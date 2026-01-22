Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nguyễn Thùy Linh đánh bại tay vợt hạng 14 thế giới ở giải cầu lông Indonesia Masters

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
22/01/2026 12:57 GMT+7

Tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 21 thế giới) xuất sắc vượt qua Chiu Pin-chan (Đài Loan, hạng 14 thế giới), giành quyền vào tứ kết đơn nữ giải cầu lông Indonesia Masters 2026.

Nguyễn Thùy Linh thể hiện phong độ cao

Hôm nay (22.1), Nguyễn Thùy Linh bị đánh giá thấp hơn so với Chiu Pin-chan là đối thủ đã thắng mình ở chung kết giải Hàn Quốc Masters hồi tháng 11 năm ngoái, tuy nhiên tay vợt số 1 Việt Nam thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng, "đòi nợ" thành công trước tay vợt số 1 cầu lông Đài Loan.

Nguyễn Thùy Linh đánh bại tay vợt hạng 14 thế giới ở giải cầu lông Indonesia Masters- Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh đánh bại tay vợt hạng 14 thế giới, giành quyền vào tứ kết đơn nữ giải cầu lông Indonesia Masters 2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở ván 1, Nguyễn Thùy Linh cùng Chiu Pin-chan chơi giằng co, so kè từng điểm. Tay vợt số 1 Việt Nam kiên trì điều cầu về phía sát biên bên thuận tay của đối thủ, chờ cơ hội thuận lợi để tấn công. Lối chơi bền bỉ, chắt chiu trong từng pha đánh mang lại hiệu quả cho Nguyễn Thùy Linh, giúp cô giành được những điểm số quan trọng, vươn lên giành chiến thắng 21/17.

Chiu Pin-chan vùng lên mạnh mẽ ở ván 2, tạo cách biệt 4 điểm (8/4) và có thế trận nhỉnh hơn. Tuy nhiên Nguyễn Thùy Linh nỗ lực đeo bám. Những pha đánh cầu hỏng đáng tiếc của Thùy Linh ở cuối ván giúp Chiu Pin-chan vượt dẫn 20/18 sau đó có 3 cơ hội để kết thúc ván đấu nhưng không tận dụng thành công.

Xuất sắc cứu những điểm số quan trọng, Nguyễn Thùy Linh cân bằng 20/20 sau đó vươn lên giành chiến thắng 23/21 ở ván 2 và khép lại thắng lợi chung cuộc 2-0 trước Chiu Pin-chan. Kết quả này đưa Nguyễn Thùy Linh vào vòng tứ kết nội dung đơn nữ Giải cầu lông Indonesia Masters. Đối thủ của tay vợt số 1 Việt Nam ở tứ kết là người thắng trong cặp đấu giữa Pitchamon (Thái Lan, hạng 36 thế giới) và Tomoka Miyazaki (Nhật Bản, hạng 9 thế giới).

Giải cầu lông Indonesia Masters 2026 nằm trong hệ thống World Tour Super 500 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) với tổng tiền thưởng là 500.000 USD (khoảng 13 tỉ đồng). Trong đó phần thưởng cho danh hiệu vô địch cá nhân (đơn nam, đơn nữ) là 37.500 USD (khoảng 970 triệu đồng). Những tay vợt có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng BWF mới đủ điều kiện tham dự giải đấu này, trong đó Nguyễn Thùy Linh là đại diện duy nhất của cầu lông Việt Nam. Với việc vào tứ kết, Nguyễn Thùy Linh ít nhất nhận 3.000 USD (khoảng 78 triệu đồng) tiền thưởng cùng 5.040 điểm thưởng trên bảng xếp hạng BWF.


