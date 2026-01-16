Sao bóng chuyền Thanh Thúy được trao danh hiệu đặc biệt ở Cúp Chiến thắng

Thanh Thúy là VĐV Việt Nam được yêu thích nhất năm 2025

Hôm nay (16.1), ban tổ chức giải thưởng Cúp Chiến thắng 2025 công bố hạng mục đầu tiên VĐV được yêu thích nhất năm với vinh dự thuộc về thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy.

Trần Thị Thanh Thúy được vinh danh VĐV yêu thích nhất năm 2025 ở Cúp Chiến thắng dành cho khán giả bình chọn ẢNH: BTC

Danh hiệu này dành cho khán giả bình chọn và với lượng fan đông đảo, "khủng long" của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy vượt qua hàng loạt các gương mặt nổi bật khác như Nguyễn Đình Bắc (bóng đá), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Trịnh Thu Vinh (bắn súng), "cán đích" đầu tiên. Đây là lần thứ hai, sau mùa giải 2023, chủ công đang thi đấu tại Nhật Bản, trong màu áo CLB Gunma Green Wings được người hâm mộ cả nước vinh danh ở hạng mục đặc biệt: VĐV được yêu thích nhất năm.

Trong năm 2025, Thanh Thúy góp phần quan trọng vào thành công của bóng chuyền nữ Việt Nam như lần thứ 3 liên tiếp vô địch AVC Nations Cup, đăng quang chặng 2 SEA V.League sau chiến thắng lịch sử trước Thái Lan, giành HCB SEA Games 33. Ở cấp độ CLB, cô cùng CLB VTV Bình Điền Long An đoạt ngôi Á quân giải vô địch các CLB châu Á.

Bên cạnh hạng mục VĐV được yêu thích nhất năm do khán giả bình chọn được công bố đầu tiên, Cúp Chiến thắng 2025 còn có các hạng mục giải thưởng gồm: VĐV nam của năm, VĐV nữ của năm, VĐV trẻ của năm, đội tuyển của năm, HLV của năm, chuyên gia người nước ngoài xuất sắc của năm, đồng đội của năm, VĐV người khuyết tật xuất sắc của năm...

Theo điều lệ, giải thưởng được tiến hành qua hai vòng bình chọn. Vòng 1 dành cho khán giả nhằm chọn ra đề cử có số phiếu cao nhất mỗi hạng mục vào tốp 3. Vòng 2 do Hội đồng bình chọn gồm các nhà quản lý, chuyên gia và nhà báo thể thao uy tín quyết định, lựa chọn hai đề cử còn lại và xác định người chiến thắng cuối cùng theo quy trình chặt chẽ, minh bạch.

Cúp Chiến thắng 2025 là mùa giải thứ 9 của giải thưởng thường niên uy tín hàng đầu thể thao Việt Nam, do VTVcab, Vietcontent phối hợp cùng Cục TDTT Việt Nam tổ chức. Gala trao giải Cúp Chiến thắng 2025 dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng này.