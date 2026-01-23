Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nguyễn Thùy Linh dừng chân đáng tiếc ở tứ kết giải cầu lông Indonesia Masters 2026

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
23/01/2026 15:03 GMT+7

Hôm nay, Nguyễn Thùy Linh để thua nhà vô địch đơn nữ giải cầu lông trẻ thế giới 2023 Pitchamon Opatniputh (hạng 36 thế giới), dừng chân ở tứ kết đơn nữ giải cầu lông Indonesia Masters 2026.

Nguyễn Thùy Linh lỡ cơ hội đánh bại nhà vô địch cầu lông trẻ thế giới

Pitchamon Opatniputh (hạng 36 thế giới) vừa bước sang tuổi 19 là tài năng trẻ số 1 cầu lông Thái Lan, từng cùng đội tuyển cầu lông nước này đoạt HCV đồng đội nữ các kỳ SEA Games 31 năm 2022 tại Việt Nam, SEA Games 32 năm 2023 tại Campuchia. Mốc son sự nghiệp của tay vợt này là đoạt danh hiệu vô địch nội dung đơn nữ giải cầu lông trẻ thế giới năm 2023 diễn ra tại Mỹ. Vì thế cô được đánh giá cao khi chạm trán với Nguyễn Thùy Linh (hạng 21 thế giới) ở tứ kết đơn nữ giải cầu lông Indonesia Masters 2026.

Nguyễn Thùy Linh dừng chân đáng tiếc ở tứ kết giải cầu lông Indonesia Masters 2026- Ảnh 1.

Nguyễn Thùy Linh thi đấu nỗ lực trong trận tứ kết trước nhà vô địch đơn nữ trẻ thế giới năm 2023 Pitchamon Opatniputh (Thái Lan)

ẢNH: NHẬT THỊNH

Sức trẻ (kém Nguyễn Thùy Linh 9 tuổi) được Pitchamon Opatniputh phát huy. Tay vợt Thái Lan nhập cuộc mạnh mẽ, nhanh chóng gia tăng cách biệt điểm số trước Nguyễn Thùy Linh lên 6 điểm (11/5). Bản lĩnh cùng kinh nghiệm được Nguyễn Thùy Linh phát huy khi có mạch lên điểm liên tiếp, cân bằng 13/13 sau đó vươn lên giành chiến thắng 21/18 ở ván 1.

Pitchamon Opatniputh tiếp tục khởi đầu tốt ở ván 2, vượt dẫn 10/5 trước Nguyễn Thùy Linh. Tay vợt số 1 Việt Nam tiếp tục vào thế rượt đuổi, cân bằng được 18/18. Liên tục cứu được điểm kết thúc ván đấu của đối thủ đồng thời có cơ hội giành chiến thắng nhưng Nguyễn Thùy Linh không tận dụng thành công và để thua 24/26 khiến trận đấu phải bước vào ván 3 quyết định.

Nguyễn Thùy Linh dừng chân đáng tiếc ở tứ kết giải cầu lông Indonesia Masters 2026- Ảnh 2.

Nguyễn Thùy Linh nhận thất bại đáng tiếc ở tứ kết giải cầu lông Indonesia Masters 2026

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thể lực suy giảm khiến Nguyễn Thùy Linh thất thế trong những pha đánh cầu bền, vì thế cô để thua đáng tiếc 12/21 trước Pitchamon Opatniputh và chấp nhận thua chung cuộc với tỷ số 1-2 sau 1 giờ 12 phút tranh tài.

Giải cầu lông Indonesia Masters 2026 nằm trong hệ thống World Tour Super 500 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) với tổng tiền thưởng là 500.000 USD (khoảng 13 tỉ đồng). Trong đó phần thưởng cho danh hiệu vô địch cá nhân (đơn nam, đơn nữ) là 37.500 USD (khoảng 970 triệu đồng). Những tay vợt có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng BWF mới đủ điều kiện tham dự giải đấu này, trong đó Nguyễn Thùy Linh là đại diện duy nhất của cầu lông Việt Nam. Với việc dừng chân ở tứ kết, Nguyễn Thùy Linh ít nhất nhận 3.000 USD (khoảng 78 triệu đồng) tiền thưởng cùng 5.040 điểm thưởng trên bảng xếp hạng BWF.



