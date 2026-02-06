Bắn súng Việt Nam tìm đối tác ăn ý với Trịnh Thu Vinh

Trịnh Thu Vinh giữ vai trò chủ lực

Sau 2 ngày tranh tài ở giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á 2026, Trịnh Thu Vinh vẫn khẳng định được vai trò chủ lực ở đội tuyển bắn súng VN. Cô giành quyền vào chung kết nội dung cá nhân 10 m súng ngắn hơi sau đó xếp hạng 5 chung cuộc. Chưa đoạt được huy chương cá nhân nhưng Trịnh Thu Vinh góp công cùng Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Thùy Trang mang về cho đội tuyển bắn súng VN tấm HCB ở nội dung đồng đội 10 m súng ngắn hơi nữ.

Trịnh Thu Vinh (giữa) là xạ thủ chủ lực của đội tuyển bắn súng VN ở đấu trường quốc tế Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trong khi đó ĐKVĐ ASIAD Phạm Quang Huy tranh tài ở nội dung sở trường 10 m súng ngắn hơi nam. Anh xếp hạng 9 của vòng loại, giành quyền vào chung kết và xếp hạng 6 chung cuộc. Quang Huy vẫn là tuyển thủ nam của VN có thành tích tốt nhất ở nội dung này. VN cũng không có huy chương đồng đội nội dung 10 m súng ngắn hơi nam bởi thành tích của Nguyễn Đình Thành và Lại Công Minh chưa tốt khi lần lượt xếp hạng 17 và 22.

Ở ngày tranh tài hôm qua, Trịnh Thu Vinh tiếp tục xuất trận, cùng Lại Công Minh tranh tài nội dung đôi hỗn hợp 10 m súng ngắn hơi. Tuy nhiên màn kết hợp này chưa mang lại thành công như mong đợi khi đôi VN chỉ xếp hạng tư chung cuộc.

Tăng cường thử nghiệm

Đáng chú ý ở nội dung 10 m súng ngắn hơi hỗn hợp giải châu Á lần này, Trịnh Thu Vinh không đứng cùng "đối tác" quen thuộc là Phạm Quang Huy. Ở Cúp bắn súng châu Á năm ngoái, Trịnh Thu Vinh cùng Phạm Quang Huy xuất sắc đoạt cúp vô địch. Tại SEA Games 33 diễn ra tháng 12.2025 tại Thái Lan, Trịnh Thu Vinh tiếp tục đứng cùng Phạm Quang Huy, đoạt HCB khi xếp sau đại diện của Indonesia.

Việc xếp Trịnh Thu Vinh đứng cùng Lại Công Minh tranh tài ở giải châu Á lần này được xem là thử nghiệm từ ban huấn luyện trong bối cảnh Phạm Quang Huy có phần sa sút phong độ. Màn kết hợp của Trịnh Thu Vinh cùng đối tác mới Lại Công Minh đầy khả quan khi cả 2 xếp hạng nhì ở vòng đấu loại (cùng điểm nhưng thua hiệu số phụ so với đội chủ nhà Ấn Độ). Tiếc là khi vào chung kết, loạt bắn của Lại Công Minh không như mong muốn, từ đó đôi VN hụt huy chương.

Bài toán tìm người ăn ý đứng đôi cùng Trịnh Thu Vinh tiếp tục được đặt ra và ban huấn luyện tăng cường thử nghiệm nhằm có được cặp đôi hoàn hảo cho bắn súng VN chinh phục các mục tiêu trong năm 2026, nhất là ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản.

Chuẩn bị dài hơi

Được chọn là môn thể thao mũi nhọn không chỉ cho ASIAD mà cả Olympic, bắn súng VN được chăm lo đầu tư khá tốt.

Chuyên gia người Mông Cổ Altantsetseg Byambajavyn, phụ trách đội tuyển nữ, được đánh giá đang giúp dàn tuyển thủ VN tiến bộ từng ngày. Với những "viên ngọc quý" trong tay như Trịnh Thu Vinh, Phí Thanh Thảo, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Thùy Trang, chuyên gia Byambajavyn tự tin vào khả năng gặt hái thành công của các học trò ở đấu trường quốc tế trong thời gian tới.

Trong khi đó nhiều nhận định cho rằng từ khi chia tay chuyên gia người Hàn Quốc Park Chung-gun, đội tuyển nam có dấu hiệu chững lại. Lãnh đạo Liên đoàn Bắn súng VN cũng khẳng định cần sớm tìm kiếm thêm chuyên gia để giúp đội tuyển bắn súng VN gặt hái thành công ở ASIAD 20 vào tháng 9.2026, xa hơn là Olympic Los Angeles 2028.