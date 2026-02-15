Đội tuyển nữ Việt Nam được lì xì sớm, quyết bùng nổ ở sân chơi châu Á

Tham dự buổi gặp mặt có ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; ông Nguyễn Hồng Minh, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam; ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký VFF. Báo cáo với lãnh đạo và các đơn vị quản lý, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết toàn đội duy trì nghiêm túc kế hoạch tập luyện, đảm bảo khối lượng và cường độ theo giáo án đã đề ra. Dù thời điểm cận tết, các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam vẫn thể hiện tinh thần tập trung, ý thức chuyên nghiệp và quyết tâm cao, hướng tới những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2026.

Thay mặt ban huấn luyện và các cầu thủ, HLV Mai Đức Chung bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT Việt Nam và VFF, coi đây là nguồn động lực lớn để đội tuyển tiếp tục nỗ lực phấn đấu.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận lì xì trước thềm năm mới ẢNH: VFF

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thứ trưởng Hoàng Đạo Cương ghi nhận và đánh giá cao tinh thần tập luyện nghiêm túc, sự cố gắng bền bỉ của toàn đội, đặc biệt trong những ngày cận Tết Nguyên đán. Thứ trưởng nhấn mạnh, những thành tích mà đội tuyển nữ Việt Nam đạt được trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào thành công chung của thể thao Việt Nam, đồng thời khẳng định lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT Việt Nam và VFF sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để đội tuyển hoàn thành tốt các mục tiêu trong năm mới.

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT Việt Nam và VFF đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể ban huấn luyện, các cầu thủ và gia đình, chúc đội tuyển bước sang năm mới với nhiều sức khỏe, may mắn và tiếp tục gặt hái thêm những thành công mới.

Theo kế hoạch, chiều nay các cầu thủ sẽ trở về địa phương đón tết cùng gia đình. Toàn đội sẽ hội quân trở lại vào ngày 18.2 (tức mùng 2 Tết Bính Ngọ) để tiếp tục chương trình tập luyện, chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế trong thời gian tới. Gần nhất là VCK giải châu Á tại Úc vào tháng 3.