Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nóng: CLB CAHN chính thức bị AFC xử thua Tampines 0-3, thiệt hại 1 tỉ đồng vì dùng cầu thủ trái luật

Hồng Nam
17/02/2026 12:45 GMT+7

CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) chính thức bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua 0-3 ở trận lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League 2 với Tampines Rovers. Án phạt được công bố ngày 17.2, đúng mùng 1 Tết Bính Ngọ.

CLB CAHN bị xử thua trận lượt đi với Tampines Rovers

CLB CAHN đã đánh bại Tampines Rovers với tỷ số đậm 4-0 ở lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League 2. Tuy nhiên, đại diện Việt Nam đã không thể bảo toàn kết quả này trước trận lượt về gặp đại diện Singapore trên sân Jalan Besar, diễn ra ngày 18.2.

Do sử dụng 2 cầu thủ không hợp lệ, gồm Stefan Mauk và Rogerio Alves, nên CLB CAHN bị AFC xử thua với tỷ số 0-3. 

Cả Mauk và Alves đều nhận đủ 3 thẻ vàng ở vòng bảng, trong đó thẻ vàng thứ ba phải nhận ở trận đấu hạ màn, đồng nghĩa phải nghỉ thi đấu lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League để thụ án treo giò.

Nóng: CLB CAHN chính thức bị AFC xử thua Tampines 0-3, thiệt hại 1 tỉ đồng vì dùng cầu thủ trái luật- Ảnh 1.

Stefan Mauk (áo đỏ) không đủ điều kiện thi đấu, nhưng vẫn ra sân trước Tampines

ẢNH: MINH TÚ

Dù vậy, HLV Alexandre Polking vẫn sử dụng cả hai. Mauk đá trọn vẹn 90 phút, còn Alves đá 64 phút, ghi 1 bàn thắng (pha lập công nâng tỷ số lên 3-0). Chiếu theo quy định giải, các đội sử dụng cầu thủ không hợp quy sẽ bị xử thua 0-3 ở trận đấu đó. Do đó, kết quả chung cuộc ở trận lượt đi tại Hàng Đẫy là CLB CAHN thua 0-3 trước Tampines Rovers.

Trận lượt về giữa hai đội (diễn ra ngày 18.2) tại Singapore vẫn diễn ra như lịch ban đầu. Để có vé vào tứ kết, CLB CAHN phải thắng với cách biệt 4 bàn, hoặc tối thiểu 3 bàn để kéo trận đấu vào hiệp phụ.

HLV Polking nói với Báo Thanh Niên: "CLB CAHN sẽ nỗ lực đến cùng và buộc phải đánh bại đối thủ một lần nữa".

Thiệt hại nặng về tài chính

CLB CAHN bị phạt 2.000 USD. Đồng thời, khoản phí dự giải 80.000 USD đáng ra đội bóng được nhận giờ bị cắt giảm xuống còn 40.000 USD. Như vậy, CLB CAHN thiệt hại 42.000 USD, tương đương khoảng 1 tỉ đồng.

Tại AFC Champions League 2 mùa trước, một đại diện Singapore cũng hưởng lợi từ việc đối thủ dùng người trái luật, đó là Lion City Sailors.

Cụ thể, ở trận tứ kết với Sanfreece Hiroshima, Lion City thua đậm 1-6. Tuy nhiên, do Sanfreece sử dụng cầu thủ Valere Germain sai quy định (anh chưa được đăng ký), nên bị xử thua 0-3 ở trận lượt đi. Chính quyết định này khiến đại diện Nhật Bản sụp đổ, sau đó để hòa 1-1 ở màn tái đấu Lion City lượt về, rồi ngậm ngùi rời cuộc chơi với tổng tỷ số thua 1-4.

Lion City sau đó tiến một mạch đến ngôi á quân AFC Champions League 2.

Khám phá thêm chủ đề

