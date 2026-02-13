Theo báo Thái Lan Thairath, hôm nay 13.2, Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) xác nhận đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan hành vi gian lận thi đấu eSports tại SEA Games 2025. Theo truyền thông Thái Lan, lực lượng thuộc CIB thông qua Cục Trấn áp tội phạm đã triển khai chiến dịch mang tên “Ghost Buster - tạm dịch là trấn áp ‘người nhập hồn’, tiến hành khám xét và bắt giữ game thủ Tokyogurl và game thủ Cheerio vì liên quan hành vi gian lận trong môn thi đấu esports Arena of Valor (RoV) dành cho nữ. Cả 2 bị cáo buộc vi phạm "Luật Tội phạm máy tính", với hành vi cùng nhau tiết lộ trái phép thông tin bảo mật nhằm truy cập hệ thống thi đấu, đồng thời truy cập trái phép dữ liệu được bảo vệ bằng biện pháp an ninh.

Bê bối xảy ra trong trận bán kết SEA Games 2025 giữa đội tuyển nữ Thái Lan và đội tuyển nữ Việt Nam, diễn ra ngày 15.12.2025 tại Sala Phra Kiao, ĐH Chulalongkorn.

Trong quá trình thi đấu, trọng tài phát hiện hành vi bất thường của Tokyogurl, khi cô liên tục chuyển đổi màn hình điện thoại. Khi kiểm tra thiết bị, ban tổ chức phát hiện điện thoại có cài ứng dụng Discord và đang mở cuộc gọi với Cheerio.

Thái Lan bắt giữ nữ game thủ gian lận ở SEA Games 33

Ngay lập tức, đội tuyển nữ Thái Lan bị truất quyền thi đấu. Hệ quả kéo theo là Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan (TESF) buộc phải rút khỏi toàn bộ SEA Games 2025, gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc gia.

Theo lời khai với cảnh sát, Tokyogurl thừa nhận cô quan sát hướng quay của camera, sau đó chồng 2 chiếc điện thoại lên nhau để tránh bị phát hiện. Khi camera chuyển hướng, Tokyogurl lập tức đổi thiết bị, giấu điện thoại xuống dưới bàn và kẹp dưới chân để tiếp tục sử dụng một máy khác thay thế.

Trong khi đó, Cheerio khai rằng anh đã chơi thay Tokyogurl ngay từ giai đoạn tuyển chọn. Cheerio cho biết việc tập luyện diễn ra thông qua Discord, với hình thức chia sẻ màn hình và sử dụng ID được cung cấp từ trước.