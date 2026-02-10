Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đội bóng cũ của Thanh Thúy, CLB VTV Bình Điền Long An nhận tin bất ngờ từ AVC

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
10/02/2026 20:19 GMT+7

CLB VTV Bình Điền Long An, đội bóng cũ của Thanh Thúy, phải thi đấu vòng loại với CLB Supreme Chonburi (Thái Lan) để giành tấm vé duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt ở AVC Champions League 2026.

CLB VTV Bình Điền Long An gặp khó

Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) vừa quyết định thay đổi thể thức AVC Champions League 2026. Thay vì phân bổ suất thi đấu cho các khu vực như mùa trước, năm nay AVC buộc các đội trong khu vực Đông Nam Á phải thi đấu vòng loại chọn ra đại diện duy nhất góp mặt ở AVC Champions League. Điều này khiến CLB VTV Bình Điền Long An rơi vào tình thế khó khăn.

Đội bóng cũ của Thanh Thúy, CLB VTV Bình Điền Long An nhận tin bất ngờ từ AVC- Ảnh 1.

Trà My (phải) cùng CLB VTV Bình Điền Long An phải tranh tài ở vòng loại AVC Champions League 2026

ẢNH: BĐLA

Vì lý do đó, nhà đương kim vô địch Việt Nam là CLB VTV Bình Điền Long An phải thi đấu loại với CLB Supreme Chonburi (Thái Lan). Trận đấu được ấn định diễn ra ngày 26.2 tại Bangkok (Thái Lan), chọn ra đội chiến thắng giành quyền dự AVC Champions League 2026.

Lãnh đạo CLB VTV Bình Điền Long An cho biết việc tham dự vòng loại AVC Champions League 2026 trong dịp tết cũng là giai đoạn đội chủ yếu "tập chay", chưa có sự chuẩn bị tốt nhất về lực lượng sẽ là thách thức không nhỏ với CLB VTV Bình Điền Long An. Tuy nhiên sau khi nhận thông báo từ AVC, toàn đội nhanh chóng có phương án chuẩn bị, xem đây là bài kiểm tra bản lĩnh của cả đội.

Đội bóng cũ của Thanh Thúy, CLB VTV Bình Điền Long An nhận tin bất ngờ từ AVC- Ảnh 2.

CLB VTV Bình Điền Long An đấu với CLB Supreme Chonburi của Thái Lan chọn đội thắng tham dự AVC Champions League 2026

ẢNH: BĐLA

Do bận thi đấu ở Nhật Bản trong màu áo CLB Gunma Green Wings nên Trần Thị Thanh Thúy sẽ không thể góp mặt ở trận đấu với CLB Supreme Chonburi. CLB VTV Bình Điền Long An cũng khó chiêu mộ ngoại binh bởi thời gian khá gấp rút, vì thế HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa chủ yếu trông chờ vào dàn nội binh như Kim Thoa, Trà My, Như Anh...

Ở AVC Champions League năm ngoái, CLB VTV Bình Điền Long An với sự góp mặt của Trần Thị Thanh Thúy và bổ sung thêm tuyển thủ Vi Thị Như Quỳnh xuất sắc giành danh hiệu á quân cùng tấm vé tham dự giải các CLB bóng chuyền nữ thế giới.


Xem thêm bình luận