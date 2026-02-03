Ngược dòng ngoạn mục, Nguyễn Quốc Nguyện vô địch giải billiards PBA: Gần 1,8 tỉ đồng tiền thưởng

Ở trận chung kết PBA Tour mùa giải 2025 - 2026 diễn ra tối 2.2, Nguyễn Quốc Nguyện chạm trán với tượng đài billiards carom 3 băng thế giới Daniel Sanchez. Trước đó tại bán kết diễn ra cùng ngày, Quốc Nguyện thắng đầy thuyết phục 4-2 trước Kim Jong-won, còn Sanchez đánh bại Nguyễn Đức Anh Chiến với tỷ số 4-0.

Sanchez thắng liền 2 ván đầu

Bước vào trận chức vô địch, Daniel Sanchez nhập cuộc cực nhanh và thể hiện đẳng cấp để vươn lên dẫn trước 2-0 (15/11, 15/8) sau 2 ván đấu đầu tiên. Trong đó, cơ thủ người Tây Ban Nha ghi sê-ri 9 điểm ở ván thứ hai.

Khi nhiều người hâm mộ tưởng chừng như Sanchez sẽ có một trận thắng dễ, thì Quốc Nguyện đã chơi bùng nổ từ ván thứ ba. Cơ thủ Việt Nam có sê-ri 8 ở ván thứ ba để thắng cách biệt 15/3, mở màn cho màn ngược dòng đầy ngoạn mục trước Sanchez.

Nguyễn Quốc Nguyện giành chức vô địch PBA đầu tiên trong sự nghiệp ẢNH: PBA

Quốc Nguyện bùng nổ từ ván thứ ba

Đến ván 4, Quốc Nguyện tiếp tục thắng 15/9 để quân bình tỷ số 2-2. Sanchez lấy lại thế trận với chiến thắng 15/4 ở ván 5, tái lập thế dẫn trước 3-2. Nhưng ngay sau đó, cơ thủ Việt Nam đã bùng nổ thực sự với sê-ri 12 điểm và thắng 15/2 ở ván 6, san bằng cách biệt 3-3.

Bước vào ván 7 quyết định (đánh chạm 11 điểm), Nguyễn Quốc Nguyện lúc này đang có đà tâm lý hưng phấn đã tiếp tục thăng hoa khi có sê-ri 8 để thắng 11/4, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số sát sao 4-3 trước Daniel Sanchez.

Nguyễn Quốc Nguyện có lần đầu tiên vô địch một chặng đấu tại PBA sau 4 mùa giải thi đấu. Anh cũng là cơ thủ Việt Nam hiếm hoi đăng quang giải đấu Hàn Quốc. Trước đó, chỉ Mã Minh Cẩm làm được điều này.

Với chức vô địch này, Nguyễn Quốc Nguyện nhận 100 triệu won (tương đương 1,79 tỉ đồng).



