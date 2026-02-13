Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sốc: Thái Lan bắt giữ nữ game thủ gian lận ở trận đấu với Việt Nam tại SEA Games 33

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
13/02/2026 14:49 GMT+7

Vụ bê bối gian lận eSports tại SEA Games 2025 tiếp tục gây chấn động Thái Lan khi cảnh sát bắt giữ 2 game thủ Tokyogurl và Cheerio vì cáo buộc chia sẻ tài khoản để thi đấu điều khiển từ xa.

Theo Thairath, hôm nay 13.2, Cục Điều tra trung ương Thái Lan (CIB) xác nhận đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan hành vi gian lận thi đấu eSports tại SEA Games 2025. Theo truyền thông Thái Lan, lực lượng thuộc CIB thông qua Cục Trấn áp tội phạm đã triển khai chiến dịch mang tên “Ghost Buster - tạm dịch là trấn áp ‘người nhập hồn’, tiến hành khám xét và bắt giữ game thủ Tokyogurl và game thủ Cheerio vì liên quan hành vi gian lận trong môn thi đấu esports Arena of Valor (RoV) dành cho nữ.

Cả 2 bị cáo buộc vi phạm "Luật Tội phạm máy tính", với hành vi cùng nhau tiết lộ trái phép thông tin bảo mật nhằm truy cập hệ thống thi đấu, đồng thời truy cập trái phép dữ liệu được bảo vệ bằng biện pháp an ninh.

Sốc: Thái Lan bắt giữ nữ game thủ gian lận ở trận đấu với Việt Nam tại SEA Games 33 - Ảnh 1.

Hình ảnh nữ game thủ Tokyo Gurl bị bắt

ẢNH: CIB

Gian lận ngay từ giai đoạn tuyển chọn

Bê bối xảy ra trong trận bán kết SEA Games 2025 giữa đội tuyển nữ Thái Lan và đội tuyển nữ Việt Nam, diễn ra ngày 15.12.2025 tại Sala Phra Kiao, ĐH Chulalongkorn.

Trong quá trình thi đấu, trọng tài phát hiện hành vi bất thường của Tokyogurl, khi cô liên tục chuyển đổi màn hình điện thoại. Khi kiểm tra thiết bị, ban tổ chức phát hiện điện thoại có cài ứng dụng Discord và đang mở cuộc gọi với Cheerio.

Ngay lập tức, đội tuyển nữ Thái Lan bị truất quyền thi đấu. Hệ quả kéo theo là Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan (TESF) buộc phải rút khỏi toàn bộ SEA Games 2025, gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc gia.

Theo lời khai với cảnh sát, Tokyogurl thừa nhận cô quan sát hướng quay của camera, sau đó chồng 2 chiếc điện thoại lên nhau để tránh bị phát hiện. Khi camera chuyển hướng, Tokyogurl lập tức đổi thiết bị, giấu điện thoại xuống dưới bàn và kẹp dưới chân để tiếp tục sử dụng một máy khác thay thế.

eSports Thái Lan chấn động

Trong khi đó, Cheerio khai rằng anh đã chơi thay Tokyogurl ngay từ giai đoạn tuyển chọn. Cheerio cho biết việc tập luyện diễn ra thông qua Discord, với hình thức chia sẻ màn hình và sử dụng ID được cung cấp từ trước.

Cheerio nói anh được giao nhiệm vụ đăng nhập sẵn để tránh bị đổi mật khẩu. Khi đến ngày thi đấu chính thức, anh tiếp tục đăng nhập và chia sẻ màn hình để Tokyogurl theo dõi. Tuy nhiên, trong quá trình thi đấu, BTC phát hiện dấu hiệu bất thường và đổi mật khẩu, khiến tài khoản bị đăng xuất. Cheerio khai rằng sau đó Tokyogurl phải tự thi đấu toàn bộ các trận vì lo ngại đã bị phát hiện.

Sốc: Thái Lan bắt giữ nữ game thủ gian lận ở trận đấu với Việt Nam tại SEA Games 33 - Ảnh 2.

Tokyogurl (trái) và Cheerio đã bị bắt giữ để điều tra

Trước khi bị bắt, game thủ Cheerio từng đăng tải trên TikTok vào ngày 2.1.2026, thừa nhận việc thi đấu thay là có thật, đồng thời xin lỗi xã hội và các đơn vị liên quan. Anh cho biết bản thân gặp khó khăn tài chính, từng được Tokyogurl giúp đỡ và giao việc nên đã tiếp tục làm theo yêu cầu.

CIB nhấn mạnh việc khoác áo đội tuyển quốc gia là vinh dự lớn nhất đối với VĐV, không thể đem lợi ích cá nhân ra đánh đổi bằng danh dự quốc gia. Vụ việc hiện đã được chuyển sang giai đoạn truy tố và đưa ra xét xử theo quy định pháp luật Thái Lan.

Thể thao Việt Nam sẽ là 'ngựa ô' ở ASIAD 2026?

Thể thao Việt Nam sẽ là 'ngựa ô' ở ASIAD 2026?

Gặp nhiều thách thức nhưng thể thao VN hứa hẹn sẽ như 'chú ngựa ô' tung vó ở đấu trường ASIAD 20 diễn ra tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản).

Quang Hải chói sáng rực rỡ, Đình Bắc lập siêu phẩm: CLB CAHN đè bẹp Tampines Rovers

Trần Quyết Chiến cùng đồng đội tìm lại chức vô địch thế giới

