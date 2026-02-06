Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hậu trường: 'Nàng thơ' bóng chuyền Việt Nam khoe sắc xuân

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
06/02/2026 07:27 GMT+7

Các tay đập xinh đẹp và tài năng của bóng chuyền nữ Việt Nam "khoe sắc" trong những ngày gần tết khiến người hâm mộ phải trầm trồ.

Nguyễn Thị Phương, chủ công sinh năm 1999 là thành viên CLB Binh chủng thông tin và là tuyển thủ Việt Nam từng tham dự SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 năm ngoái ở Thái Lan được ví như "nàng thơ" trong làng bóng chuyền.

Hậu trường: 'Nàng thơ' bóng chuyền Việt Nam khoe sắc xuân- Ảnh 1.

Chủ công Nguyễn Thị Phương khoe sắc trước thềm Tết Nguyên đán

ẢNH: NVCC

Sở hữu chiều cao 1,76 m cùng khả năng bật đà gần 3 m cùng lối chơi thông minh, Nguyễn Thị Phương tạo ra được sự khác biệt ở vị trí chủ công, nhiều lần được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tin tưởng trao cơ hội ra sân trong màu áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô cũng là tay đập chủ lực giúp đội Binh chủng thông tin đoạt danh hiệu vô địch quốc gia các năm 2019, 2020, 2021 cùng nhiều thành tích ấn tượng khác.

Hậu trường: 'Nàng thơ' bóng chuyền Việt Nam khoe sắc xuân- Ảnh 2.

Nguyễn Thị Phương là chủ công tài năng và xinh đẹp, được ví như nàng thơ của bóng chuyền nữ Việt Nam

ẢNH: NVCC

Không chỉ tài năng, Nguyễn Thị Phương còn có đông đảo fan hâm mộ nhờ sở hữu khuôn mặt xinh xắn, nữ tính. Ở các giải đấu cô luôn được đánh giá là một trong những ứng viên danh hiệu hoa khôi. Đầu năm ngoái, Nguyễn Thị Phương giành danh hiệu hoa khôi bóng chuyền tại hội làng Kim Thiều (Bắc Ninh).

Hậu trường: 'Nàng thơ' bóng chuyền Việt Nam khoe sắc xuân- Ảnh 3.

Chuyền hai Vi Thị Yến Nhi rạng rỡ sắc xuân

ẢNH: NVCC

Hậu trường: 'Nàng thơ' bóng chuyền Việt Nam khoe sắc xuân- Ảnh 4.

Vi Thị Yến Nhi ghi lại khoảnh khắc mùa xuân 2026 tại Hà Nội

ẢNH: NVCC

Người đẹp khác của bóng chuyền nữ Việt Nam là chuyền hai Vi Thị Yến Nhi cũng "lộng lẫy" khoe sắc trong bộ áo dài dân tộc. Yến Nhi năm nay 22 tuổi, sở hữu chiều cao 1,78 m, là thành viên đội bóng chuyền nữ Hà Nội và cùng đội tuyển U.21 Việt Nam tham dự giải U.21 thế giới năm ngoái. Cô có sự tiến bộ đáng ghi nhận về chuyên môn, hứa hẹn sớm thay thế các đàn chị ở vị trí chuyền hai tại đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Xem thêm bình luận