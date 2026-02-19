Tối 18.2.2026, Tampines Rovers đánh bại CLB CAHN 3-1 trên sân Jalan Besar ở trận lượt về vòng 1-8 AFC Champions League Two (ACL2), qua đó giành quyền vào tứ kết với tổng tỉ số 6-1 sau 2 lượt trận.

Theo The Straits Times (Singapore), đây là kết quả "khó tin" bởi chỉ vài ngày trước, Tampines từng thua 0-4 tại sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, mọi thứ đảo chiều khi AFC ra phán quyết ngày 17.2, hủy kết quả lượt đi và xử Tampines thắng 3-0 do CLB CAHN sử dụng 2 cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu là Stefan Mauk và Rogerio Santos.

Báo chí Singapore nói gì khi Tampines Rovers thắng đậm CLB CAHN để vào tứ kết?

Ở trận lượt về, Tampines tiếp tục thể hiện sự hiệu quả khi Hide Higashikawa ghi 2 bàn, trong khi CLB CAHN càng gặp khó sau khi Leo Artur bị thẻ đỏ ở phút 55. Alan ghi bàn từ chấm phạt đền cho đại diện Việt Nam nhưng Trent Buhagiar ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

HLV Robert Eziakor cho biết Tampines đã rút kinh nghiệm sau khi thủng lưới tới 10 bàn trong 2 lần gặp CLB CAHN trước đó. Trong khi đó, HLV Mano Polking thừa nhận đội bóng của ông gặp bất lợi lớn khi phải đối đầu một đối thủ phòng ngự chặt chẽ và khẳng định sai sót về đăng ký cầu thủ sẽ không tái diễn.

Quang Hải và các đồng đội dưng bước ở giải châu Á ẢNH: CLB CAHN

The Straits Times cũng nhấn mạnh Tampines đang có hành trình đáng chú ý tại ACL2 và sẽ gặp Bangkok United hoặc Macarthur FC ở vòng tứ kết, diễn ra ngày 5.3 và 12.3.