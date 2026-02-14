'Khủng long' Thanh Thúy lại rực sáng ở giải bóng chuyền Nhật Bản

Thanh Thúy tỏa sáng ở vị trí mới tại Nhật Bản

Hôm nay (14.2), "khủng long" Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings thi đấu lượt trận thứ 31 tại giải bóng chuyền Nhật Bản, chạm trán với CLB Kurobe Aqua Fairies. Đội bóng này nằm ở nửa cuối trên bảng xếp hạng nên quyết tâm kiếm điểm trước CLB Gunma Green Wings.

Trần Thị Thanh Thúy tỏa sáng ở vị trí mới tại CLB Gunma Green Wings ở giải bóng chuyền Nhật Bản ẢNH: GGW

Sau thành công ở lượt đấu trước, Thanh Thúy tiếp tục được HLV Sakamoto tung ra sân từ đầu ở vị trí đối chuyền. Thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cùng với 2 chủ công là Takaso, Rozanski thi đấu ăn ý, hiệu quả. Nhờ đó đội Gunma Green Wings tạo thế trận khá áp đảo, vượt dẫn CLB Kurobe Aqua Fairies với tỷ số 2-0 với điểm số lần lượt là 25/17, 25/20.

Nỗ lực của các cầu thủ đội Kurobe Aqua Fairies giúp họ giành chiến thắng 25/21, rút ngắn tỷ số còn 1-2. Đó cũng là ván đấu mà đội bóng của Thanh Thúy chơi chùng xuống, thiếu gắn kết. Vì thế sau khi "siết" lại đội hình, CLB Gunma Green Wings nhanh chóng lấy lại thế trận, giành chiến thắng 25/22 và khép lại thắng lợi chung cuộc 3-1.

Ở trận đấu này Thanh Thúy ghi tổng cộng 16 điểm, trong đó có 2 điểm phòng thủ chắn bóng và 1 điểm từ giao bóng ăn điểm trực tiếp. Phong độ ấn tượng của Thanh Thúy giúp CLB Gunma Green Wings trở lại vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng giải bóng chuyền Nhật Bản.

Ngày mai (15.2), Thanh Thúy cùng các đồng đội CLB Gunma Green Wings tái đấu với CLB Kurobe Aqua Fairies với mục tiêu tiếp tục giành 3 điểm. Do bận thi đấu ở Nhật Bản, Thanh Thúy cũng ăn tết xa nhà.



