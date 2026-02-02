Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Lịch thi đấu billiards hấp dẫn hôm nay: 2 cơ thủ Việt Nam tranh vé chung kết

Thu Bồn
Thu Bồn
02/02/2026 05:08 GMT+7

Hôm nay (2.2), 2 cơ thủ Việt Nam là Nguyễn Quốc Nguyện và Nguyễn Đức Anh Chiến sẽ ra sân ở bán kết giải billiards carom 3 băng Hàn Quốc (PBA Tour) mùa 2025-2026.

Vòng tứ kết chặng PBA Tour tranh tài vào ngày 1.2 có 2 cơ thủ billiards carom 3 băng Việt Nam góp mặt là Nguyễn Đức Anh Chiến và Nguyễn Quốc Nguyện. Theo đó, cả hai đều giành chiến thắng cực kỳ thuyết phục và đồng thời điền tên vào vòng bán kết diễn ra trong hôm nay (2.2).

Nguyễn Đức Anh Chiến gặp tượng đài người Tây Ban Nha

Tại bán kết, Nguyễn Quốc Nguyện chạm trán với với Kim Jong-won (Hàn Quốc) vào lúc 10 giờ (theo giờ Việt Nam). Trong khi đó, Nguyễn Đức Anh Chiến so tài với cao thủ người Tây Ban Nha – Daniel Sanchez lúc 13 giờ (theo giờ Việt Nam).

Lịch thi đấu billiards hấp dẫn hôm nay: 2 cơ thủ Việt Nam tranh vé chung kết- Ảnh 1.

Nguyễn Đức Anh Chiến đang có phong độ cao, được kỳ vọng sẽ đánh bại tượng đài Daniel Sanchez

ẢNH: PBA

Nguyễn Quốc Nguyện là cơ thủ Việt Nam hiếm hoi của billiards Việt Nam từng góp mặt ở chung kết và đoạt vị trí á quân một chặng PBA Tour (mùa giải 2023 – 2024). Đây là cơ hội để Quốc Nguyện tái lập thành tích đó.

Về Anh Chiến, đây là lần thứ hai trong mùa giải này anh góp mặt ở trận bán kết. Daniel Sanchez sẽ là thử thách cực đại đối với cơ thủ Việt Nam. Tính đến trước chặng đấu này, tay cơ người Tây Ban Nha đã giành đến 2 chức vô địch PBA Tour, và có 2 lần về nhì chỉ riêng trong mùa giải 2025 - 2026. Sanchez được xem là một trong những tượng đài của làng carom 3 băng thế giới, khi giành hàng loạt danh hiệu World Cup billiards và World Championship khi còn thi đấu trong hệ thống UMB (Liên đoàn Billiards carom thế giới).

Lịch thi đấu billiards hấp dẫn hôm nay: 2 cơ thủ Việt Nam tranh vé chung kết- Ảnh 2.

Nguyễn Quốc Nguyện đứng trước cơ hội có lần thứ hai vào chung kết một chặng PBA Tour

ẢNH: PBA

Trước đó ở tứ kết, Nguyễn Quốc Nguyện đánh bại Noh Byeong-chan với tỷ số 3-1 (15/10, 15/6, 8/15, 15/0). Trong trận này, cơ thủ Việt Nam có đến 2 sê-ri 8 điểm, lần lượt ở ván 1 và ván 4.

Nguyễn Đức Anh Chiến thắng thuyết phục 3-0 (15/10, 15/11, 15/8) trước Kim Min-geon. Ấn tượng nhất là ở ván 2, khi Anh Chiến đã tung sê-ri lớn 11 điểm mãn nhãn để lội ngược dòng trước đối thủ.

Tin liên quan

Trần Quyết Chiến tranh tài 3 chặng World Cup billiards Việt Nam năm 2026

Trần Quyết Chiến tranh tài 3 chặng World Cup billiards Việt Nam năm 2026

Theo công bố từ Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM, giải carom 3 băng HBSF Tour sẽ có 3 chặng đấu được tổ chức trong năm 2026.

Billiards: 'Thần đồng' Hàn Quốc thống trị carom 3 băng thế giới, vô địch mùa giải 2025

Khám phá thêm chủ đề

Billiards lịch thi đấu carom 3 băng Nguyễn Đức Anh Chiến Nguyễn Quốc Nguyện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận