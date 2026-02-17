Forbes tiết lộ doanh thu cực khủng của Inter Miami từ khi có Messi, giá trị tăng phi mã 1,35 tỉ USD

Tầm ảnh hưởng của Messi quá lớn

Theo một nghiên cứu của Forbes, nhờ tầm ảnh hưởng của Messi, Inter Miami hiện có giá trị 1,35 tỉ USD (khoảng 35.059 tỉ đồng), trở thành CLB có giá trị cao nhất tại MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ), và lần đầu tiên vượt qua LAFC (Los Angeles FC), đội bóng đã giữ vị trí dẫn đầu này trong ba năm qua.

Messi giúp CLB Inter Miami của ông David Beckham tăng giá trị và đạt doanh thu cực khủng từ khi anh gia nhập đội bóng từ tháng 7.2023 Ảnh: Reuters

Công bố của Forbes cũng phù hợp với thống kê của trang Sportico (Mỹ) gần đây, khi cho biết CLB Inter Miami của ông David Beckham làm chủ tịch và đồng sở hữu, nhờ hiệu ứng của Messi và chức vô địch MLS Cup, đã tăng giá trị 22% lên mức hơn 1,45 tỉ USD đứng số 1 bóng đá Mỹ và cũng soán ngôi đầu của LAFC.

"Tuy nhiên, điều ấn tượng hơn chính là doanh thu của CLB này đã tăng gấp bốn lần kể từ mùa giải 2023, mùa giải mà họ chính thức sở hữu được Messi từ mùa hè (vào tháng 7).

Sự thúc đẩy do Messi tạo ra đã đưa CLB ở Nam Florida này từ chỗ chỉ là đội bóng bị gắn mác tệ nhất ở MLS, một dự án thiếu định hướng, nhưng rồi giành đầy ắp các danh hiệu vô địch, sự uy tín và nổi tiếng trên toàn cầu, để nay vươn lên vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng giá trị của các đội bóng ở MLS", theo báo Tây Ban Nha, Marca, dựa trên công bố của tạp chí danh tiếng Forbes mới đây.

"Theo Forbes, Inter Miami hiện có giá trị 1,35 tỉ USD, xếp trên các CLB LAFC (1,32 tỉ USD), LA Galaxy (1,08 tỉ USD), New York City FC (1,02 tỉ USD) và Atlanta United FC (1 tỉ USD). Đây cũng là 5 CLB có giá trị trên 1 tỉ USD của bóng đá Mỹ hiện nay.

Để xếp hạng các CLB bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), Forbes đã xem xét nhiều dữ liệu, thông tin tài chính công khai từ các CLB và nói chuyện với hơn 60 giám đốc điều hành, chủ sở hữu đội bóng và nhiều nguồn khác", theo Marca.

Qua đó, đây được xem là một sự công nhận có uy tín cao nhất, giúp CLB Inter Miami của ông David Beckham ngày càng bay cao. "Và chừng nào Messi còn tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp cao như hiện tại, Inter Miami càng tự tin hướng tới tương lai và tin rằng họ sẽ tiếp tục là một trong những CLB quan trọng nhất tại MLS và CONCACAF (khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe)", Marca kết luận.