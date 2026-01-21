Dàn tuyển thủ Việt Nam nỗ lực chinh phục đấu trường đỉnh cao

Nguyễn Thùy Linh thăng hạng

Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) công bố hôm qua, tay vợt số 1 cầu lông VN Nguyễn Thùy Linh tăng 2 bậc, từ hạng 23 lên hạng 21 thế giới. Để có được sự thăng tiến trong những ngày đầu năm 2026, Nguyễn Thùy Linh đã xuất sắc đánh bại cựu vô địch thế giới Pusarla Sindhu (Ấn Độ, hạng 12 thế giới), giành quyền vào vòng 2 đơn nữ giải cầu lông Ấn Độ mở rộng vừa kết thúc.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh ảnh: Nhật Thịnh

Ngay sau giải Ấn Độ mở rộng, Nguyễn Thùy Linh tiếp tục tranh tài ở giải Indonesia Masters. Đối thủ của cô ở vòng 1 diễn ra hôm nay là tay vợt Lin Hsiang-ti (Đài Loan, hạng 20 thế giới). Trước đối thủ được đánh giá cân tài cân sức, tay vợt của đơn vị Đồng Nai quyết tâm giành chiến thắng nhằm tiến sâu tại giải.

Với mục tiêu trọng tâm là giành quyền tham dự Olympic Los Angeles 2028, dự kiến Nguyễn Thùy Linh sẽ tham dự khoảng 15 giải quốc tế trong năm 2026 nhằm tích lũy điểm, duy trì vị trí cao trên bảng xếp hạng BWF. Tay vợt số 1 VN từng đạt thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp là 17 thế giới. Ở tuổi 28, cô vẫn duy trì được phong độ ổn định, là niềm hy vọng số 1 của cầu lông VN ở đấu trường quốc tế.

Cơ hội quý giá cho Vũ Hà Minh Đức

Nhằm giúp các tay vợt nam hàng đầu VN thi đấu đỉnh cao trên sân nhà, Liên đoàn Quần vợt VN (VTF) đăng cai 4 giải quần vợt chuyên nghiệp trong hệ thống ATP Challenger 50 trải dài từ tháng 1 - 6.2026 tại Phan Thiết.

Với vai trò chủ nhà, VN được trao một số suất đặc cách tham dự vòng loại cũng như vòng đấu chính. Nhờ đó, tài năng 23 tuổi Vũ Hà Minh Đức lần đầu được góp mặt ở vòng đấu chính 1 giải quần vợt nhà nghề ATP Challenger 50. Minh Đức không thể tạo bất ngờ trước tay vợt kỳ cựu Arthur Weber (Pháp, hạng 436 ATP) khi thua 0-2 (0/6, 0/6), dừng bước ngay ở vòng 1 chặng đấu đầu tiên diễn ra hôm qua. Tuy nhiên, việc được tập luyện, thi đấu với các tay vợt chuyên nghiệp giúp Minh Đức cùng các tay vợt VN trui rèn, làm quen với môi trường chuyên nghiệp.

Ngoài đăng cai 4 giải quần vợt nhà nghề ATP Challenger 50, VN còn là chủ nhà của 4 giải Men's World Tennis Tour trong hệ thống của Liên đoàn Quần vợt quốc tế (ITF). Đây là các giải ở cấp độ thấp hơn so với ATP Challenger, là cơ hội để Minh Đức tìm kiếm chiến thắng, tích lũy điểm. Bên cạnh các giải trên sân nhà, Minh Đức cùng các tay vợt VN cũng tham dự các giải chuyên nghiệp ở nước ngoài để vừa tích lũy điểm vừa nâng cao trình độ.

Thanh Thúy khẳng định tài năng tại Nhật Bản

Với khát khao chinh phục bóng chuyền chuyên nghiệp, thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ VN Trần Thị Thanh Thúy đầu quân cho CLB Gunma Green Wings thi đấu ở giải bóng chuyền Nhật Bản.

Chơi bóng ở giải đấu có chất lượng chuyên môn bậc nhất châu lục, Thanh Thúy thể hiện được tài năng, chiếm suất thi đấu chính ở CLB Gunma Green Wings. Cô là tay ghi điểm chủ lực giúp đội bóng này thường xuyên giữ được vị trí cao trên bảng xếp hạng giải bóng chuyền Nhật Bản. Nhờ chơi bóng tại Nhật Bản, Thanh Thúy duy trì được phong độ đỉnh cao, sẵn sàng cống hiến cho đội tuyển bóng chuyền nữ VN ở các giải quốc tế trong năm nay như ASIAD 20 diễn ra tháng 9 tại Nhật Bản.