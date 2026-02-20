Cầu thủ nhập ‘lậu’ bỏ chạy khỏi đội tuyển Malaysia, án phạt khó tránh khỏi

Không muốn nhắc lại cú sốc khoác áo đội tuyển Malaysia

Imanol Machuca, 26 tuổi, là cầu thủ sinh ra ở Roldan, Argentina, với bố mẹ và ông bà đều là người Argentina. Machuca từng tuyên bố mình có gốc gác Malaysia thông qua bà của mình. Nhưng FIFA chứng minh ngược lại, khẳng định qua các bằng chứng xác thực rằng bà của anh không sinh ra ở Malaysia và cũng không có tổ tiên là người Malaysia. Những tài liệu do Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đệ trình để xác minh tư cách thi đấu của cầu thủ này đã được chứng minh là giả mạo.

Machuca (bìa phải), một trong 7 cầu thủ nhập tịch ‘lậu’ Malaysia, anh hiện nay xác định nếu trở lại thi đấu chính thức chỉ còn tập trung sự nghiệp ở CLB Ảnh: Chụp màn hình FAM/X

Trường hợp của Machuca, tương tự như các đồng nghiệp còn lại gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado và Facundo Garces, đều được chứng minh là FAM đã giả mạo hồ sơ khi nộp lên FIFA và đã bị vạch trần toàn bộ sự thật.

Vụ việc này, hiện FAM đang kháng cáo án phạt của FIFA lên CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế) với phán quyết cuối cùng vào ngày 26.2 tới đây. Tuy nhiên, khả năng FAM thắng kiện hoặc thay đổi một phần nào đó án phạt của FIFA được đánh giá là cực kỳ thấp.

Tổng thư ký AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á), Windsor Paul John gần đây cho biết: "Với những gì chúng tôi nhận được, FAM chỉ kháng cáo lên CAS để xin giảm án cho các cầu thủ. Thế thôi".

Điều này đồng nghĩa, FAM đã gián tiếp thừa nhận không thể đảo ngược bản án của FIFA khi khép tội họ "xuyên tạc và gian lận", trong vụ nhập tịch 7 cầu thủ gốc ngoại trên.

Đây có thể là lý do vào cuối tháng 1 vừa qua, CAS đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án của FAM đối với 7 cầu thủ nhập tịch "lậu", cho phép họ tạm thời được hoãn việc thi hành án phạt trong khi chờ quá trình kháng cáo đầy đủ. Qua đó, đã được trở lại tham gia các hoạt động bóng đá.

Với cầu thủ Machuca, anh chỉ mới tham gia thi đấu một trận cùng CLB Velez Sarsfield ở giải VĐQG Argentina (hòa đội Defensa y Justicia tỷ số 1-1 cuối tuần trước).

Trong một cuộc phỏng vấn với trang web El Show de Velez trên nền tảng mạng xã hội X, Machuca giải thích rằng, tất cả những biến động xảy ra trước đây đã là quá khứ, và từ bây giờ anh chỉ tập trung vào CLB để đảm bảo sự nghiệp của mình trở lại đúng hướng.

Các cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia được FIFA chứng minh với bằng chứng xác thực, không có ai có gốc gác nước này Ảnh: Ngọc Linh

Cầu thủ này chỉ mới khoác áo đội tuyển Malaysia một trận, đó là trận thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6.2025 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Nhưng nay anh không còn muốn nhắc lại sự cố khoác áo đội tuyển Malaysia này một lần nào nữa, vì vụ việc khiến anh bị FIFA treo giò 12 tháng và phạt tiền 2.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 66,9 triệu đồng). Đội tuyển Malaysia hiện cũng đối mặt bị xử thua trận đấu trên thành tỷ số 0-3, do sử dụng các cầu thủ không hợp lệ thi đấu.

"Những gì đã xảy ra là quá khứ. Bây giờ tôi tập trung vào Velez Sarsfield và bình tĩnh hơn. Tôi biết ơn vì mọi việc đã được giải quyết sau khi trải qua một giai đoạn bốn tháng đầy phức tạp (vì án treo giò của FIFA). Vấn đề đó đã được bỏ lại phía sau và tôi đang tập trung vào tương lai. Điều chắc chắn là trải nghiệm này đã giúp tôi mạnh mẽ hơn và hiện tại tôi rất vui khi được trở lại khoác áo CLB", Machuca bày tỏ.

Anh cũng chia sẻ: "Tôi rất hào hứng được trở lại thi đấu, nhưng đồng thời tôi biết rằng vẫn cần thời gian để tôi thực sự lấy lại thể lực. Hiện tại, thể trạng của tôi vẫn tốt mặc dù trước đây tôi chỉ tập luyện một mình, nhưng sự khác biệt chính là tôi vẫn thiếu thời gian thi đấu chính thức".

Machuca và các đồng nghiệp liên quan vụ nhập tịch "lậu" thi đấu cho đội tuyển Malaysia, hiện vẫn nín thở chờ đợi phán quyết cuối cùng từ CAS vào ngày 26.2 tới. Nếu đơn kháng cáo của họ và FAM thất bại, các cầu thủ này sẽ lập tức trở lại tiếp tục thụ án treo giò của FIFA. Họ chỉ hy vọng án phạt sẽ được giảm hoặc rút ngắn lại, giúp họ sớm trở lại sự nghiệp thi đấu cho CLB.

Việc tiếp tục được thi đấu cho đội tuyển Malaysia với tư cách là cầu thủ có gốc gác, hoàn toàn bất khả thi đối với các cầu thủ này theo quy định của FIFA. Họ chỉ có thể góp mặt với tư cách là cầu thủ gốc ngoại, với điều kiện sinh sống và làm việc tại Malaysia từ 5 năm trở lên. Nhưng một số người như Machuca hay cầu thủ Facundo Garces (đang thi đấu ở Tây Ban Nha) đã không chọn lại con đường này.