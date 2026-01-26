Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trần Quyết Chiến tranh tài 3 chặng World Cup billiards Việt Nam năm 2026

Nghi Thạo
Nghi Thạo
26/01/2026 18:38 GMT+7

Theo công bố từ Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM, giải carom 3 băng HBSF Tour sẽ có 3 chặng đấu được tổ chức trong năm 2026.

Giải đấu billiards chất lượng quy tụ các cơ thủ tốp đầu

HBSF Tour là hệ thống giải đấu billiards chuyên nghiệp Việt Nam do Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) tổ chức. Giải được ví von là "World Cup của billiards Việt Nam" bởi quy mô, chất lượng thi đấu và quy tụ hầu hết các tay cơ hàng đầu Việt Nam như Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh, Trần Thanh Lực, Chiêm Hồng Thái, Nguyễn Trần Thanh Tự…

Trước đây, HBSF Tour được tổ chức thường niên với nhiều chặng thi đấu (chặng 1, 2 và 3) trong năm và chặng chung kết vào cuối năm (final tour). Tuy nhiên trong năm 2026, HBSF Tour sẽ chỉ còn 2 chặng đấu trong năm cùng chặng chung kết vào cuối năm. HBSF cho biết, dù giảm số lượng chặng đấu nhưng giải thưởng sẽ cao hơn so với năm 2025.

Trần Quyết Chiến tranh tài 3 chặng World Cup billiards Việt Nam năm 2026- Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến hiện là đương kim vô địch chặng chung kết HBSF năm 2025

ẢNH: T.B

Hệ thống HBSF Tour cũng là sân chơi cọ xát rất bổ ích cho những cơ thủ tốp đầu Việt Nam, trước khi họ bước ra thế giới để chinh phục những đấu trường lớn và quan trọng như World Cup billiards hay World Championship (vô địch thế giới)...

Giải đấu cũng là nơi gắn kết, kết nối nhiều thương hiệu lớn trong ngành billiards đến gần hơn với các cơ thủ, trở thành bệ phóng cho nhiều cơ thủ phát triển tài năng. Theo đó, MIN Table tiếp tục là nhà tài trợ chính của hệ thống HBSF Tour. Bên cạnh đó, HBSF Tour còn có 5 nhà tài trợ đồng hành cùng giải là Billiards Hưng Phát, BOX Billiards, Billiards Thanh Minh, bảng điểm 9scoreboard và Tân Lộc T-Pro.

Ông Nguyễn Văn Trí - Chủ tịch HBSF, cho biết: "Hệ thống giải billiards HBSF đã bước sang năm thứ tư và tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ to lớn từ các nhà tài trợ cũng như các VĐV và những người chơi yêu thích billiards trên khắp cả nước. Đây là một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể các thành viên Ban chấp hành HBSF và các lực lượng hỗ trợ. Với hệ thống giải năm 2026 còn nhiều thách thức, HBSF sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để mang lại cho VĐV một đấu trường chuyên nghiệp, đồng thời là bước đệm vững chắc cho các VĐV vươn ra đấu trường quốc tế và là nơi thỏa sức đam mê, khát khao chiến thắng".

