HLV Polking lên tiếng khi CLB CAHN có nguy cơ bị xử thua 0-3 đội Singapore: ‘Chúng tôi sẽ...'

HLV Polking cùng CLB CAHN sẽ chiến đấu đến cùng

Chiến thắng 4-0 ấn tượng của CLB CAHN trước Tampines Rovers (lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League 2) đang có nguy cơ bị đảo ngược thành thất bại 0-3. Theo nhà báo Gabriel Tan của ESPN, đội bóng của HLV Alexandre Polking đã phạm luật, khi sử dụng 2 cầu thủ Stefan Mauk và Rogerio Alves.

Cụ thể, Mauk và Alves đã nhận đủ 3 thẻ vàng ở vòng bảng, trong đó trận đấu nhận thẻ vàng thứ ba là trận gặp Tai Po ở lượt cuối. Như vậy theo quy định, Mauk và Alves phải nghỉ trận tiếp theo, tức là màn so tài lượt đi với Tampines.

Thế nhưng, cả hai đều được xếp đá chính. Mauk đã chơi trọn vẹn 90 phút, Alves đá 64 phút. Chân sút Alves thậm chí còn ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Điều này có thể làm tăng nặng nguy cơ bị xử thua của CLB CAHN.

HLV Polking khẳng định CLB CAHN sẽ tiếp tục chiến đấu ẢNH: CLB CAHN

Chia sẻ với Báo Thanh Niên, HLV Alexandre Polking của CLB CAHN đã nắm được thông tin. Ông không cho rằng vấn đề CLB CAHN có nguy cơ gặp phải là "thiếu may mắn", mà là "năng lực". "Điều chúng tôi cần làm bây giờ là phải chiến đấu và đánh bại họ một lần nữa", HLV Polking khẳng định với Báo Thanh Niên. Như vậy, ông Polking cùng học trò sẽ tập trung tập luyện để đánh bại Tampines trong trận lượt về tại sân Jelan Besar (Singapore), diễn ra vào ngày 18.2. Những câu chuyện ngoài chuyên môn không còn quan trọng lúc này.

Nếu bị xử thua 0-3, CLB CAHN phải thắng Tampines với cách biệt tối thiểu 3 bàn ở trận lượt về để nuôi hy vọng đi tiếp.

Tại AFC Champions League 2 mùa trước, một đại diện Singapore cũng hưởng lợi từ việc đối thủ dùng cầu thủ trái luật, đó là Lion City Sailors.

Cụ thể, ở trận tứ kết với Sanfreece Hiroshima, Lion City thua đậm 1-6. Tuy nhiên, do Sanfreece sử dụng cầu thủ Valere Germain sai quy định (anh chưa được đăng ký), nên bị xử thua 0-3 ở trận lượt đi. Chính quyết định này khiến đại diện Nhật Bản sụp đổ, sau đó để hòa 1-1 ở màn tái đấu Lion City lượt về, rồi ngậm ngùi rời cuộc chơi với tổng tỷ số thua 1-4.

Lion City sau đó tiến một mạch đến ngôi á quân AFC Champions League 2.