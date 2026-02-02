Lịch thi đấu billiards hấp dẫn hôm nay: 2 cơ thủ Việt Nam tranh vé chung kết

Vòng tứ kết chặng PBA Tour tranh tài vào ngày 1.2 có 2 cơ thủ billiards carom 3 băng Việt Nam góp mặt là Nguyễn Đức Anh Chiến và Nguyễn Quốc Nguyện. Theo đó, cả hai đều giành chiến thắng cực kỳ thuyết phục và đồng thời điền tên vào vòng bán kết diễn ra trong hôm nay (2.2).

Nguyễn Đức Anh Chiến gặp tượng đài người Tây Ban Nha

Tại bán kết, Nguyễn Quốc Nguyện chạm trán với với Kim Jong-won (Hàn Quốc) vào lúc 10 giờ (theo giờ Việt Nam). Trong khi đó, Nguyễn Đức Anh Chiến so tài với cao thủ người Tây Ban Nha – Daniel Sanchez lúc 13 giờ (theo giờ Việt Nam).

Nguyễn Đức Anh Chiến đang có phong độ cao, được kỳ vọng sẽ đánh bại tượng đài Daniel Sanchez ẢNH: PBA

Nguyễn Quốc Nguyện là cơ thủ Việt Nam hiếm hoi của billiards Việt Nam từng góp mặt ở chung kết và đoạt vị trí á quân một chặng PBA Tour (mùa giải 2023 – 2024). Đây là cơ hội để Quốc Nguyện tái lập thành tích đó.

Về Anh Chiến, đây là lần thứ hai trong mùa giải này anh góp mặt ở trận bán kết. Daniel Sanchez sẽ là thử thách cực đại đối với cơ thủ Việt Nam. Tính đến trước chặng đấu này, tay cơ người Tây Ban Nha đã giành đến 2 chức vô địch PBA Tour, và có 2 lần về nhì chỉ riêng trong mùa giải 2025 - 2026. Sanchez được xem là một trong những tượng đài của làng carom 3 băng thế giới, khi giành hàng loạt danh hiệu World Cup billiards và World Championship khi còn thi đấu trong hệ thống UMB (Liên đoàn Billiards carom thế giới).

Nguyễn Quốc Nguyện đứng trước cơ hội có lần thứ hai vào chung kết một chặng PBA Tour ẢNH: PBA

Trước đó ở tứ kết, Nguyễn Quốc Nguyện đánh bại Noh Byeong-chan với tỷ số 3-1 (15/10, 15/6, 8/15, 15/0). Trong trận này, cơ thủ Việt Nam có đến 2 sê-ri 8 điểm, lần lượt ở ván 1 và ván 4.

Nguyễn Đức Anh Chiến thắng thuyết phục 3-0 (15/10, 15/11, 15/8) trước Kim Min-geon. Ấn tượng nhất là ở ván 2, khi Anh Chiến đã tung sê-ri lớn 11 điểm mãn nhãn để lội ngược dòng trước đối thủ.