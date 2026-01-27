Nguyễn Thùy Linh sở hữu cú đập cầu 'sấm sét', tái xuất ở giải đấu triệu USD

Nguyễn Thùy Linh đập cầu hơn 300 km/giờ

Theo thống kê của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) công bố hôm nay (27.1), tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh sở hữu cú đập cầu đạt tốc độ 354,2 km/giờ, được thực hiện ở nội dung đơn nữ giải cầu lông Indonesia Masters kết thúc vào ngày 25.1 vừa qua.

Nguyễn Thùy Linh sở hữu khả năng đập cầu tốp đầu nội dung đơn nữ tại giải Indonesia Masters 2026 ẢNH: BWF

Cú đập cầu "sấm sét" của Nguyễn Thùy Linh chỉ xếp sau Pusarla (Ấn Độ, 380,1 km/giờ) và Busanan (Thái Lan, 373,7 km/giờ). Tại giải đấu này, Nguyễn Thùy Linh giành quyền vào tứ kết nội dung đơn nữ, nhận 3.000 USD (khoảng 78 triệu đồng) tiền thưởng cùng 5.040 điểm thưởng trên bảng xếp hạng BWF.



Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh sẽ trở lại đấu trường quốc tế vào tháng 3 tới với giải All England Open có tổng tiền thưởng lên tới 1,45 triệu USD ẢNH: NHẬT THỊNH

Trên bảng xếp hạng mới nhất của BWF công bố hôm nay, Nguyễn Thùy Linh giữ vững hạng 11. Sau giải cầu lông Indonesia Masters, Nguyễn Thùy Linh dự định đến Thái Lan tập huấn, tuy nhiên không tìm được địa điểm và "quân xanh" phù hợp nên cô trở về nước. Theo kế hoạch, Nguyễn Thùy Linh sẽ tái xuất ở giải cầu lông All England Open vào tháng 3 tới. Đây là giải đấu có tổng tiền thưởng lên tới 1,45 triệu USD (khoảng 37 tỉ đồng).

Ở tuổi 29, Nguyễn Thùy Linh tiếp tục chinh phục cầu lông thế giới với đích đến tiếp theo là tấm vé tham dự Olympic Los Angeles năm 2028 tại Mỹ. Cô được đơn vị chủ quản Đồng Nai cùng bộ môn, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam phối hợp chăm lo để tập huấn, thi đấu quốc tế.