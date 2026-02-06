Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải vô địch billiards carom 3 băng đồng đội thế giới sẽ chính thức diễn ra từ ngày 26.2 đến ngày 1.3 tại TP.Viersen, Đức. Hai đại diện của Việt Nam tranh tài ở giải đấu này là Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự.

Trần Quyết Chiến tái đấu Martin Horn

Đây là giải đấu quốc tế quan trọng mở màn cho năm 2026, nơi quy tụ những tay cơ xuất sắc nhất đại diện cho các quốc gia có phong trào billiards phát triển. Đội Việt Nam tham dự giải năm nay với tư cách là đương kim á quân và nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ. Theo đó, cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến và Nguyễn Trần Thanh Tự sẽ đại diện thi đấu.

Đội Việt Nam nằm ở bảng B cùng với chủ nhà Đức (Martin Horn và Amir Ibraimov), Pháp (Jeremy Bury và Mikael Devogelaere) và Mexico (Christian Hernandez và Alejandro Santiago). Đây được đánh giá là bảng đấu tiềm ẩn nhiều thử thách cho 2 cơ thủ Việt Nam, bởi Đức có Martin Horn đẳng cấp và có lợi thế sân nhà. Trong khi đó, Pháp và Mexico đều sở hữu những tay cơ giàu kinh nghiệm và có lối chơi khó chịu ở các giải đấu lớn.

Có thể nói, Trần Quyết Chiến và Martin Horn là 2 cơ thủ có nhiều duyên nợ, khi thường đụng độ nhau trong những giải đấu gần đây.

Billiards: Trần Quyết Chiến chạm trán đối thủ đầy duyên nợ tại giải vô địch thế giới - Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến là cơ thủ Việt Nam giàu thành tích nhất trên đấu trường carom 3 băng quốc tế

ẢNH: UMB

Nguyễn Trần Thanh Tự thế chỗ Bao Phương Vinh

Sự thay đổi đáng chú ý nhất trong thành phần đội tuyển Việt Nam năm nay chính là sự xuất hiện của Nguyễn Trần Thanh Tự trong vai trò đồng đội mới của Trần Quyết Chiến. Tiêu chí tuyển chọn của giải đấu là nhà đương kim vô địch quốc gia và người có điểm số cao nhất trong hệ thống quốc gia. Thanh Tự đã thay thế vị trí của Bao Phương Vinh (trong 2 giải đấu gần nhất vào năm 2024 và 2025). Dù ít thành tích quốc tế hơn Phương Vinh, nhưng Thanh Tự lại được biết đến là một "khắc tinh" của các tay cơ hàng đầu trong nước với lối đánh bền bỉ và tinh thần thi đấu vô cùng vững vàng.

Tại giải vô địch billiards carom 3 băng đồng đội thế giới, Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh từng đăng quang vào năm 2024 khi đánh bại đội Bỉ. Đến năm 2025, hai cơ thủ Việt Nam tiếp tục tranh tài và đoạt vị trí á quân, khi thua đội Hà Lan ở chung kết.

Billiards: Trần Quyết Chiến chạm trán đối thủ đầy duyên nợ tại giải vô địch thế giới - Ảnh 2.

Nguyễn Trần Thanh Tự là tay cơ có bản lĩnh và kỹ thuật tốt

ẢNH: UMB

Bảng A gồm Thổ Nhĩ Kỳ (Tasdemir Tayfun và Berkay Karakurt), Nhật Bản, Colombia và Jordan. Bảng C được coi là "bảng tử thần" với sự góp mặt của đương kim vô địch Hà Lan (Dick Jaspers và Glenn Hofman), Bỉ (Eddy Merckx và Ronny Brants), Thụy Điển (Torbjorn Blomdahl và David Pennor) và Hy Lạp (Nikos Polychro.).

Cuối cùng, bảng D là cuộc cạnh tranh giữa Tây Ban Nha (Ruben Legazpi và Sergio Jimenez), Hàn Quốc (Cho Myung-woo, Choi Wang-young), Mỹ và Ai Cập (Sameh Sidhom và Mahmoud Ayman). Thể thức thi đấu vẫn giữ nguyên như mọi năm, các đội thi đấu vòng tròn để chọn ra hai đại diện đứng đầu mỗi bảng bước vào vòng tứ kết loại trực tiếp.

Billiards: Trần Quyết Chiến chạm trán đối thủ đầy duyên nợ tại giải vô địch thế giới - Ảnh 3.

Các bảng đấu tại giải vô địch đồng đội thế giới 2026

ẢNH: CMH

