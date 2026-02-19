Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Báo chí Singapore nói gì khi Tampines Rovers thắng đậm CLB CAHN để vào tứ kết?
Video Thể thao

Báo chí Singapore nói gì khi Tampines Rovers thắng đậm CLB CAHN để vào tứ kết?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
19/02/2026 10:32 GMT+7

Báo chí Singapore mô tả chiến thắng 3-1 của Tampines Rovers trước CAHN là màn lội ngược dòng đầy cảm xúc, nhờ sự kiên cường trên sân và quyết định then chốt từ AFC ở hậu trường.

Tối 18.2.2026, Tampines Rovers đánh bại CLB CAHN 3-1 trên sân Jalan Besar ở trận lượt về vòng 1-8 AFC Champions League Two (ACL2), qua đó giành quyền vào tứ kết với tổng tỉ số 6-1 sau 2 lượt trận.

Theo The Straits Times (Singapore), đây là kết quả "khó tin" bởi chỉ vài ngày trước, Tampines từng thua 0-4 tại sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, mọi thứ đảo chiều khi AFC ra phán quyết ngày 17.2, hủy kết quả lượt đi và xử Tampines thắng 3-0 do CLB CAHN sử dụng 2 cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu là Stefan Mauk và Rogerio Santos.

Báo chí Singapore nói gì khi Tampines Rovers thắng đậm CLB CAHN để vào tứ kết?

Ở trận lượt về, Tampines tiếp tục thể hiện sự hiệu quả khi Hide Higashikawa ghi 2 bàn, trong khi CLB CAHN càng gặp khó sau khi Leo Artur bị thẻ đỏ ở phút 55. Alan ghi bàn từ chấm phạt đền cho đại diện Việt Nam nhưng Trent Buhagiar ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

HLV Robert Eziakor cho biết Tampines đã rút kinh nghiệm sau khi thủng lưới tới 10 bàn trong 2 lần gặp CLB CAHN trước đó. Trong khi đó, HLV Mano Polking thừa nhận đội bóng của ông gặp bất lợi lớn khi phải đối đầu một đối thủ phòng ngự chặt chẽ và khẳng định sai sót về đăng ký cầu thủ sẽ không tái diễn.

Báo chí Singapore nói gì khi Tampines Rovers thắng đậm CLB CAHN để vào tứ kết? - Ảnh 1.

Quang Hải và các đồng đội dưng bước ở giải châu Á

ẢNH: CLB CAHN

The Straits Times cũng nhấn mạnh Tampines đang có hành trình đáng chú ý tại ACL2 và sẽ gặp Bangkok United hoặc Macarthur FC ở vòng tứ kết, diễn ra ngày 5.3 và 12.3.

Tin liên quan

Vỡ trận trước Tampines Rovers, CLB CAHN dừng bước ở AFC Champions League Two

Vỡ trận trước Tampines Rovers, CLB CAHN dừng bước ở AFC Champions League Two

Thua 1-3 trên sân Tampines Rovers và thất bại chung cuộc 1-6 sau 2 lượt, CLB Công an Hà Nội chính thức dừng bước tại AFC Champions League Two 2025-2026.

Từ HCĐ U.23 châu Á 2026 đến đội tuyển Việt Nam: Cơ hội rộng mở nhưng không trải thảm đỏ

Đội tuyển Việt Nam trong năm mới: Cạnh tranh hơn, mạnh mẽ hơn

Khám phá thêm chủ đề

CLB CAHN Tampines Rovers AFC AFC Champions League Two hlv pOLKING báo chí Singapore
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận