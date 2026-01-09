Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Viễn cảnh Solskjær trở lại ghế nóng Manchester United: Canh bạc lớn của ban lãnh đạo Quỷ đỏ
Video Thể thao

Viễn cảnh Solskjær trở lại ghế nóng Manchester United: Canh bạc lớn của ban lãnh đạo Quỷ đỏ

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
09/01/2026 05:51 GMT+7

Ole Gunnar Solskjær đang nổi lên như ứng viên hàng đầu cho vai trò HLV tạm quyền Manchester United lần thứ 2, nhưng quyết định này được đánh giá là canh bạc đầy rủi ro với ban lãnh đạo CLB trong bối cảnh nội bộ tiếp tục bất ổn.

Ole Gunnar Solskjær đang được xem là ứng viên số 1 cho vị trí HLV tạm quyền Manchester United lần thứ 2, sau khi CLB này sa thải chiến lược gia người Bồ Đào Nha Ruben Amorim. Theo phân tích của báo chí Anh, đây có thể là bước đi chiến lược sai lầm tiếp theo của Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và Giám đốc điều hành Omar Berrada.

So với một ứng viên khác là Michael Carrick, kinh nghiệm từng dẫn dắt Manchester United giúp Ole Gunnar Solskjær được đánh giá cao hơn trong cuộc đua ghế HLV tạm quyền.

Lần rời Manchester United của Solskjær vào mùa thu 2021 vẫn còn để lại nhiều ký ức buồn. Thất bại 0-2 trước Manchester City ở derby, tiếp đó là trận thua 1-4 trước Watford đã khiến người hâm mộ phản đối dữ dội. Solskjær bị sa thải ngay trong đêm, khép lại nhiệm kỳ đầy biến động bằng những giọt nước mắt trong buổi phỏng vấn chia tay trên kênh nội bộ của CLB.

Dù vậy, ban lãnh đạo Manchester United vẫn kỳ vọng Solskjær có thể tái hiện “phép màu” từng làm được ở giai đoạn tạm quyền từ tháng 12.2018 đến tháng 3.2019, khi ông giúp đội bóng thắng 14 trong 19 trận, bất bại 11 trận đầu và tạo nên dấu ấn đậm nét với màn loại PSG tại Champions League nhờ quả phạt đền muộn của Marcus Rashford.

Viễn cảnh Solskjær trở lại ghế nóng Manchester United: Canh bạc lớn của ban lãnh đạo Quỷ đỏ

Lập luận được đưa ra là phong thái lạc quan của Solskjær có thể vực dậy tinh thần đội bóng, đồng thời vị thế huyền thoại - người ghi bàn quyết định mang về Champions League 1999 và cú ăn 3 - sẽ giúp kết nối lại với người hâm mộ. Ngoài ra, phong cách bóng đá tấn công của ông được kỳ vọng phù hợp hơn với truyền thống CLB, sau giai đoạn Manchester United vận hành sơ đồ 3-4-3 thiên về phản ứng dưới thời Ruben Amorim.

Tuy nhiên, rủi ro là rất lớn. Nếu đội bóng không cải thiện kết quả ngay lập tức, kịch bản ác mộng như giai đoạn cuối nhiệm kỳ trước của Solskjær có thể tái diễn, kéo theo sự phẫn nộ của người hâm mộ không chỉ nhắm vào HLV tạm quyền mà còn vào các lãnh đạo cấp cao, vốn đã suy giảm uy tín.

Trong buổi phỏng vấn chia tay năm xưa, Solskjær từng nói: “Chúng ta sẽ còn gặp lại”. Nếu điều đó xảy ra - và nếu Michael Carrick được mời làm trợ lý như trước - Solskjær chắc chắn sẽ lại hướng tới chiếc ghế HLV trưởng dài hạn.

Theo Sky Sports News, khả năng Solskjær và Michael Carrick cùng làm việc trong ban huấn luyện tạm quyền đang ngày càng thấp. Manchester United nhiều khả năng sẽ chọn một trong hai để dẫn dắt đội bóng trong 17 vòng còn lại của Premier League và các trận FA Cup tiếp theo. CLB không vội vàng đưa ra quyết định và dự kiến chưa bổ nhiệm HLV mới trước trận FA Cup gặp Brighton.

Trong thời gian chờ đợi, Darren Fletcher tiếp tục được giao nhiệm vụ tạm quyền và nhận được đánh giá tích cực từ ban lãnh đạo nhờ cách làm việc với truyền thông cũng như sự gắn kết nhanh chóng với các cầu thủ tại trung tâm huấn luyện Carrington. Ngoài Solskjær và Carrick, Ruud van Nistelrooy cũng là một phương án khác, khi ông đã quen thuộc với bộ máy hiện tại của Manchester United.

Tin liên quan

Bê bối nhập tịch bóng đá Malaysia: FAM họp khẩn, có thể từ chức tập thể

Bê bối nhập tịch bóng đá Malaysia: FAM họp khẩn, có thể từ chức tập thể

Bóng đá Malaysia đang đứng trước một diễn biến nghiêm trọng liên quan đến bê bối nhập tịch cầu thủ, khi BCH Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) được cho là sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn vào tối 8.1, với khả năng dẫn đến việc từ chức tập thể.

U.23 Việt Nam mở 1 cánh cửa tứ kết: Dấu ấn Kim Sang-sik và thách thức mang tên Kyrgyzstan

Tổng thư ký FAM được phục chức nhưng 2 năm không được tăng lương

Khám phá thêm chủ đề

Manchester United HLV Solskjær Quỷ đỏ HLV M.U HLV trưởng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận