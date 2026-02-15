Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nóng: Cũng dùng cầu thủ dính 3 thẻ vàng như CLB CAHN, vì sao Tampines không có nguy cơ bị xử thua?

Hồng Nam
Hồng Nam
15/02/2026 09:18 GMT+7

CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) có nguy cơ bị xử thua 0-3 ở trận lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League 2 gặp Tampines Rovers, do sử dụng 2 cầu thủ đã nhận đủ 3 thẻ vàng ở vòng bảng.

CLB CAHN có nguy cơ bị xử thua

CLB CAHN đã đánh bại Tampines Rovers với tỷ số 4-0 ở lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League (diễn ra tối 11.2), nhờ bốn bàn thắng của Quang Hải (cú đúp), Rogerio Alves và Đình Bắc. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Alexandre Polking đang có nguy cơ bị xử thua 0-3, đồng nghĩa chịu bất lợi cực lớn trước trận lượt về.

Nguyên nhân của nguy cơ xử thua nằm ở việc CLB CAHN đã sử dụng 2 cầu thủ không hợp lệ ở trận lượt đi với Tampines, gồm Stefan Mauk và Rogerio Alves.

Ở vòng bảng, cả hai đều đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Mauk bị phạt thẻ vàng ở các trận gặp Bắc Kinh (lượt đầu), Macarthur (lượt bốn) và Tai Po (lượt sáu). Rogerio Alves nhận thẻ vàng ở các trận gặp Tai Po (lượt hai, lượt sáu) và Bắc Kinh (lượt năm). 

Nóng: Cũng dùng cầu thủ dính 3 thẻ vàng như CLB CAHN, vì sao Tampines không có nguy cơ bị xử thua?- Ảnh 1.

Các trận bị thẻ vàng của Stefan Mauk

Nóng: Cũng dùng cầu thủ dính 3 thẻ vàng như CLB CAHN, vì sao Tampines không có nguy cơ bị xử thua?- Ảnh 2.

Các trận bị thẻ vàng của Rogerio Alves

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

"Chiếu theo Điều 59.1.1 của quy định thi đấu AFC Champions League 2, bất kỳ cầu thủ nào nhận thẻ vàng ở 3 trận khác nhau sẽ bị đình chỉ thi đấu trận kế tiếp trong giải. Trận kế tiếp của Mauk và China (Rogerio Alves) chính là lượt đi vòng 16 đội, nơi cả hai đều có tên trong đội hình xuất phát gặp Tampines Rovers. Đáng chú ý, China còn trực tiếp ghi bàn, càng khiến mức độ vi phạm trở nên nghiêm trọng nếu được xác nhận.

Trong khi đó, Điều 59.1.3 chỉ cho phép xóa thẻ trước giai đoạn tiếp theo khi cầu thủ chỉ có tối đa hai thẻ vàng, điều không áp dụng cho trường hợp của Mauk và China", nhà báo Gabriel Tan của ESPN bình luận.

Do cùng nhận thẻ vàng thứ ba ở lượt sáu (tức lượt cuối vòng bảng), nên theo luật, cả Mauk và Alves đều phải nghỉ trận gặp Tampines. Thế nhưng, cả hai đều đá chính. Mauk đá trọn vẹn 90 phút, còn Alves đá 64 phút, ghi 1 bàn vào lưới Tampines.

Nóng: Cũng dùng cầu thủ dính 3 thẻ vàng như CLB CAHN, vì sao Tampines không có nguy cơ bị xử thua?- Ảnh 3.

Rogerio Alves còn ghi bàn ở trận CLB CAHN thắng Tampines

ẢNH: MINH TÚ

Hiện Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã nắm được thông tin và sẽ sớm đưa ra phán quyết với CLB CAHN. Nếu bị xử thua 0-3, thầy trò HLV Alexandre Polking sẽ gặp bất lợi trước trận lượt về trên sân Jelan Besar của Tampines vào tuần tới.

Vấn đề là, CLB Tampines cũng sử dụng 1 cầu thủ nhận 3 thẻ vàng ở vòng bảng giống CLB CAHN, đó là Ndao Talla.

Cụ thể, Talla nhận thẻ vàng ở các trận gặp Pathum (lượt hai), Pohang (lượt ba và bốn). Theo luật, anh phải nghỉ trận kế tiếp, tức là trận gặp Kaya (lượt năm). Tampines đã không đăng ký Talla ở trận này, đồng nghĩa án treo giò được thực thi. Nhờ vậy, Talla sạch thẻ trước khi bước đến vòng 16 đội AFC Champions League 2. 

Như vậy, cùng có cầu thủ nhận 3 thẻ vàng, nhưng bản chất án phạt của Talla khác với Mauk và Alves. Talla không bị thẻ vàng thứ ba ở trận cuối vòng bảng, anh cũng chấp hành xong án phạt ở vòng bảng nên không vướng nguy cơ. Ngược lại, Mauk và Alves đều nhận thẻ ở trận cuối vòng bảng, dẫn đến rắc rối điều lệ.

Đáng tiếc cho CLB CAHN, khi trận gặp Tai Po ở lượt cuối vòng bảng thực ra chỉ còn mang tính thủ tục. CLB CAHN đã có vé đi tiếp từ trận thắng CLB Bắc Kinh ở lượt năm trước đó.

CLB CAHN vẫn chưa phản hồi về vấn đề phức tạp nêu trên. 

