Billiards: 'Thần đồng' Hàn Quốc thống trị carom 3 băng thế giới, vô địch mùa giải 2025

Thu Bồn
Thu Bồn
02/01/2026 11:39 GMT+7

Với phong độ hủy diệt trong 2 năm qua, 'thần đồng' Hàn Quốc Cho Myung-woo đã vươn lên đỉnh cao nhất của billiards 3 băng thế giới, thiết lập một kỷ nguyên thống trị mới đầy ấn tượng.

Cú đúp vô địch World Cup billiards và ngôi vương mùa giải 2025

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc chói lọi trong sự nghiệp của Cho Myung-woo khi anh thể hiện sức mạnh áp đảo tại hệ thống giải đấu của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB). Cơ thủ sinh năm 1998 đã xuất sắc giành 2 chức vô địch chặng World Cup tại Porto (Bồ Đào Nha) và Gwangju (Hàn Quốc).

Thành tích này không chỉ mang về cho cơ thủ người Hàn Quốc 32.000 euro (khoảng 990 triệu đồng) tiền thưởng (16.000 euro mỗi chặng) mà còn giúp anh tích lũy điểm số cách biệt trên bảng xếp hạng. Kết thúc 7 chặng World Cup trong năm, Cho Myung-woo đạt tổng cộng 240 điểm, chính thức cán đích ở vị trí số 1 và trở thành nhà vô địch của mùa giải 2025, nhận thêm khoản thưởng 30.000 euro (tương đương 928 triệu đồng) cho danh hiệu tổng sắp này.

Billiards: 'Thần đồng' Hàn Quốc thống trị carom 3 băng thế giới, vô địch mùa giải 2025- Ảnh 1.

Cho Myung-woo đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp

ẢNH: UMB

Dick Jaspers (Hà Lan) giành 1 chức vô địch chặng World Cup billiards diễn ra tại TP.HCM trong năm 2025, xếp thứ nhì với 208 điểm và nhận được 15.000 euro. Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ) có đến 2 lần đạt vị trí á quân World Cup billiards (tại Bogota – Colombia và Antwerp – Bỉ), xếp hạng 3 với 204 điểm, nhận được 10.000 euro.

Danh hiệu vô địch mùa giải dựa vào thành tích của cơ thủ ở tất cả các chặng đấu World Cup trong một năm. Năm 2024, Trần Quyết Chiến 2 lần đăng quang chặng World Cup billiards, nhưng lỡ hẹn với danh hiệu vô địch mùa giải đầy tiếc nuối. Tổng điểm của cơ thủ số 1 Việt Nam bằng Dick Jaspers, nhưng kém hơn về chỉ số phụ (tính thành tích ở chặng World Cup cuối cùng trong năm).

Chưa hết, Cho Myung-woo còn đang thống trị trên cả hai bảng xếp hạng của UMB: từ phiên bản có tính điểm giải vô địch quốc gia, châu lục; cho đến phiên bản chỉ tính điểm của các chặng World Cup billiards và giải vô địch thế giới cá nhân (World Championship).

"Vô đối" từ đấu trường quốc tế đến quốc nội

Không dừng lại ở hệ thống UMB, Cho Myung-woo còn khẳng định vị thế tại World Games 2025 diễn ra tại Trung Quốc. Đây được coi là đấu trường Olympic dành cho các môn thể thao chưa nằm trong chương trình Thế vận hội chính thức.

Tại quê nhà, cơ thủ có biệt danh "thần đồng" cũng liên tục đăng quang ở các giải vô địch Hàn Quốc. Trong một môi trường khắc nghiệt, nơi quy tụ hàng loạt hảo thủ, việc duy trì vị trí số 1 tại Hàn Quốc cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc của Cho Myung-woo.

Billiards: 'Thần đồng' Hàn Quốc thống trị carom 3 băng thế giới, vô địch mùa giải 2025- Ảnh 2.

Chỉ có một mình Cho Myung-woo giành 2 chức vô địch chặng World Cup billiards trong năm 2025. Cơ thủ Hàn Quốc hiện sở hữu 3 chức vô địch World Cup billiards

ẢNH: UMB

Thành công của Cho Myung-woo trong năm 2025 thực tế là sự nối dài của phong độ thăng hoa từ năm 2024. Trước đó, cơ thủ sinh năm 1998 đã ghi dấu ấn đậm nét khi đăng quang tại World Championship 2024, khi giải đấu danh giá nhất của UMB được tổ chức tại Phan Thiết.

Cùng năm 2024, anh cũng lên ngôi tại giải survival với thể thức thi đấu khắc nghiệt và đòi hỏi tâm lý cực kỳ vững vàng. Chỉ riêng hai chức vô địch này đã mang về cho anh tổng cộng 80.000 euro - tương đương 2,47 tỉ đồng (mỗi giải 40.000 euro), tạo tiền đề để anh bùng nổ trong năm 2025.

