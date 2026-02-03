Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Ngược dòng ngoạn mục, Nguyễn Quốc Nguyện vô địch giải billiards PBA: Gần 1,8 tỉ đồng tiền thưởng

Thu Bồn
Thu Bồn
03/02/2026 06:56 GMT+7

Nguyễn Quốc Nguyện có màn ngược dòng kịch tính sau 7 ván đấu trước cao thủ người Tây Ban Nha Daniel Sanchez, qua đó lần đầu tiên giành chức vô địch một chặng đấu tại giải billiards Hàn Quốc (PBA Tour).

Ở trận chung kết PBA Tour mùa giải 2025 - 2026 diễn ra tối 2.2, Nguyễn Quốc Nguyện chạm trán với tượng đài billiards carom 3 băng thế giới Daniel Sanchez. Trước đó tại bán kết diễn ra cùng ngày, Quốc Nguyện thắng đầy thuyết phục 4-2 trước Kim Jong-won, còn Sanchez đánh bại Nguyễn Đức Anh Chiến với tỷ số 4-0.

Sanchez thắng liền 2 ván đầu

Bước vào trận chức vô địch, Daniel Sanchez nhập cuộc cực nhanh và thể hiện đẳng cấp để vươn lên dẫn trước 2-0 (15/11, 15/8) sau 2 ván đấu đầu tiên. Trong đó, cơ thủ người Tây Ban Nha ghi sê-ri 9 điểm ở ván thứ hai.

Khi nhiều người hâm mộ tưởng chừng như Sanchez sẽ có một trận thắng dễ, thì Quốc Nguyện đã chơi bùng nổ từ ván thứ ba. Cơ thủ Việt Nam có sê-ri 8 ở ván thứ ba để thắng cách biệt 15/3, mở màn cho màn ngược dòng đầy ngoạn mục trước Sanchez.

Ngược dòng ngoạn mục, Nguyễn Quốc Nguyện vô địch giải billiards PBA: Gần 1,8 tỉ đồng tiền thưởng- Ảnh 1.

Nguyễn Quốc Nguyện giành chức vô địch PBA đầu tiên trong sự nghiệp

ẢNH: PBA

Quốc Nguyện bùng nổ từ ván thứ ba

Đến ván 4, Quốc Nguyện tiếp tục thắng 15/9 để quân bình tỷ số 2-2. Sanchez lấy lại thế trận với chiến thắng 15/4 ở ván 5, tái lập thế dẫn trước 3-2. Nhưng ngay sau đó, cơ thủ Việt Nam đã bùng nổ thực sự với sê-ri 12 điểm và thắng 15/2 ở ván 6, san bằng cách biệt 3-3.

Bước vào ván 7 quyết định (đánh chạm 11 điểm), Nguyễn Quốc Nguyện lúc này đang có đà tâm lý hưng phấn đã tiếp tục thăng hoa khi có sê-ri 8 để thắng 11/4, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số sát sao 4-3 trước Daniel Sanchez.

Nguyễn Quốc Nguyện có lần đầu tiên vô địch một chặng đấu tại PBA sau 4 mùa giải thi đấu. Anh cũng là cơ thủ Việt Nam hiếm hoi đăng quang giải đấu Hàn Quốc. Trước đó, chỉ Mã Minh Cẩm làm được điều này.

Với chức vô địch này, Nguyễn Quốc Nguyện nhận 100 triệu won (tương đương 1,79 tỉ đồng).


Tin liên quan

Lịch thi đấu billiards hấp dẫn hôm nay: 2 cơ thủ Việt Nam tranh vé chung kết

Lịch thi đấu billiards hấp dẫn hôm nay: 2 cơ thủ Việt Nam tranh vé chung kết

Hôm nay (2.2), 2 cơ thủ Việt Nam là Nguyễn Quốc Nguyện và Nguyễn Đức Anh Chiến sẽ ra sân ở bán kết giải billiards carom 3 băng Hàn Quốc (PBA Tour) mùa 2025-2026.

Trần Quyết Chiến tranh tài 3 chặng World Cup billiards Việt Nam năm 2026

Billiards: 'Thần đồng' Hàn Quốc thống trị carom 3 băng thế giới, vô địch mùa giải 2025

Khám phá thêm chủ đề

Billiards Nguyễn Quốc Nguyện PBA carom 3 băng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận