Cầu thủ trẻ Việt Nam phát triển tốt nhất Đông Nam Á nhờ điều rất đặc biệt này…

Việt Nam áp đảo khu vực về số lượng danh hiệu

Năm 2018, đội tuyển U.23 Việt Nam vào chung kết giải U.23 châu Á, tạo nên kỳ tích "Thường Châu tuyết trắng", khiến cả châu Á sửng sốt. 8 năm sau đó, U.23 Việt Nam đứng hạng 3 giải U.23 châu lục. Thậm chí, tấm HCĐ của năm 2026 còn xuất sắc hơn tấm HCB của năm 2018. Trên hành trình đến tấm HCĐ của giải U.23 châu Á 2026, đội tuyển Việt Nam thắng tổng cộng 5 trận (trong đó có 4 trận thắng trong giờ bóng lăn và 1 trận thắng luân lưu), đánh bại luôn 2 đại diện thuộc nhóm 5 nền bóng đá mạnh nhất châu lục gồm U.23 Ả Rập Xê Út và U.23 Hàn Quốc.

U.23 Việt Nam áp đảo Đông Nam Á về số lượng danh hiệu trong nhiều năm gần đây Ảnh: Nhật Thịnh

Cũng trên hành trình giành HCĐ U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam ghi được tổng cộng 10 bàn thắng, nhiều thứ nhì giải đấu, chỉ kém con số 16 bàn của nhà vô địch U.23 Nhật Bản: Không hề có yếu tố may mắn xung quanh thành tích của U.23 Việt Nam ở giải năm nay.

Trong khoảng thời gian từ năm 2018 – 2026, U.23 Việt Nam giành được 3 HCV (các năm 2019, 2022 và 2025) và 1 HCĐ SEA Games (2023), 3 lần liên tiếp vô địch U.23 Đông Nam Á (các năm 2022, 2023 và 2025). Không có bất cứ nền bóng đá nào tại Đông Nam Á giành nhiều danh hiệu, nhiều huy chương hơn bóng đá Việt Nam trong khoảng thời gian này.

Trước nữa, năm 2016, đội tuyển U.19 Việt Nam vào bán kết giải U.19 châu Á, qua đó giành vé dự World Cup U.20 năm 2017. Còn sau đó, nhờ tạo được thế hệ cầu thủ xuất sắc, đội tuyển Việt Nam 2 lần vô địch AFF Cup trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến đầu năm 2026 (vô địch AFF Cup 2018 và AFF Cup 2024). Số lần vô địch AFF Cup của chúng ta ngang với Thái Lan (2020 và 2022) trong khoảng thời gian này.

Khác biệt lớn ở khâu đào tạo

Nguồn cầu thủ chất lượng cao làm nên thành công liên tiếp cho bóng đá Việt Nam, đưa chúng ta lên vị trí số 1 Đông Nam Á. Khác với nhiều nền bóng đá từng được đánh giá ngang tầm trong khu vực, bóng đá Việt Nam phát triển bóng đá trẻ tốt hơn hẳn. Hàng loạt học viện bóng đá trẻ trong nước phát triển tốt, như HAGL, Thể Công Viettel, PVF, Hà Nội FC, các trung tâm đào tạo ở Đà Nẵng, SLNA, Thanh Hóa, gần đây có thêm học viện Nutifood… gây tiếng vang.

Giải trong nước của bóng đá Việt Nam giới thiệu rất nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc Ảnh: Minh Tú

Hệ thống các giải bóng đá trẻ của Việt Nam cũng bài bản hơn hẳn các quốc gia lân cận. Bóng đá Việt Nam có đủ các giải trẻ cấp quốc gia từ U.11, U.13, U.15, U.17, U.19 cho đến U.21. Chưa hết, cầu thủ trẻ được tạo điều kiện tối đa để khoác áo các CLB chuyên nghiệp. 100% thành phần của đội U.23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 năm 2025 và giành HCĐ U.23 châu Á 2026 đang khoác áo các CLB thuộc V-League.

Tỷ lệ cầu thủ U.23 Việt Nam thi đấu ở giải vô địch quốc gia áp đảo so với U.23 Malaysia (10/23), Thái Lan (14/23) và Philippines (7/23). Đây nhóm các đội đã vào bán kết SEA Games 33. Điều này phản ánh công tác trẻ hóa, xây dựng lực lượng nội tại của bóng đá Việt Nam tốt hơn hẳn các nền bóng đá trong khu vực.

Riêng 3 đội Indonesia, Malaysia, Philippines vài năm gần đây quá phụ thuộc vào lực lượng cầu thủ sinh ra ở nước ngoài. Thành ra, mỗi khi các cầu thủ nhập tịch kém chất lượng hoặc gặp trục trặc vì bất kỳ lý do gì đó, các đội Indonesia, Malaysia và Philippines lập tức suy yếu.

Riêng bóng đá Malaysia đi chệch hướng đến mức tiến sĩ thể thao Zulakbal Abdul Karim phải thốt lên: "Malaysia từng có giải U.23 quốc nội nhưng giờ đã bị hủy bỏ. Các cầu thủ trẻ trong lứa tuổi này từ đó bị mất sân chơi, trong khi họ ngày càng khó cạnh tranh trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp trong nước. Chính vì lý do này mà nền tảng phát triển của bóng đá Malaysia bị ảnh hưởng".