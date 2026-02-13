Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thái Lan bắt giữ nữ game thủ gian lận ở SEA Games 33
Video Thể thao

Thái Lan bắt giữ nữ game thủ gian lận ở SEA Games 33

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
13/02/2026 17:10 GMT+7

Vụ bê bối gian lận eSports tại SEA Games 2025 tiếp tục gây chấn động Thái Lan khi cảnh sát bắt giữ 2 game thủ Tokyogurl và Cheerio vì cáo buộc chia sẻ tài khoản để thi đấu điều khiển từ xa.

Theo báo Thái Lan Thairath, hôm nay 13.2, Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) xác nhận đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan hành vi gian lận thi đấu eSports tại SEA Games 2025. Theo truyền thông Thái Lan, lực lượng thuộc CIB thông qua Cục Trấn áp tội phạm đã triển khai chiến dịch mang tên “Ghost Buster - tạm dịch là trấn áp ‘người nhập hồn’, tiến hành khám xét và bắt giữ game thủ Tokyogurl và game thủ Cheerio vì liên quan hành vi gian lận trong môn thi đấu esports Arena of Valor (RoV) dành cho nữ. Cả 2 bị cáo buộc vi phạm "Luật Tội phạm máy tính", với hành vi cùng nhau tiết lộ trái phép thông tin bảo mật nhằm truy cập hệ thống thi đấu, đồng thời truy cập trái phép dữ liệu được bảo vệ bằng biện pháp an ninh.

Bê bối xảy ra trong trận bán kết SEA Games 2025 giữa đội tuyển nữ Thái Lan và đội tuyển nữ Việt Nam, diễn ra ngày 15.12.2025 tại Sala Phra Kiao, ĐH Chulalongkorn.

Trong quá trình thi đấu, trọng tài phát hiện hành vi bất thường của Tokyogurl, khi cô liên tục chuyển đổi màn hình điện thoại. Khi kiểm tra thiết bị, ban tổ chức phát hiện điện thoại có cài ứng dụng Discord và đang mở cuộc gọi với Cheerio.

Thái Lan bắt giữ nữ game thủ gian lận ở SEA Games 33

Ngay lập tức, đội tuyển nữ Thái Lan bị truất quyền thi đấu. Hệ quả kéo theo là Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan (TESF) buộc phải rút khỏi toàn bộ SEA Games 2025, gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc gia.

Theo lời khai với cảnh sát, Tokyogurl thừa nhận cô quan sát hướng quay của camera, sau đó chồng 2 chiếc điện thoại lên nhau để tránh bị phát hiện. Khi camera chuyển hướng, Tokyogurl lập tức đổi thiết bị, giấu điện thoại xuống dưới bàn và kẹp dưới chân để tiếp tục sử dụng một máy khác thay thế.

Trong khi đó, Cheerio khai rằng anh đã chơi thay Tokyogurl ngay từ giai đoạn tuyển chọn. Cheerio cho biết việc tập luyện diễn ra thông qua Discord, với hình thức chia sẻ màn hình và sử dụng ID được cung cấp từ trước.

Tin liên quan

Cục diện V-League trước giai đoạn lượt về: Nam Định hết cơ hội vô địch, nhóm dưới chưa buông xuôi

Cục diện V-League trước giai đoạn lượt về: Nam Định hết cơ hội vô địch, nhóm dưới chưa buông xuôi

Sau 13 vòng, LPBank V-League 1-2025-2026 hình thành 2 mặt trận rõ nét: nhóm đầu cạnh tranh ngôi vô địch và nhóm cuối căng thẳng trụ hạng. Khoảng cách điểm số không lớn khiến giai đoạn lượt về hứa hẹn nhiều biến động.

Cuộc đua lãnh đạo bóng đá Malaysia nóng dần, CLB e ngại sử dụng cầu thủ nhập tịch

Các gương mặt được đồn đoán sẽ trám chỗ HLV Thomas Frank tại Tottenham

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan game thủ gian lận SEA Games 33 Tokyogurl Cheerio
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận