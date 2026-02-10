Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ngôi sao cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh được dự những giải đấu nào của BWF?

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
10/02/2026 08:05 GMT+7

Với hạng 21 thế giới, tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đủ điều kiện tranh tài ở hầu hết các giải trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF).

Chờ Nguyễn Thùy Linh tỏa sáng ở các giải cầu lông danh giá

Hệ thống thi đấu của BWF trong năm 2026 có 5 cấp độ gồm World Tour Finals, World Tour Super 1.000 (4 giải), World Tour Super 750 (6 giải), World Tour Super 500 (9 giải) và World Tour Super 300 (10 giải). Với hạng 21 đơn nữ thế giới, ngoại trừ World Tour Finals diễn ra cuối năm dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất trong năm của từng nội dung, Nguyễn Thùy Linh đủ điều kiện tham dự tất cả các giải đấu còn lại.

Ngôi sao cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh được dự những giải đấu nào của BWF?- Ảnh 1.

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đủ điều kiện tham dự hầu hết các giải cầu lông trong hệ thống của BWF

ẢNH: ĐỘC LẬP

Việc góp mặt ở các giải trong hệ thống World Tour của BWF giúp Nguyễn Thùy Linh tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng và đoạt được số tiền thưởng hấp dẫn dựa theo thành tích. Tổng giá trị tiền thưởng của các giải World Tour Super 1.000 là 1,45 triệu USD (khoảng 39 tỉ đồng), giải World Tour Super 750 là 950.000 USD (khoảng 25 tỉ đồng), giải World Tour Super 500 là 500.000 USD (13 tỉ đồng), World Tour Super 300 là 250.000 USD (khoảng 6,7 tỉ đồng).

Kể từ năm sau (2027), BWF bổ sung thêm World Tour Super 100 vào hệ thống thi đấu với tổng tiền thưởng là 140.000 USD (khoảng 3,7 tỉ đồng). Giải cầu lông Việt Nam mở rộng tại TP.HCM mà Nguyễn Thùy Linh nhiều lần vô địch cũng nằm trong hệ thống World Tour Super 100. Bên cạnh đó các giải Super 1000, Super 750 cũng tăng tiền thưởng, tạo sức hút lớn với các tay vợt cầu lông lẫn người hâm mộ.

Theo thống kê từ BWF, tổng tiền thưởng mà Nguyễn Thùy Linh đạt được từ các giải thi đấu quốc tế tính đến thời điểm hiện tại là 137.000 USD (khoảng 3,6 tỉ đồng). Theo kế hoạch, tay vợt 28 tuổi thuộc đơn vị Đồng Nai sẽ góp mặt tranh tài ở giải cầu lông All England Open diễn ra từ ngày 3 đến 8.3 tới. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống World Tour Super 1.000 nên thu hút hầu hết các tay vợt hàng đầu thế giới.

Bên cạnh Nguyễn Thùy Linh, cầu lông Việt Nam còn có Nguyễn Hải Đăng (hạng 67 đơn nam), Lê Đức Phát (hạng 106 đơn nam), Vũ Thị Trang (hạng 137 đơn nữ) tìm cơ hội tranh tài ở các giải từ Super 300 trở xuống nhằm cải thiện thứ hạng.

