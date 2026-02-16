Lịch thi đấu mới nhất đội tuyển futsal nữ Việt Nam: Đá 13 giờ 30, chưa có kênh phát sóng

Ở giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á 2026, thể thức có sự thay đổi. 2 năm trước, các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn ra 2 đội vào chung kết. Lần này, khi số lượng đội tham dự tăng từ 5 lên 7, thể thức chia bảng được áp dụng. Đội tuyển futsal nữ Việt Nam nằm ở bảng B, lần lượt chạm trán Úc (13 giờ 30 ngày 24.2), Philippines (13 giờ 30 ngày 25.2) và Myanmar (13 giờ 30 ngày 26.2).

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đang đứng thứ 11 thế giới ẢNH: VFF

Trong khi đó, bảng A chỉ có 3 đội gồm chủ nhà Thái Lan, Indonesia và Malaysia. HLV trưởng Nguyễn Đình Hoàng cho biết việc phải thi đấu tại bảng có 4 đội sẽ tạo ra nhiều thách thức hơn do số lượng trận đấu nhiều hơn so với bảng A. Ông nói thêm: "Myanmar và Philippines là những đối thủ mà đội tuyển vừa chạm trán tại SEA Games 33 và đã có những bước tiến rõ rệt, trong khi Úc được đánh giá là đội bóng mạnh, có thể tạo ra nhiều khó khăn cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam".

So với đội tuyển futsal nữ Thái Lan, Indonesia và Malaysia không quá mạnh. Cộng thêm việc chỉ chơi 3 trận, đội bóng xứ chùa vàng có nhiều cơ hội giành ngôi đầu bảng. Đội tuyển futsal nữ Thái Lan là đối thủ chính trong hành trình bảo vệ chức vô địch futsal Đông Nam Á của đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Ở giải đấu diễn ra năm 2024 tại Philippines, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đánh bại đối thủ này 2-1 sau 50 phút (40 phút chính thức và 10 phút hiệp phụ) để bước lên bục cao nhất.

Hiện tại, đội tuyển nữ futsal Việt Nam đang ráo riết rèn quân để chuẩn bị cho giải đấu. Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng sớm tập trung tại TP.HCM từ ngày 18.1. Tiếp theo đó, ngày 16.2 (tức 29 Tết Nguyên đán), Thùy Trang và đồng đội đã xách vali lên đường sang Nhật Bản. Chuyến tập huấn này kéo dài đến ngày 20.2, bao gồm các trận giao hữu chất lượng cao để rà soát lực lượng. Ngay sau khi trở về TP.HCM, toàn đội sẽ tiếp tục lên đường sang Thái Lan tham dự giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á 2026, diễn ra từ 24.2 đến 2.3.

Giải đấu chưa được mua bản quyền phát sóng trên lãnh thổ Việt Nam nên khán giả không được xem trực tiếp các trận của các cô gái Việt Nam.