Bóng đá Việt Nam nhận tin vui lớn đầu năm, Malaysia chắc chắn bị AFC xử thua 0-3

FAM đã gián tiếp nhận tội gian lận vụ nhập tịch Malaysia

Việc Tổng thư ký AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á), Windsor Paul John xác nhận lại, rằng sự thật là FAM chỉ kháng cáo lên CAS để xin giảm án cho các cầu thủ. FAM không yêu cầu dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt hoặc Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) hủy bỏ và bác bỏ án treo giò của FIFA đối với 7 cầu thủ. Qua đó, cho thấy FAM đã gián tiếp nhận tội gian lận vụ nhập tịch, theo BolaSport.com.

FAM đã gián tiếp nhận tội gian lận, chỉ xin giảm án cho cầu thủ ở CAS, việc AFC xử thua 2 trận của đội tuyển Malaysia chỉ còn là vấn đề thời gian. Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) sẽ lấy vé dự Asian Cup 2027 Ảnh: Ngọc Linh

"Điều này khá thú vị, bởi vì các báo cáo truyền thông địa phương của Malaysia liên tục cho rằng họ sẽ thắng kiện. Lý do từ dự báo của ông Windsor Paul John, cho rằng FAM sẽ có cơ hội 50% thắng kiện nhờ CAS vừa cho tạm hoãn lệnh thi hành án treo giờ 7 cầu thủ nhập tịch.

Nhưng rồi cũng chính ông Windsor Paul John ngay sau đó dập tắt mọi hy vọng bằng tiết lộ sự thật về vụ kháng cáo của FAM tại CAS. Hóa ra yêu cầu của FAM chỉ là giảm nhẹ hình phạt, gián tiếp xác nhận rằng bóng đá Malaysia đã phạm tội gian lận", BolaSport.com cho biết thêm.

Hồi hộp chờ ngày 26.2

BolaSport.com cũng cho rằng: "FAM sẽ bị xử phạt là điều chắc chắn và chỉ là vấn đề thời gian, sau khi CAS mở phiên điều trần trực tiếp vào ngày 26.2. Với tính chất vụ việc mỗi lúc càng quá rõ ràng, nhiều khả năng CAS sẽ sớm ra án mà không cần phải nghị bàn lâu hơn như dự báo.

Ngoài các án phạt của FIFA có thể được giữ nguyên, AFC cũng sẽ tiến hành các bước tiếp theo là xử thua các trận của đội tuyển Malaysia sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 (bao gồm 2 trận gặp đội Nepal và đội tuyển Việt Nam, đều sẽ bị xử thua cùng tỷ số 0-3). Thậm chí, án phạt còn có thể được tăng thêm, đẩy bóng đá Malaysia vào tình thế bi đát hơn".

Trên trang Berita Harian ngày 17.2, Chủ tịch Hội đồng Paralympic Malaysia (MPM), ông Megat D Shahriman Zaharudin cũng cảnh báo, FAM cần thực tế về cơ hội của mình tại CAS.

Ông Megat từng có kinh nghiệm với một vụ kiện ở CAS và thành công, thừa nhận rằng quy trình tại tòa án này không phải là điều có thể xem nhẹ. Nếu không có cơ sở và lập luận chắc chắn, việc FAM thua kiện là rõ ràng.

Các cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia được FIFA chứng minh với bằng chứng xác thực, không có ai có gốc gác nước này Ảnh: Ngọc Linh

"Nếu cơ quan kỷ luật FIFA ở Lausanne đã phán quyết rằng chúng ta phạm tội gian lận, rồi chúng ta lại muốn đưa vụ việc lên CAS, liệu chúng ta có nghĩ rằng những người trong ủy ban kỷ luật là những người thiếu kinh nghiệm? Đó là điều tôi không hiểu.

Họ là những người có uy tín, luật sư từ khắp nơi trên thế giới, một số người trong số họ đã từng xử lý các vụ việc tại CAS và là luật sư quốc tế. Uy tín của họ đang bị đe dọa. Tất nhiên, mọi vấn đề sẽ được xem xét rất cẩn thận trước khi đưa ra quyết định", ông Megat cho biết.

Cũng theo ông Megat giải thích về cách mà Hội đồng CAS có thể xem xét chi tiết lý lịch của các cầu thủ nếu cần thiết: "Nếu tại CAS họ gọi từng cầu thủ và hỏi, bạn có sinh ra ở Malaysia hay không, mẹ bạn có sinh ra ở Johor hay không, và câu trả lời là không, thì chúng ta còn có thể giải thích gì nữa? Làm sao chúng ta có thể liên hệ điều đó với dòng dõi tổ tiên từ thời xa xưa chỉ để củng cố lập luận".

Do đó, theo ông Megat, nếu FAM kháng cáo lên CAS chỉ để xin giảm án, thì có thể có hy vọng, nhưng không thể thay đổi bất cứ điều gì từ bản án do Ủy ban kỷ luật FIFA đã công bố.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, ông Mohammed Taufiq cũng cho biết, số tiền 18 triệu ringgit (khoảng 119,8 tỉ đồng) phân bổ từ chính phủ cho FAM và Chương trình Phát triển Bóng đá Quốc gia (NFDP), sẽ bị hoãn giải ngân cho đến khi FAM hoàn tất vụ kiện ở CAS và có phán quyết cuối cùng.