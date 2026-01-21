Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nguyễn Thùy Linh đánh bại tay vợt Đài Loan hạng 20 thế giới

Hoàng Quỳnh
21/01/2026 20:15 GMT+7

Nguyễn Thùy Linh khởi đầu ấn tượng ở giải cầu lông Indonesia Masters 2026 khi giành chiến thắng khá chóng vánh trước Lin Hsiang-ti (Đài Loan).

Nguyễn Thùy Linh gặp đối thủ duyên nợ

Ngay ở trận ra quân giải cầu lông Indonesia Masters 2026, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 21 thế giới) đã chạm trán với đối thủ mạnh là Lin Hsiang-ti (hạng 20 thế giới) và là tay vợt số 2 của Đài Loan.

Nguyễn Thùy Linh đánh bại tay vợt Đài Loan hạng 20 thế giới - Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh vượt qua vòng 1 đơn nữ giải cầu lông Indonesia Masters 2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên với phong độ ấn tượng, Nguyễn Thùy Linh có trận đấu bùng nổ, giành thắng lợi thuyết phục 2-0 trước Lin Hsiang-ti chỉ sau 35 phút tranh tài với điểm số lần lượt là 21/14, 21/11.

Ở cả 2 ván đấu, Lin Hsiang-ti chỉ đeo bám được tay vợt của đơn vị Đồng Nai trong những điểm số đầu tiên, sau đó Nguyễn Thùy Linh tăng tốc bằng những pha điều cầu có độ khó cao và hiệu quả nên giành thắng lợi thuyết phục.

Khá thú vị khi ở vòng 2 nội dung đơn nữ giải cầu lông Indonesia Masters 2026, Nguyễn Thùy Linh chạm trán với tay vợt Đài Loan khác là Chiu Pin-chan (hạng 14 thế giới). Ở lần đối đầu gần nhất tại chung kết giải Hàn Quốc Masters hồi tháng 11 năm ngoái, Chiu Pin-chan vượt qua Nguyễn Thùy Linh với tỷ số 2-0. Lần này tay vợt số 1 Việt Nam quyết tâm tìm kiếm chiến thắng.

Giải cầu lông Indonesia Masters 2026 nằm trong hệ thống World Tour Super 500 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) với tổng tiền thưởng là 500.000 USD (khoảng 13 tỉ đồng). Trong đó phần thưởng cho danh hiệu vô địch cá nhân (đơn nam, đơn nữ) là 37.500 USD (khoảng 970 triệu đồng). Những tay vợt có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng BWF mới đủ điều kiện tham dự giải đấu này, trong đó Nguyễn Thùy Linh là đại diện duy nhất của cầu lông Việt Nam.


Tay vợt cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 23 thế giới) dừng chân ở vòng 2 đơn nữ giải cầu lông Ấn Độ mở rộng 2026 khi thua đối thủ xếp hạng 2 thế giới Wang Zhi Yi (Trung Quốc).

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Thùy Linh Giải cầu lông Indonesia Masters tay vợt số 1 Việt Nam Cầu lông Việt Nam
