Thể thao Bóng đá Quốc tế

FIFA công bố báo cáo thường niên về CAS, cảnh báo FAM thất bại vụ kiện nhập tịch lậu

Giang Lao
Giang Lao
18/02/2026 10:36 GMT+7

Ngày 17.2, FIFA công bố báo cáo thường niên về CAS và bóng đá năm 2025, cung cấp tổng quan về các vụ kháng cáo án phạt của cơ quan này trước Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế.

FIFA cảnh báo vụ kháng cáo của FAM: 81% vụ việc giữ nguyên quyết định

Ngay trước ngày vụ điều trần sự việc kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan vụ nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ gốc ngoại ở CAS vào ngày 26.2 tới, FIFA đã công bố báo cáo thường niên về các vụ kháng cáo ở CAS và bóng đá trong năm 2025.

FIFA công bố báo cáo thường niên về CAS, cảnh báo FAM thất bại vụ kiện nhập tịch lậu- Ảnh 1.

FIFA bắt đầu tung đòn knock-out FAM trước ngày CAS mở phiên điều trần vụ nhập tịch 'lậu' của bóng đá Malaysia

Ảnh: Ngọc Linh

"Báo cáo cung cấp tổng quan về các hoạt động của FIFA liên quan đến các kháng cáo chống lại các quyết định của mình trước Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), cũng như một góc nhìn rộng hơn về sự tham gia của bóng đá trong trọng tài CAS trong năm. 

Năm 2025, các tranh chấp bóng đá một lần nữa chiếm phần lớn các vụ việc được đăng ký tại CAS (77%), do đó duy trì thị phần chi phối trong tổng số vụ việc. Báo cáo cũng cung cấp tổng quan về các án lệ quan trọng nhất từ cả CAS và Tòa án Liên bang Thụy Sĩ, được trích từ Báo cáo hàng quý của FIFA về các phán quyết bóng đá của CAS", bản báo cáo của FIFA cho biết.

"Theo điều 49 của Điều lệ FIFA, CAS vẫn là cơ quan có thẩm quyền xem xét và phán quyết các kháng cáo chống lại các quyết định cuối cùng do các cơ quan của FIFA đưa ra. Điều này đảm bảo rằng các bên liên quan trong bóng đá - bao gồm các liên đoàn thành viên, liên đoàn khu vực, cầu thủ, CLB, quan chức, HLV và người đại diện - có quyền khiếu nại lên một tòa án trọng tài độc lập để giải quyết tranh chấp và phản đối các quyết định của FIFA khi cần thiết", FIFA nêu rõ.

Trong báo cáo, FIFA cũng chỉ ra: "Trong năm 2025, trong số 73 Phán quyết về nội dung trong các vụ việc liên quan đến FIFA, 59 vụ (chiếm 81%) đã giữ nguyên quyết định của FIFA, bác bỏ hoàn toàn hoặc một phần kháng cáo. Ngoài ra, 8 trường hợp (11%) đã hủy bỏ quyết định kháng cáo hoặc chuyển lại vấn đề cho cơ quan FIFA có liên quan, trong khi 6 quyết định (8%) tuyên bố kháng cáo không được chấp nhận".

FIFA công bố báo cáo thường niên về CAS, cảnh báo FAM thất bại vụ kiện nhập tịch lậu- Ảnh 2.

FAM đã gián tiếp nhận tội gian lận, chỉ xin giảm án cho cầu thủ ở CAS, việc AFC xử thua 2 trận của đội tuyển Malaysia chỉ còn là vấn đề thời gian. Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) sẽ lấy vé dự Asian Cup 2027

Ảnh: Ngọc Linh

Từ những con số báo cáo của FIFA cho thấy, vụ việc kháng cáo của FAM ở CAS liên quan vụ làm giả giấy tờ nhập tịch của 7 cầu thủ gốc ngoại, chắc chắn cũng sẽ nằm trong số các vụ kháng cáo thất bại. 

Lý do, FIFA đã đưa ra các bằng chứng và cơ sở thuyết phục để khẳng định nguồn gốc thật sự của các cầu thủ nhập tịch Malaysia, không có ai có gốc gác gồm ông bà hay bố mẹ là người Malaysia.

Điều này cũng phù hợp với tiết lộ gần đây của Tổng thư ký AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á), Windsor Paul John khi xác nhận lại, rằng sự thật là FAM chỉ kháng cáo lên CAS để xin giảm án cho các cầu thủ. FAM không yêu cầu dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt hoặc CAS hủy bỏ và bác bỏ án treo giò của FIFA đối với 7 cầu thủ. Qua đó, cho thấy FAM đã gián tiếp nhận tội gian lận vụ nhập tịch, vì khả năng lật ngược bản án là không có cơ sở.

CAS hiện tạm hoãn lệnh cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, giúp họ trở lại thi đấu và giá trị trên thị trường chuyển nhượng đã được ghi nhận trở lại, như trên trang định giá Transfermarkt.

Mặc dù vậy, cán bộ truyền thông CAS, Vanessa Tracey đã giải thích và cảnh báo: "Trong trường hợp này, CAS đã đưa ra các biện pháp tạm thời liên quan đến việc đình chỉ thi đấu của các cầu thủ. Điều đó có nghĩa là việc đình chỉ đã bị tạm hoãn, về mặt pháp lý, cho đến khi có quyết định cuối cùng (ngày 26.2 tới)".

