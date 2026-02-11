Trần Quyết Chiến cùng đồng đội tìm lại chức vô địch thế giới

Giải vô địch đồng đội thế giới diễn ra tại Viersen (Đức) từ ngày 26.2 - 1.3 sẽ là tâm điểm của giới mộ điệu billiards carom 3 băng toàn cầu. Với đội tuyển VN, giải vô địch đồng đội thế giới không chỉ là một giải đấu quốc tế mở màn năm mới, mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm rực rỡ nhất, từ chức vô địch lịch sử năm 2024 đến tấm HCB đầy tiếc nuối năm 2025. Năm nay, hành trình tìm lại ánh hào quang ấy sẽ được dẫn dắt bởi một cặp bài trùng mới, đó là số 1 VN Trần Quyết Chiến và cơ thủ đầy bản lĩnh Nguyễn Trần Thanh Tự.

Trần Quyết Chiến là cơ thủ số 1 VN, hiện đứng hạng 6 thế giới ẢNH: THE WORLD GAMES

Trong hai mùa giải thành công vừa qua, hình ảnh Trần Quyết Chiến sát cánh cùng Bao Phương Vinh đã trở nên quá quen thuộc với người hâm mộ carom 3 băng VN. Tuy nhiên, theo tiêu chí tuyển chọn dựa trên bảng xếp hạng và danh hiệu quốc nội, Nguyễn Trần Thanh Tự đã thay thế vị trí của Phương Vinh để cùng đàn anh lên đường sang Đức. Sự thay đổi này mang đến nhiều sự tò mò. Nếu Bao Phương Vinh có lối chơi khoa học, thì Thanh Tự lại là mẫu cơ thủ thi đấu bền bỉ. Tại các giải đấu trong nước, Thanh Tự từ lâu đã được mệnh danh là "khắc tinh" của các ngôi sao lớn. Đánh giá về sự kết hợp này, bình luận viên Minh Điền nhận định: "Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự là cặp đôi mạnh của billiards VN thời điểm hiện tại. Bên cạnh chuyên môn, hai cơ thủ này cũng khá thân thiết ngoài đời, nên có thể họ sẽ hiểu nhau, ăn ý trên bàn đấu. Do đó, tôi kỳ vọng họ sẽ tạo sự bứt phá. Nếu thi đấu đúng phong độ, Quyết Chiến và Thanh Tự hoàn toàn có khả năng nghĩ đến chức vô địch mà billiards VN đã giành được ở giải vô địch đồng đội thế giới vào năm 2024".

Đối thủ của Trần Quyết Chiến là ai?

Tại giải vô địch đồng đội thế giới 2026, đội VN nằm ở bảng B cùng với chủ nhà Đức, Pháp và Mexico. Trong đó, đội tuyển Pháp chính là cái tên gây lo ngại nhất, khi sở hữu Jeremy Bury và Mikael Devogelaere - hai cơ thủ có trình độ cực kỳ đồng đều. Ở thể thức này, sự chênh lệch trình độ giữa hai thành viên trong đội càng thấp thì tính ổn định và cơ hội giành thắng lợi càng cao. Đội chủ nhà Đức lại mang một bộ mặt khác. Họ có Martin Horn - một tượng đài với kinh nghiệm dày dạn và đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, người đồng đội Amir Ibraimov lại chưa có nhiều kinh nghiệm ở những đấu trường khắc nghiệt như thế này.

Theo bình luận viên Minh Điền: "Tại bảng B của VN, hai đối thủ mạnh còn lại là đội Đức và Pháp. Trong đó, đội Pháp đáng gờm nhất, với 2 cơ thủ có trình độ rất đồng đều là Jeremy Bury và Mikael Devogelaere. Đội Đức có Martin Horn mạnh, trong khi Amir Ibraimov không được đánh giá cao". Riêng với Mexico, dù Christian Hernandez và Alejandro Santiago không quá tiếng tăm, nhưng phong cách thi đấu đầy ngẫu hứng và phóng khoáng của các cơ thủ Mỹ La tinh luôn là vũ khí nguy hiểm cho bất kỳ ai chủ quan.

Giải vô địch billiards đồng đội thế giới 2026 có 16 đội tuyển tranh tài. Bảng A gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Colombia và Jordan. Bảng C được xem là "bảng tử thần" với sự góp mặt của đương kim vô địch Hà Lan, Bỉ, Thụy Điển và Hy Lạp. Cuối cùng, bảng D là cuộc cạnh tranh giữa Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Mỹ và Ai Cập.



