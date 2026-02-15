Thái Lan cấm thi đấu vĩnh viễn Tokyogurl - Cheerio vì gian lận ở SEA Games, chờ tòa tuyên án ngày 17.3

Theo báo Thái Lan Thairath, ngày 13.2, Cục Điều tra Trung ương Thái Lan (CIB) xác nhận đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan hành vi gian lận thi đấu eSports tại SEA Games 2025. Lực lượng thuộc CIB thông qua Cục Trấn áp tội phạm triển khai chiến dịch mang tên “Ghost Buster” - tạm dịch là trấn áp “người nhập hồn”, tiến hành khám xét và bắt giữ game thủ Tokyogurl và game thủ Cheerio.

Cấm thi đấu suốt đời, chờ phán quyết của tòa

Trao đổi với Thairath Sport, ông Santi Lhotong - Chủ tịch Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan - xác nhận Tokyogurl và Cheerio đã bị cấm thi đấu vĩnh viễn ở tất cả giải đấu thuộc hệ thống của hiệp hội.

Ông Santi cho biết tòa án sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 17.3. Theo ông, cả 2 có thể đối mặt mức phạt tiền hoặc phạt tù kèm phạt tiền, tùy theo đánh giá của tòa án. Việc xem xét sẽ căn cứ vào nhiều yếu tố như mức độ hợp tác với cơ quan điều tra và thái độ hối lỗi.

Tokyogurl trwocs đó nổi rần rần trong làng eSports Thái Lan vì ngoại hình như hot girl

Ông cũng cho biết Tokyogurl ban đầu phủ nhận cáo buộc nhưng sau đó đã thừa nhận do có nhiều bằng chứng, trong khi Cheerio hợp tác với cảnh sát trong suốt quá trình điều tra. Vụ việc hiện đã được chuyển sang giai đoạn truy tố và chờ xét xử theo quy định pháp luật Thái Lan.

Cả 2 bị cáo buộc vi phạm "Luật Tội phạm máy tính" với hành vi cùng nhau tiết lộ trái phép thông tin bảo mật nhằm truy cập hệ thống thi đấu, đồng thời truy cập trái phép dữ liệu được bảo vệ bằng biện pháp an ninh.

Chiêu thức tinh vi của hot girl Tokyogurl

Bê bối xảy ra trong trận bán kết SEA Games 2025 giữa đội tuyển nữ Thái Lan và đội tuyển nữ Việt Nam, diễn ra ngày 15.12.2025 tại Sala Phra Kiao, ĐH Chulalongkorn.

Trong quá trình thi đấu, trọng tài phát hiện Tokyogurl liên tục chuyển đổi màn hình điện thoại. Khi kiểm tra thiết bị, BTC phát hiện điện thoại có cài ứng dụng Discord và đang mở cuộc gọi với Cheerio. Ngay sau đó, đội tuyển nữ Thái Lan bị truất quyền thi đấu. Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan (TESF) buộc phải rút khỏi toàn bộ SEA Games 2025.

Thái Lan bắt giữ nữ game thủ gian lận ở SEA Games 33

Theo lời khai với cảnh sát, Tokyogurl thừa nhận cô quan sát hướng quay của camera, chồng 2 điện thoại lên nhau để tránh bị phát hiện. Khi camera chuyển hướng, cô đổi thiết bị, giấu điện thoại xuống dưới bàn và kẹp dưới chân để tiếp tục sử dụng máy khác.

Cheerio khai đã chơi thay cho Tokyogurl từ vòng tuyển chọn

Trong khi đó, Cheerio khai anh đã chơi thay Tokyogurl ngay từ giai đoạn tuyển chọn. Việc tập luyện diễn ra qua Discord bằng hình thức chia sẻ màn hình và sử dụng ID được cung cấp sẵn. Cheerio cho biết anh được giao nhiệm vụ đăng nhập trước để tránh bị đổi mật khẩu. Tuy nhiên, trong trận đấu chính thức, BTC phát hiện dấu hiệu bất thường và đổi mật khẩu khiến tài khoản bị đăng xuất. Sau đó Tokyogurl phải tự thi đấu các trận còn lại.