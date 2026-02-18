Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
V-League 2025-2026 sẽ 'nóng rực' sau tết: CLB CAHN và Ninh Bình đua ngôi đầu
Video Thể thao

V-League 2025-2026 sẽ ‘nóng rực’ sau tết: CLB CAHN và Ninh Bình đua ngôi đầu

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
18/02/2026 05:13 GMT+7

V-League 2025-2026 đang bước vào giai đoạn kịch tính nhất trước khi tạm nghỉ 2 tuần dịp Tết Nguyên đán. Cuộc đua vô địch giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Ninh Bình cùng sự trỗi dậy của nhiều đội bóng khiến người hâm mộ không khỏi 'nhung nhớ'.

V-League 2026 đang bước vào giai đoạn hấp dẫn bậc nhất trước khi tạm nghỉ 2 tuần để các đội bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Sự gián đoạn này khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối, bởi giải đấu đang đạt đến cao trào với cuộc đua vô địch căng thẳng giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và CLB Ninh Bình, đồng thời chứng kiến sự vùng lên đầy mạnh mẽ của nhiều đội bóng bị đánh giá thấp hơn.

V-League 2025-2026 sẽ ‘nóng rực’ sau tết: CLB CAHN và Ninh Bình đua ngôi đầu

2 vòng đấu gần nhất đã mang đến một bầu không khí bùng nổ hiếm thấy, khi các trận đấu diễn ra cởi mở, giàu tính cống hiến thay vì sự chặt chẽ thường thấy. Khán giả liên tục được thưởng thức những màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, tiêu biểu là chiến thắng 3-2 của CAHN trước Ninh Bình, trận đấu được xem như lời khẳng định của 2 ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch.

Bất ngờ lớn cũng liên tiếp xảy ra, nổi bật là chiến thắng khó tin 4-1 của SLNA trước Thể Công Viettel. Trong khi đó, Thanh Hóa và HAGL cũng duy trì phong độ tích cực, khiến ranh giới giữa nhóm mạnh và nhóm yếu trở nên mờ nhạt. Cục diện V-League vì thế ngày càng khó lường, cuộc đua vô địch lẫn cuộc chiến trụ hạng đều trở nên gay cấn.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

