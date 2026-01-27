Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Nguyễn Thùy Linh sở hữu cú đập cầu 'sấm sét', tái xuất ở giải đấu triệu USD

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
27/01/2026 14:39 GMT+7

Nguyễn Thùy Linh được ghi nhận là một trong những tay vợt có cú smash (đập cầu) uy lực nhất tại nội dung đơn nữ giải cầu lông Indonesia Masters 2026 vừa kết thúc.

Nguyễn Thùy Linh đập cầu hơn 300 km/giờ

Theo thống kê của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) công bố hôm nay (27.1), tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh sở hữu cú đập cầu đạt tốc độ 354,2 km/giờ, được thực hiện ở nội dung đơn nữ giải cầu lông Indonesia Masters kết thúc vào ngày 25.1 vừa qua.

Nguyễn Thùy Linh sở hữu cú đập cầu 'sấm sét', tái xuất ở giải đấu triệu USD- Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh sở hữu khả năng đập cầu tốp đầu nội dung đơn nữ tại giải Indonesia Masters 2026

ẢNH: BWF

Cú đập cầu "sấm sét" của Nguyễn Thùy Linh chỉ xếp sau Pusarla (Ấn Độ, 380,1 km/giờ) và Busanan (Thái Lan, 373,7 km/giờ). Tại giải đấu này, Nguyễn Thùy Linh giành quyền vào tứ kết nội dung đơn nữ, nhận 3.000 USD (khoảng 78 triệu đồng) tiền thưởng cùng 5.040 điểm thưởng trên bảng xếp hạng BWF.

Nguyễn Thùy Linh sở hữu cú đập cầu 'sấm sét', tái xuất ở giải đấu triệu USD- Ảnh 2.

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh sẽ trở lại đấu trường quốc tế vào tháng 3 tới với giải All England Open có tổng tiền thưởng lên tới 1,45 triệu USD

ẢNH: NHẬT THỊNH

Trên bảng xếp hạng mới nhất của BWF công bố hôm nay, Nguyễn Thùy Linh giữ vững hạng 11. Sau giải cầu lông Indonesia Masters, Nguyễn Thùy Linh dự định đến Thái Lan tập huấn, tuy nhiên không tìm được địa điểm và "quân xanh" phù hợp nên cô trở về nước. Theo kế hoạch, Nguyễn Thùy Linh sẽ tái xuất ở giải cầu lông All England Open vào tháng 3 tới. Đây là giải đấu có tổng tiền thưởng lên tới 1,45 triệu USD (khoảng 37 tỉ đồng).

Ở tuổi 29, Nguyễn Thùy Linh tiếp tục chinh phục cầu lông thế giới với đích đến tiếp theo là tấm vé tham dự Olympic Los Angeles năm 2028 tại Mỹ. Cô được đơn vị chủ quản Đồng Nai cùng bộ môn, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam phối hợp chăm lo để tập huấn, thi đấu quốc tế.

Tin liên quan

Nguyễn Thùy Linh dừng chân đáng tiếc ở tứ kết giải cầu lông Indonesia Masters 2026

Nguyễn Thùy Linh dừng chân đáng tiếc ở tứ kết giải cầu lông Indonesia Masters 2026

Hôm nay, Nguyễn Thùy Linh để thua nhà vô địch đơn nữ giải cầu lông trẻ thế giới 2023 Pitchamon Opatniputh (hạng 36 thế giới), dừng chân ở tứ kết đơn nữ giải cầu lông Indonesia Masters 2026.

Nguyễn Thùy Linh đánh bại tay vợt hạng 14 thế giới ở giải cầu lông Indonesia Masters

Nguyễn Thùy Linh đánh bại tay vợt Đài Loan hạng 20 thế giới

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Thùy Linh tay vợt Nguyễn Thùy Linh Cầu lông Việt Nam Cầu lông thế giới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận