'Khủng long' Thanh Thúy cùng bóng chuyền nữ Việt Nam tái đấu kình địch Thái Lan

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
05/02/2026 06:53 GMT+7

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ít nhất chạm trán với đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan 2 lần trong năm nay, là cơ hội cho Thanh Thúy cùng đồng đội đòi món nợ để thua ở chung kết SEA Games 33.

Chờ màn tái đấu hấp dẫn bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) vừa cho biết trong năm 2026, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục tranh tài ở 2 chặng đấu của giải bóng chuyền Đông Nam Á (SEA V.League). Trong đó Việt Nam sẽ là chủ nhà của chặng 1 còn Thái Lan đăng cai chặng 2.

'Khủng long' Thanh Thúy cùng bóng chuyền nữ Việt Nam tái đấu kình địch Thái Lan- Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tái đấu với Thái Lan ở SEA V.League

ẢNH: NHẬT THỊNH

SEA V.League 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 8, giải tiếp tục có sự góp mặt tranh tài của 4 đội gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines. Ở SEA V.League năm ngoái, đội tuyển Thái Lan vô địch chặng 1 khi thi đấu trên sân nhà sau chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Việt Nam. Sau đó ở chặng 2 diễn ra ở Ninh Bình, Trần Thị Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-2, lần đầu vô địch.

'Khủng long' Thanh Thúy cùng bóng chuyền nữ Việt Nam tái đấu kình địch Thái Lan- Ảnh 2.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan (áo đỏ) là chủ nhà của chặng 2 SEA V.League 2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

Rất nhiều người hâm mộ đón chờ màn tái đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với kình địch Thái Lan trong năm 2026. Còn nhớ ở lần chạm trán gần nhất tại SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12.2025 tại Thái Lan, Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy, Vi Thị Như Quỳnh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Khánh Đang... đã thi đấu rất hay nhưng để thua đáng tiếc 2-3 trước đội chủ nhà. Trận thua đó khiến bóng chuyền nữ Việt Nam lỡ cơ hội lần đầu đoạt HCV ở đấu trường SEA Games, vì thế các học trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nung nấu khát khao đánh bại đối thủ.

'Khủng long' Thanh Thúy cùng bóng chuyền nữ Việt Nam tái đấu kình địch Thái Lan- Ảnh 3.

Thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy đạt phong độ cao khi chơi bóng tại Nhật Bản

ẢNH: SV LEAGUE

Trong năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn có thêm cơ hội chạm trán với đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan vì cùng nhau tham dự ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản. Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB), đội tuyển Việt Nam xếp hạng 28 trong khi Thái Lan xếp trên 10 bậc (hạng 18) và cùng nằm trong tốp 4 châu Á (sau Nhật Bản, Trung Quốc).

Ở thời điểm hiện tại các tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam tập luyện, thi đấu cho CLB của mình và sẽ tập trung trước khi tham dự các giải quốc tế. Bóng chuyền nữ Việt Nam có 3 tuyển thủ đang chơi bóng ở nước ngoài là Trần Thị Thanh Thúy, Trần Thị Bích Thủy (tại Nhật Bản) và Lý Thị Luyến (tại Mông Cổ).

