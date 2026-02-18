Năm 2026, đội tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn chuyển mình với lực lượng dày và cạnh tranh hơn nhờ sự bổ sung của các cầu thủ nhập tịch cùng lứa U.23 trưởng thành sau SEA Games 33 và VCK U.23 châu Á 2026.

Đặc biệt, thành công của Xuân Son tại AFF Cup 2024 với 7 bàn thắng cũng cho thấy đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh lên ra sao nếu khai thác cầu thủ nhập tịch đúng cách. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam không chạy theo hướng nhập tịch ồ ạt để thắng nhanh, mà ưu tiên bổ sung có chọn lọc, nhằm gia tăng sức mạnh mà vẫn giữ được bộ khung nội binh.

Đội tuyển Việt Nam trong năm mới: Cạnh tranh hơn, mạnh mẽ hơn

Khác hẳn với năm 2025, khi đội tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn vì trụ cột chấn thương, phong độ sa sút và lớp trẻ chưa kịp trưởng thành, đội tuyển Việt Nam bước vào năm 2026 với diện mạo mới. Đây là đội bóng có chiều sâu lực lượng, có sự cạnh tranh quyết liệt và quan trọng nhất: gần như không có cầu thủ nào là “bất khả thay thế”.

Ở hầu hết vị trí đều có nhiều phương án đủ sức đá chính, giúp đội tuyển không còn phụ thuộc vào một cá nhân nào. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, tính cạnh tranh nội bộ tăng mạnh, tạo nền tảng để đội tuyển Việt Nam trở nên ổn định và giàu sức cạnh tranh hơn trên mọi đấu trường.