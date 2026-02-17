Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
HLV Polking nhận lỗi vụ sử dụng cầu thủ không hợp lệ, HLV Tampines Rovers tự tin chờ CLB CAHN
Quỳnh Phương
17/02/2026 21:25 GMT+7

Trước trận lượt về vòng 16 đội AFC Champions League 2 gặp Tampines Rovers, HLV Alexandre Polking thừa nhận CLB CAHN hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

Tại buổi họp báo trước trận lượt về vòng 16 đội AFC Champions League 2, HLV Alexandre Polking thừa nhận sai sót thuộc hoàn toàn về CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) khi sử dụng 2 cầu thủ không hợp lệ ở trận lượt đi gặp Tampines Rovers. Theo phán quyết của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), CLB CAHN bị xử thua 0-3, bị phạt 2.000 USD và bị cắt 50% khoản hỗ trợ tham dự giải, từ 80.000 USD xuống còn 40.000 USD.

HLV Polking cho biết trước trận lượt đi, CLB CAHN đã tham dự đầy đủ các cuộc họp kỹ thuật và nhận báo cáo liên quan tư cách thi đấu cầu thủ. Trong danh sách, Stefan Mauk và Rogerio Alves vẫn được ghi đủ điều kiện ra sân, nhưng phía dưới lại có ghi chú nhỏ: “Vui lòng tự kiểm tra, chúng tôi không chịu trách nhiệm”. Dù không hài lòng với cách xử lý và giao tiếp chưa rõ ràng, ông Polking khẳng định CLB CAHN phải chịu trách nhiệm và coi đây là “bài học lớn”.

CLB CAHN bị xử thua do sử dụng Rogerio Alves và Stefan Mauk, trong khi cả 2 đã nhận đủ 3 thẻ vàng ở vòng bảng và đáng ra phải bị treo giò ở lượt đi vòng 16 đội. Vì vậy, chiến thắng 4-0 của CLB CAHN trên sân Hàng Đẫy ngày 11.2 bị hủy.

Sau án phạt, CLB CAHN buộc phải thắng Tampines Rovers với cách biệt ít nhất 4 bàn ở trận lượt về trên sân Jalan Besar lúc 19 giờ 15 ngày 18.2 mới có thể giành quyền vào tứ kết.

Ở chiều ngược lại, Tampines Rovers chuẩn bị cho trận đấu theo cách bình thường. Sau thất bại 0-4 ngày 11.2, đội bóng Singapore đã sa thải HLV Noh Rahman và bổ nhiệm ông Robert Eziakor làm HLV tạm quyền. HLV Eziakor khẳng định toàn đội không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoài sân cỏ, trong khi tiền vệ Koya Kazama bày tỏ sự tự tin khi được chơi trên sân Jalan Besar.

