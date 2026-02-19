Chủ tịch FIFA tuyên bố vé xem World Cup 2026 đã bán hết

508 triệu yêu cầu mua vé World Cup 2026, chỉ có 7 triệu vé được chào bán

Theo AFP, trong một cuộc phỏng vấn từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Mỹ, Donald Trump ở Florida, Chủ tịch FIFA Infantino cho biết, cơ quan bóng đá thế giới đã nhận được tới 508 triệu yêu cầu mua vé trong bốn tuần diễn ra World Cup 2026, nhưng chỉ có khoảng 7 triệu vé được chào bán. "Nhu cầu rất lớn. Mọi trận đấu đều đã bán hết vé", ông Infantino nói với CNBC.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino Ảnh: Reuters

Ông Infantino cho biết thêm, các yêu cầu cao nhất trong giai đoạn bán vé diễn ra vào giữa tháng 1.2026 và đến từ hơn 200 quốc gia.

Chủ tịch FIFA bày tỏ: "Chúng tôi chưa từng thấy điều gì như thế này, thật phi thường". Theo đó, FIFA cũng sẽ dành một số vé cho giai đoạn bán vé phút chót bắt đầu từ tháng 4 cho đến khi World Cup kết thúc vào ngày 19.7.

Về giá vé World Cup 2026 quá cao và được các hiệp hội người hâm mộ mô tả là quá đắt, chưa kể còn đạt mức cao kỷ lục trên các trang web bán lại.

Ông Infantino giải thích: "Tôi nghĩ điều này là do giải đấu diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico. Ai cũng muốn được tham gia vào một sự kiện đặc biệt như vậy. Giá vé được ấn định, nhưng đặc biệt ở Mỹ, có một hệ thống định giá linh hoạt, nghĩa là giá có thể tăng hoặc giảm.

Ngoài ra, vé cũng có thể được bán lại thông qua các nền tảng chính thức và thị trường thứ cấp, khiến giá cả tăng cao".

Chủ tịch FIFA cũng ước tính, kỳ World Cup lần đầu tiên với sự tham gia của 48 đội sẽ tạo ra ít nhất 11 tỉ USD doanh thu cho FIFA (khoảng 285.669 tỉ đồng), đồng thời nhấn mạnh rằng mỗi USD sẽ được tái đầu tư vào sự phát triển bóng đá tại 211 quốc gia thành viên của FIFA.

Ông cũng ước tính tác động của World Cup 2026 vào nền kinh tế của Mỹ sẽ đạt được vào khoảng 30 tỉ USD, bao gồm các lĩnh vực du lịch, khách sạn, an ninh và đầu tư liên quan.

Ngoài 7 triệu khán giả, ông Infantino dự đoán World Cup 2026 sẽ thu hút từ 20 đến 30 triệu khách du lịch và tạo ra khoảng 185.000 việc làm toàn thời gian.

"Nó sẽ có tác động rất lớn. Tôi hy vọng tác động này không chỉ giới hạn ở World Cup mà còn kéo dài đến tương lai", ông Infantino nhấn mạnh.