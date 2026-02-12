Tottenham khủng hoảng, nguy cơ xuống hạng

Tottenham chính thức sa thải HLV Thomas Frank vào sáng 11.2.2026, khép lại quãng thời gian 8 tháng được kỳ vọng sẽ mang đến sự ổn định và thực dụng hơn sau thời HLV Ange Postecoglou. Tuy nhiên, theo The Guardian, kết quả nghèo nàn và bầu không khí căng thẳng kéo dài trên khán đài đã khiến ban lãnh đạo Spurs buộc phải ra quyết định thay đổi.

Ông Thomas Frank rời ghế HLV trưởng trong bối cảnh Tottenham chỉ thắng 2/17 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh, rơi xuống vị trí thứ 16 với 29 điểm sau 26 vòng đấu. Thành tích sân nhà của Spurs cũng thuộc nhóm tệ nhất giải đấu, chỉ khá hơn Burnley và Wolverhampton.

Các gương mặt được đồn đoán sẽ trám chỗ HLV Thomas Frank tại Tottenham

Không chỉ là những con số trên bảng xếp hạng, Tottenham còn bị chỉ trích vì lối chơi thiếu sức sống và gần như không tạo ra mối đe dọa rõ ràng trong tấn công. Sự bất mãn lan rộng khi Spurs sớm bị loại khỏi các cúp quốc nội, trong khi những trận thua trước Chelsea và Arsenal cho thấy đội bóng không có khả năng cạnh tranh ở các trận cầu lớn.

Theo The Guardian, ban lãnh đạo Tottenham từng muốn tiếp tục trao thời gian cho Frank để xây dựng, nhưng làn sóng phản đối dữ dội từ người hâm mộ khiến tình hình trở nên không thể cứu vãn. CĐV Spurs liên tục la ó, thậm chí hát vang khẩu hiệu ám chỉ Frank sẽ “bị sa thải vào sáng hôm sau” trong nhiều trận đấu. Sau thất bại trước Newcastle ở trận gần nhất, chiếc ghế của HLV người Đan Mạch chính thức không thể giữ.

Tottenham đã cho các cầu thủ nghỉ 5 ngày để tái tạo năng lượng trước khi bước vào giai đoạn then chốt. Trận đấu tiếp theo của Spurs là derby bắc London gặp Arsenal vào Chủ nhật tuần sau.

Tottenham vừa chấm dứt hợp đồng với HLV Thomas Frank sau 8 tháng ẢNH: REUTERS

Theo Guardian, đây là khoảng thời gian để ban lãnh đạo Tottenham chốt phương án HLV mới, đồng thời quyết định giữ lại hay thay đổi đội ngũ trợ lý mà Thomas Frank mang theo từ Brentford.

Trong bối cảnh đội bóng sa sút phong độ, lực lượng sứt mẻ vì chấn thương và CĐV mất kiên nhẫn, quyết định bổ nhiệm HLV mới của Tottenham được xem là bước đi có ý nghĩa sống còn cho phần còn lại của mùa giải.