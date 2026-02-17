Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Forbes tiết lộ doanh thu cực khủng của Inter Miami từ khi có Messi, giá trị tăng phi mã 1,35 tỉ USD

Giang Lao
Giang Lao
17/02/2026 10:56 GMT+7

Theo Forbes, doanh thu của CLB Inter Miami từ khi có Messi năm 2023 đến nay, đã tăng gấp bốn lần từ mức chỉ 56 triệu USD lên khoảng 200 triệu USD. Dự kiến, trong năm 2026 sẽ còn tăng lên đến 250 triệu USD.

Tầm ảnh hưởng của Messi quá lớn

Theo một nghiên cứu của Forbes, nhờ tầm ảnh hưởng của Messi, Inter Miami hiện có giá trị 1,35 tỉ USD (khoảng 35.059 tỉ đồng), trở thành CLB có giá trị cao nhất tại MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ), và lần đầu tiên vượt qua LAFC (Los Angeles FC), đội bóng đã giữ vị trí dẫn đầu này trong ba năm qua.

Forbes tiết lộ doanh thu cực khủng của Inter Miami từ khi có Messi, giá trị tăng phi mã 1,35 tỉ USD- Ảnh 1.

Messi giúp CLB Inter Miami của ông David Beckham tăng giá trị và đạt doanh thu cực khủng từ khi anh gia nhập đội bóng từ tháng 7.2023

Ảnh: Reuters

Công bố của Forbes cũng phù hợp với thống kê của trang Sportico (Mỹ) gần đây, khi cho biết CLB Inter Miami của ông David Beckham làm chủ tịch và đồng sở hữu, nhờ hiệu ứng của Messi và chức vô địch MLS Cup, đã tăng giá trị 22% lên mức hơn 1,45 tỉ USD đứng số 1 bóng đá Mỹ và cũng soán ngôi đầu của LAFC.

"Tuy nhiên, điều ấn tượng hơn chính là doanh thu của CLB này đã tăng gấp bốn lần kể từ mùa giải 2023, mùa giải mà họ chính thức sở hữu được Messi từ mùa hè (vào tháng 7). 

Sự thúc đẩy do Messi tạo ra đã đưa CLB ở Nam Florida này từ chỗ chỉ là đội bóng bị gắn mác tệ nhất ở MLS, một dự án thiếu định hướng, nhưng rồi giành đầy ắp các danh hiệu vô địch, sự uy tín và nổi tiếng trên toàn cầu, để nay vươn lên vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng giá trị của các đội bóng ở MLS", theo báo Tây Ban Nha, Marca, dựa trên công bố của tạp chí danh tiếng Forbes mới đây.

"Theo Forbes, Inter Miami hiện có giá trị 1,35 tỉ USD, xếp trên các CLB LAFC (1,32 tỉ USD), LA Galaxy (1,08 tỉ USD), New York City FC (1,02 tỉ USD) và Atlanta United FC (1 tỉ USD). Đây cũng là 5 CLB có giá trị trên 1 tỉ USD của bóng đá Mỹ hiện nay. 

Để xếp hạng các CLB bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), Forbes đã xem xét nhiều dữ liệu, thông tin tài chính công khai từ các CLB và nói chuyện với hơn 60 giám đốc điều hành, chủ sở hữu đội bóng và nhiều nguồn khác", theo Marca.

Qua đó, đây được xem là một sự công nhận có uy tín cao nhất, giúp CLB Inter Miami của ông David Beckham ngày càng bay cao. "Và chừng nào Messi còn tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp cao như hiện tại, Inter Miami càng tự tin hướng tới tương lai và tin rằng họ sẽ tiếp tục là một trong những CLB quan trọng nhất tại MLS và CONCACAF (khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe)", Marca kết luận.

Tin liên quan

FAM bất ngờ bị hoãn giải ngân số tiền cực lớn từ chính phủ, đội ‘đặc nhiệm’ AFC vào cuộc

FAM bất ngờ bị hoãn giải ngân số tiền cực lớn từ chính phủ, đội ‘đặc nhiệm’ AFC vào cuộc

Theo Astro Arena, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS), ông Mohammed Taufiq Johari kêu gọi FAM cần phải kiên nhẫn, giải quyết mọi vấn đề liên quan vụ nhập tịch 'lậu' ở CAS và cải cách, thì mới được giải ngân số tiền lớn từ chính phủ.

Bóng đá Việt Nam nhận tin vui lớn đầu năm, Malaysia chắc chắn bị AFC xử thua 0-3

Messi lắp ghép lego cực đỉnh, theo đuổi những sở thích mới chờ World Cup

Khám phá thêm chủ đề

Messi MLS CONCACAF David Beckham Inter Miami
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận