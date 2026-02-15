Chóng mặt với lịch thi đấu oái ăm của đội tuyển nữ Việt Nam tại Úc: Đủ ‘combo’ trưa chiều tối

Chiến dịch quan trọng của đội tuyển nữ Việt Nam

VCK bóng đá nữ châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 1.3. Tại Úc, đội tuyển nữ Việt Nam lần lượt chạm trán Ấn Độ (18 giờ ngày 4.3), Đài Loan (12 giờ ngày 7.3) và Nhật Bản (16 giờ ngày 10.3). Việc thi đấu ở 3 khung giờ khác nhau khiến HLV Mai Đức Chung và các cộng sự phải tính toán, điều chỉnh giờ tập luyện liên tục để giúp cầu thủ thích nghi tốt với điều kiện thi đấu tại Úc.

Huỳnh Như và các đồng đội quyết tâm chinh phục tấm vé dự World Cup lần thứ 2 liên tiếp. Theo quy định, 4 đội thắng tại tứ kết sẽ giành vé trực tiếp đến Brazil vào hè 2027. 4 đội thua ở tứ kết vẫn còn cơ hội tranh tài để xác định thêm 2 suất trực tiếp cuối cùng và 2 đại diện dự vòng play-off liên lục địa.

Cách đây 4 năm, đội tuyển nữ Việt Nam đã vào đến tứ kết và để thua Trung Quốc, đội sau đó giành chức vô địch. Ở vòng play-off, các học trò HLV Mai Đức Chung đã thắng Thái Lan và Đài Loan để có lần đầu tiên đoạt vé dự VCK World Cup nữ.

HLV Mai Đức Chung cần phải tính toán phương án thích nghi với điều kiện thi đấu ẢNH: VFF

Ráo riết chuẩn bị

Để chuẩn bị cho VCK bóng đá nữ châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Tại đây, toàn đội đã có quỹ thời gian tập luyện tích cực, kết hợp thi đấu giao hữu nhằm rà soát lực lượng, thử nghiệm đội hình và nâng cao thể lực, sức bền cũng như khả năng phối hợp chiến thuật. Ban huấn luyện cũng tạo điều kiện để nhiều cầu thủ trẻ được trao cơ hội thể hiện, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Đội tuyển nữ Việt Nam về nước vào chiều 14.2. Sáng 15.2, đội có buổi tập tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam để duy trì nhịp vận động và hoàn tất các nội dung chuyên môn cuối cùng trước khi tạm nghỉ. Sau buổi tập này, các cầu thủ sẽ trở về địa phương đón Tết cùng gia đình.Ngày 18.2 (tức mùng 2 Tết Bính Ngọ), toàn đội sẽ hội quân trở lại, tiếp tục tập luyện nhằm hoàn thiện khâu chuẩn bị cho VCK Giải bóng đá nữ châu Á 2026 diễn ra tại thành phố Perth, Úc.