Nuối tiếc xung quanh đội hình tiêu biểu V-League: Giá như...

Đội hình tiêu biểu V-League vẫn... chưa tròn trịa?

Đội hình tiêu biểu V-League 2025 - 2026 đã được công bố tại lễ trao giải V-League Award diễn ra chiều qua (1.7).

Cụ thể, thủ môn được chọn là Nguyễn Đình Triệu. Bộ tứ phòng ngự gồm hậu vệ trái Cao Pendant Quang Vinh, trung vệ Nguyễn Thành Chung và Adou Minh, cùng hậu vệ phải Bùi Tiến Dũng. Bộ tứ tiền vệ gồm Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Vĩ và Caio Cesar. Còn trên hàng công, hai tiền đạo gồm Alan Sebastiao Grafite và Nguyễn Tiến Linh.

Hiển nhiên, rất khó tìm ra một đội hình tiêu biểu lý tưởng, mà sẽ luôn có những nuối tiếc, tranh luận dù ở bất kỳ giải đấu nào. V-League không phải ngoại lệ.

Đội hình tiêu biểu V-League 2025 - 2026 ẢNH: VPF

Ở vị trí thủ môn, Đình Triệu có nhiều pha cứu thua đẹp mắt mùa này, như những pha bay người đẩy bóng "không tưởng" ở các trận Hải Phòng gặp Hà Tĩnh hay CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN). Tuy nhiên, so với mùa 2023 hay 2023 - 2024, đây không phải mùa giải hay vượt trội của Đình Triệu.

Thậm chí, anh còn nghỉ 5 trận ở V-League mùa này vì một số lý do sức khỏe. Giai đoạn sau AFF Cup 2024 chứng kiến quãng "trầm" của Đình Triệu, trước khi thủ môn sinh năm 1991 bật lên trở lại ở chặng nước rút.

So với Đình Triệu, rõ ràng thủ môn Trần Nguyên Mạnh hay Nguyễn Filip không hề kém cạnh, thậm chí có phần nhỉnh hơn.

Nguyên Mạnh ra sân trọn vẹn 26 trận cho CLB Nam Định ở V-League mùa này, góp công lớn giúp đội bóng thành Nam phòng ngự tốt nhất giải (chỉ nhận 18 bàn thua sau 26 trận). Nguyên Mạnh không chỉ phản xạ tốt, ra vào hợp lý, chơi chân ổn định, mà còn thể hiện tư chất thủ lĩnh khi chỉ huy hàng thủ Nam Định nhịp nhàng.

Nguyễn Filip cũng có mùa giải ổn định với 24 trận bắt chính, nhiều lần cứu thua cho CLB CAHN. Đáng tiếc, người gác đền mang hai dòng máu Việt Nam - CH Czech không được vinh danh.

Đình Triệu trong màu áo Hải Phòng ẢNH: NGỌC TRÀ

Điểm nổi bật của Đình Triệu so với Nguyên Mạnh và Nguyễn Filip, là Triệu chơi cho đội bóng khiêm tốn hơn (CLB Hải Phòng). Có lẽ bởi vậy, vai trò của thủ môn được nhìn nhận nổi bật hơn, đồng thời áp lực phải chịu cũng lớn hơn nên Đình Triệu đã "thắng" các thủ môn khác để được vinh danh.



Ở tuyến giữa, cả 4 tiền vệ được bầu chọn đều là tiền vệ trung tâm (Caio Cesar) hoặc tiền vệ công (Quang Hải, Hai Long, Văn Vĩ). Đôi chút tiếc nuối, khi những tiền vệ phòng ngự không được ghi nhận dù nắm giữ vai trò chìa khóa trong vận hành lối chơi.

Tiền vệ giữa có thể cầm trịch trận đấu, nhưng tiền vệ phòng ngự là chốt chặn án ngữ trước hàng thủ, chịu sức ép lớn và phải thi đấu vô cùng bền bỉ.

Lý Công Hoàng Anh đã chơi 24 trận cho CLB Nam Định mùa này, ghi 6 bàn thắng. Tiền vệ sinh năm 1999 sở hữu nguồn năng lượng và sức chiến đấu vô tận, giúp đội bóng thành Nam luôn vào thế áp đảo đối thủ. Không tiền vệ nào có đà tiến bộ tốt hơn Hoàng Anh mùa này. Nếu cầu thủ quê Phú Thọ được vinh danh, có lẽ đội hình tiêu biểu sẽ trọn vẹn hơn.

Tiếc cho ngoại binh

Dù chiếm vai trò quan trọng ở hầu hết CLB (thậm chí góp trên dưới 50% số bàn thắng, kiến tạo), nhưng ngoại binh chỉ góp mặt 2 cái tên ở đội hình tiêu biểu V-League. Đó là Alan Sebastiao Grafite và Caio Cesar.

Leo Artur của CLB CAHN đã có mùa giải tốt. Dù nghỉ 6 trận do chấn thương, nhưng anh vẫn kịp ghi 10 bàn thắng, trong đó có những pha lập công then chốt giúp CLB CAHN giành HCĐ V-League trong mùa giải phải "cày" tới 39 trận trên mọi đấu trường. So với Hai Long hay Quang Hải, Artur không kém canh cả về hiệu suất ghi bàn lẫn tầm ảnh hưởng.

Leo Artur vắng mặt ở đội hình tiêu biểu ẢNH: MINH TÚ

Một ngoại binh khác cũng nên được cân nhắc, đó là Lucao của Hải Phòng. Chân sút người Brazil ghi 14 bàn (chiếm gần nửa số pha lập công của Hải Phòng mùa này), giành ngôi đồng vua phá lưới với Alan. Lucao vừa ghi bàn đều đặn, vừa là điểm nhấn trong lối chơi tấn công khi đóng vai làm bóng, kiến tạo, dẫn dắt lối chơi.

Quan trọng hơn, trở thành vua phá lưới khi đá ở tập thể có thực lực vừa phải như CLB Hải Phòng đòi hỏi nỗ lực lớn của Lucao. Vậy nhưng, cựu chân sút Hà Nội sẽ phải chờ đợi dịp khác để được vinh danh xứng đáng.