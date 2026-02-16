2 game thủ Thái Lan Tokyogurl - Cheerio bị cấm vĩnh viễn, có thể bị phạt tù và tiền

Theo Thairath, ngày 13.2, Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) thông báo đã bắt giữ 2 cá nhân liên quan đến hành vi gian lận thi đấu eSports tại SEA Games 2025. Chiến dịch do CIB phối hợp với Cục Trấn áp tội phạm thực hiện mang tên “Ghost Buster” - tạm dịch là trấn áp “người nhập hồn”. Qua quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã tạm giữ game thủ Tokyogurl và Cheerio để phục vụ điều tra.

Làm việc với Thairath Sport, ông Santi Lhotong - Chủ tịch Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan - xác nhận cả Tokyogurl lẫn Cheerio đều bị cấm thi đấu vĩnh viễn tại toàn bộ giải đấu thuộc hệ thống của hiệp hội.

Ông Santi cho biết phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 17.3. Tùy theo phán quyết, 2 bị can có thể bị phạt tiền hoặc chịu mức án tù kèm phạt tiền. Theo ông, tòa án sẽ cân nhắc nhiều yếu tố, bao gồm mức độ hợp tác với cơ quan điều tra và thái độ thành khẩn.

Vị Chủ tịch cũng thông tin Tokyogurl ban đầu phủ nhận cáo buộc, song sau đó đã thừa nhận hành vi khi cơ quan chức năng đưa ra các bằng chứng. Trong khi đó, Cheerio được cho là hợp tác với cảnh sát xuyên suốt quá trình điều tra. Vụ việc hiện đã hoàn tất giai đoạn điều tra và được chuyển sang truy tố theo quy định pháp luật Thái Lan.

Theo cáo buộc, cả 2 vi phạm Luật Tội phạm máy tính khi cùng nhau tiết lộ trái phép thông tin bảo mật để truy cập hệ thống thi đấu, đồng thời truy cập trái phép vào dữ liệu được bảo vệ bằng các biện pháp an ninh.