Tối 18.2.2026, CLB CAHN để thua Tampines Rovers (Singapore) với tỷ số 1-3 trên sân khách, qua đó chính thức dừng bước tại AFC Champions League Two 2025-2026. Sau 2 lượt trận, đại diện Việt Nam thất bại với tổng tỷ số 1-6.

Bước vào trận lượt về trong bối cảnh đã bị xử thua 0-3 ở lượt đi, CLB CAHN chịu áp lực lớn và sớm nhận bàn thua. Phút 36, từ một pha tạt bóng bên cánh, Đoàn Văn Hậu phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Hide Higashikawa bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Nguyễn Filip, mở tỷ số cho Tampines Rovers.

Sang hiệp 2, tình thế càng trở nên khó khăn khi phút 55, Leo Artur bị truất quyền thi đấu. Chơi thiếu người và bị dẫn bàn, CLB CAHN lúng túng trong triển khai thế trận.

Vỡ trận trước Tampines Rovers, CLB CAHN dừng bước ở AFC Champions League Two

Phút 56, Đình Bắc đưa bóng vào lưới đối thủ sau cú sút chân trái trong vòng cấm, nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định cầu thủ đội khách đã phạm lỗi trước đó.

Chỉ ít phút sau, Tampines Rovers gia tăng cách biệt. Phút 60, Hide Higashikawa đi bóng vượt qua Văn Hậu rồi dứt điểm từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 76, CLB CAHN được hưởng phạt đền và Alan Grafite thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, hy vọng của đội khách nhanh chóng tắt khi phút 79, Tampines phản công sắc bén và Trent Buhagiar ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 sau pha đối mặt Nguyễn Filip.

CLB CAHN may mắn tránh thêm một bàn thua ở phút 82 khi đối thủ đưa bóng vào lưới nhưng bị từ chối vì lỗi việt vị. Ở lượt đi, CLB CAHN từng thắng Tampines Rovers 4-0 nhưng sau đó bị AFC xử thua 0-3 vì sai phạm trong đăng ký thi đấu.