Chiến thắng 1-0 trước U.23 Jordan tối 6.1 tại vòng bảng VCK U.23 châu Á 2026 đã giúp U.23 Việt Nam chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Quan trọng hơn cả, kết quả này cho thấy sự tiến bộ rõ nét của đội bóng trẻ Việt Nam trong cách tiếp cận trận đấu và khả năng làm chủ thế trận trước một đối thủ được đánh giá cao ở khu vực Tây Á.

Sau trận đấu, HLV Omar Najhi của U.23 Jordan thẳng thắn nhìn nhận: “Tôi chưa thể đánh giá chiến thắng trận ra quân có giúp U.23 Việt Nam đi tiếp hay không, dù rằng thắng trận mở màn đồng nghĩa cơ hội vượt qua vòng bảng cao hơn”. Phát biểu này phản ánh đúng thực tế khắc nghiệt của sân chơi châu lục, nơi mọi sai sót đều có thể phải trả giá đắt.

HLV Kim Sang-sik hiểu rõ điều đó. Ông cùng các học trò nhanh chóng gạt niềm vui sang một bên để tập trung cho chặng đường phía trước. Bởi lẽ, trong lịch sử các giải trẻ châu Á, không ít đội bóng giành nhiều điểm nhưng vẫn bị loại sớm.

Điểm nhấn lớn nhất trong chiến thắng trước U.23 Jordan đến từ những điều chỉnh nhân sự táo bạo của HLV Kim Sang-sik. Lần đầu tiên tiền đạo mới 18 tuổi Nguyễn Lê Phát được trao suất đá chính trong đội hình U.23 Việt Nam ở một giải đấu chính thức. Sự tự tin, khả năng tranh chấp và hỗ trợ tấn công của cầu thủ trẻ này đã gây không ít khó khăn cho hàng thủ đối phương.

U.23 Việt Nam mở 1 cánh cửa tứ kết: Dấu ấn Kim Sang-sik và thách thức mang tên Kyrgyzstan

Không chỉ có Nguyễn Lê Phát, tiền vệ Xuân Bắc cũng là nhân tố mới được HLV Kim Sang-sik tin dùng. Việc bố trí Xuân Bắc đá cặp với Thái Sơn giúp U.23 Việt Nam tăng cường khả năng phòng ngự từ xa, tạo nên 2 lớp đánh chặn vững chắc trước hàng thủ. Nhờ đó, U.23 Jordan thường xuyên rơi vào thế bị động khi triển khai bóng ở khu vực trung lộ.

Sau lượt trận đầu tiên, U.23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A và đứng trước cơ hội sớm giành vé vào tứ kết nếu giành chiến thắng trước U.23 Kyrgyzstan ở lượt đấu ngày 9.1. Tuy nhiên, đối thủ Trung Á không phải cái tên dễ bị xem thường.

U.23 Kyrgyzstan đã để thua sát nút 0-1 trước chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út ở trận ra quân, với bàn thua ở phút 88 trong thế chơi thiếu người. Truyền thông Kyrgyzstan cho biết, trước trận gặp U.23 Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Kyrgyzstan (KFU) Kamchybek Tashiev cùng nhiều lãnh đạo cấp cao đã trực tiếp đến sân theo dõi buổi tập của đội, thể hiện sự quan tâm và áp lực lớn dành cho thầy trò HLV Edmar Lacerda.

HLV Edmar Lacerda đánh giá cao HLV Kim Sang-sik ẢNH: AFC

Truyền thông nước này đều chung nhận định rằng U.23 Kyrgyzstan cần chơi phòng ngự phản công, tránh đôi công và đặc biệt phải cảnh giác với các tình huống cố định của U.23 Việt Nam - vũ khí đã giúp đội bóng của HLV Kim Sang-sik đánh bại U.23 Jordan.

Trở lại sân tập ngày 7.1, U.23 Việt Nam nhanh chóng bước vào giai đoạn chuẩn bị mới. Ban huấn luyện tập trung rèn các phương án chống bóng bổng, chống phản công và duy trì kỷ luật chiến thuật. HLV Kim Sang-sik liên tục nhắc nhở các cầu thủ giữ sự tỉnh táo, tránh những pha vào bóng thiếu kiểm soát dẫn đến thẻ phạt.

Cánh cửa vào tứ kết đang rộng mở, nhưng U.23 Việt Nam hiểu rằng mọi lợi thế chỉ có ý nghĩa khi được cụ thể hóa bằng sự tập trung và ổn định. Trận gặp U.23 Kyrgyzstan không chỉ là bài kiểm tra về chiến thuật, mà còn là thước đo bản lĩnh của một tập thể đang từng bước khẳng định vị thế ở sân chơi châu Á.