trong chuyến hành quân đến Singapore.

Đầu tiên, CLB CAHN phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Điều này sẽ gây ra không ít khó khăn cho Quang Hải và các đồng đội. Ở Cúp C2 châu Á mùa này, Tampines Rovers từng đánh bại những đối thủ sừng sỏ như Buriram United, đội bóng số 1 Thái Lan hay Pohang Steelers, CLB hàng đầu Hàn Quốc cũng trên mặt sân cỏ nhân tạo.

Lịch thi đấu CLB CAHN mới nhất sau sự cố khó tin: Quyết vượt khó ở Singapore đúng mùng 2 tết- Ảnh 1.

Đình Bắc và các đồng đội quyết tâm vượt khó

ẢNH: MINH TÚ

Chưa hết, CLB CAHN phải thi đấu với áp lực buộc phải giành chiến thắng với cách biệt từ 4 bàn trở lên. Nguyên nhân là đội bóng này nhiều khả năng bị xử thua 0-3 do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu trong trận lượt đi. Cụ thể, HLV Polking đã tung vào sân China và Stefan Mauk, 2 cầu thủ nhận đủ 3 thẻ vàng từ đầu giải. Theo điều 59.1.1 của điều lệ giải, các cầu thủ sẽ không được thi đấu trận kế tiếp ngay khi tích luỹ đủ 3 thẻ vàng.

Thách thức dành cho CLB CAHN là rất lớn, nhưng không phải không có cơ sở để tin vào việc đại diện Việt Nam sẽ giành chiến thắng đậm. Ở 2 lần chạm trán gần nhất, Alan cùng các đồng đội đã ghi đến 10 bàn thắng vào lưới Tampines Rovers. Lối chơi tấn công áp đặt mà HLV Polking đang xây dựng đủ sức giúp CLB CAHN thắng cách biệt đối thủ từ Singapore thêm một lần nữa.

Dù phải thích nghi với mặt sân lạ và áp lực tâm lý từ án phạt, nhưng khi bị dồn vào thế chân tường, bản lĩnh của những Quang Hải, Đình Bắc... có thể sẽ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chỉ cần duy trì được hiệu suất ghi bàn như những trận đấu trước, cánh cửa đi tiếp vào tứ kết vẫn rộng mở với CLB CAHN.

