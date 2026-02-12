Thể thao Việt Nam sẽ là 'ngựa ô' ở ASIAD 2026?

Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục TDTT VN, cho biết trong năm mới Bính Ngọ 2026, thể thao VN góp mặt ở 4 sự kiện lớn là Đại hội thể thao bãi biển châu Á vào tháng 4 tại Trung Quốc, ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9, Olympic trẻ diễn ra vào tháng 10 tại Senegal và Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á tháng 11 tại Ả Rập Xê Út. Trong đó trọng tâm là ASIAD 20, nơi thể thao đỉnh cao VN đang có khát vọng bay cao.

Ở ASIAD 19 cách đây 3 năm, thể thao VN đạt thành tích khá khiêm tốn với 3 HCV, 5 HCB, 19 HCĐ, xếp hạng 21 toàn đoàn và hạng 6 trong số các nước khu vực Đông Nam Á. Lần này, chúng ta sẽ nỗ lực cải thiện vị thế ở châu lục, đặc biệt là so với các nước trong khu vực. VN đã chọn 17 môn thể thao làm trọng điểm đầu tư cho ASIAD 20, trong đó có các môn thế mạnh như bắn súng, cầu mây, karate, đua thuyền…

Đội tuyển bóng chuyền nữ VN hứa hẹn bùng nổ ở ASIAD 20 ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở môn bắn súng, thể thao VN sở hữu dàn xạ thủ nữ đang trên đà thăng tiến gồm Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Triệu Thị Hoa Hồng… Trong đó Thùy Trang vừa xuất sắc đoạt HCV ở giải súng ngắn, súng trường châu Á tại Ấn Độ. Đội tuyển bắn súng nam thì trông chờ vào bản lĩnh của Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành, Lại Công Minh, trong đó Quang Huy chính là ĐKVĐ ASIAD. Ở môn cầu mây, đội tuyển nữ VN với nhiều "tinh hoa" hứa hẹn cạnh tranh HCV ASIAD với đối thủ đáng gờm nhất là Thái Lan. Ngoài ra, đội tuyển nam cũng đầy hứa hẹn khi tiến bộ rõ rệt trong thời gian qua. Ở karate, đua thuyền, đội tuyển VN cũng sở hữu những gương mặt có thể cạnh tranh thành tích cao nhất ở đấu trường châu lục, hứa hẹn bùng nổ. Ngoài ra, thể thao VN còn những môn có thể tạo đột phá ở ASIAD 20 như thể thao điện tử, vật, wushu, cử tạ, TDDC, võ thuật tổng hợp (MMA), bơi, điền kinh…

Môn bóng chuyền cũng được đánh giá cao và hứa hẹn tạo nên bất ngờ thú vị. Đội tuyển bóng chuyền nữ VN hiện xếp hạng 4 châu Á (sau Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan), sở hữu lứa tuyển thủ tài năng như Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy… Trong đó Thanh Thúy đang chơi rất hay với phong độ cao ở giải vô địch số 1 châu lục là Nhật Bản. Tại SEA Games 33 hồi tháng 12 năm ngoái, đội tuyển bóng chuyền nữ VN cũng khiến đội tuyển xếp trên là Thái Lan phải lao đao. Vì thế nếu được chuẩn bị kỹ càng, cùng sự tiến bộ nơi dàn tuyển thủ trẻ, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hứa hẹn tạo tiếng vang ở ASIAD 20.