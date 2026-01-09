Ole Gunnar Solskjær đang được xem là ứng viên số 1 cho vị trí HLV tạm quyền Manchester United lần thứ 2, sau khi CLB này sa thải chiến lược gia người Bồ Đào Nha Ruben Amorim. Theo phân tích của báo chí Anh, đây có thể là bước đi chiến lược sai lầm tiếp theo của Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và Giám đốc điều hành Omar Berrada.

So với một ứng viên khác là Michael Carrick, kinh nghiệm từng dẫn dắt Manchester United giúp Ole Gunnar Solskjær được đánh giá cao hơn trong cuộc đua ghế HLV tạm quyền.

Lần rời Manchester United của Solskjær vào mùa thu 2021 vẫn còn để lại nhiều ký ức buồn. Thất bại 0-2 trước Manchester City ở derby, tiếp đó là trận thua 1-4 trước Watford đã khiến người hâm mộ phản đối dữ dội. Solskjær bị sa thải ngay trong đêm, khép lại nhiệm kỳ đầy biến động bằng những giọt nước mắt trong buổi phỏng vấn chia tay trên kênh nội bộ của CLB.

Dù vậy, ban lãnh đạo Manchester United vẫn kỳ vọng Solskjær có thể tái hiện “phép màu” từng làm được ở giai đoạn tạm quyền từ tháng 12.2018 đến tháng 3.2019, khi ông giúp đội bóng thắng 14 trong 19 trận, bất bại 11 trận đầu và tạo nên dấu ấn đậm nét với màn loại PSG tại Champions League nhờ quả phạt đền muộn của Marcus Rashford.

Viễn cảnh Solskjær trở lại ghế nóng Manchester United: Canh bạc lớn của ban lãnh đạo Quỷ đỏ

Lập luận được đưa ra là phong thái lạc quan của Solskjær có thể vực dậy tinh thần đội bóng, đồng thời vị thế huyền thoại - người ghi bàn quyết định mang về Champions League 1999 và cú ăn 3 - sẽ giúp kết nối lại với người hâm mộ. Ngoài ra, phong cách bóng đá tấn công của ông được kỳ vọng phù hợp hơn với truyền thống CLB, sau giai đoạn Manchester United vận hành sơ đồ 3-4-3 thiên về phản ứng dưới thời Ruben Amorim.

Tuy nhiên, rủi ro là rất lớn. Nếu đội bóng không cải thiện kết quả ngay lập tức, kịch bản ác mộng như giai đoạn cuối nhiệm kỳ trước của Solskjær có thể tái diễn, kéo theo sự phẫn nộ của người hâm mộ không chỉ nhắm vào HLV tạm quyền mà còn vào các lãnh đạo cấp cao, vốn đã suy giảm uy tín.

Trong buổi phỏng vấn chia tay năm xưa, Solskjær từng nói: “Chúng ta sẽ còn gặp lại”. Nếu điều đó xảy ra - và nếu Michael Carrick được mời làm trợ lý như trước - Solskjær chắc chắn sẽ lại hướng tới chiếc ghế HLV trưởng dài hạn.

Theo Sky Sports News, khả năng Solskjær và Michael Carrick cùng làm việc trong ban huấn luyện tạm quyền đang ngày càng thấp. Manchester United nhiều khả năng sẽ chọn một trong hai để dẫn dắt đội bóng trong 17 vòng còn lại của Premier League và các trận FA Cup tiếp theo. CLB không vội vàng đưa ra quyết định và dự kiến chưa bổ nhiệm HLV mới trước trận FA Cup gặp Brighton.

Trong thời gian chờ đợi, Darren Fletcher tiếp tục được giao nhiệm vụ tạm quyền và nhận được đánh giá tích cực từ ban lãnh đạo nhờ cách làm việc với truyền thông cũng như sự gắn kết nhanh chóng với các cầu thủ tại trung tâm huấn luyện Carrington. Ngoài Solskjær và Carrick, Ruud van Nistelrooy cũng là một phương án khác, khi ông đã quen thuộc với bộ máy hiện tại của Manchester United.