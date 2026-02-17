Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Bóng đá Việt Nam nhận tin vui lớn đầu năm, Malaysia chắc chắn bị AFC xử thua 0-3

Giang Lao
Giang Lao
17/02/2026 09:06 GMT+7

Theo BolaSport.com, CAS sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vụ nhập tịch 'lậu' của bóng đá Malaysia vào ngày 26.2 tới, đến thời điểm đó FAM không thể thoát được các lệnh trừng phạt, bao gồm đội tuyển nước này bị AFC xử thua.

FAM đã gián tiếp nhận tội gian lận vụ nhập tịch Malaysia

Việc Tổng thư ký AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á), Windsor Paul John xác nhận lại, rằng sự thật là FAM chỉ kháng cáo lên CAS để xin giảm án cho các cầu thủ. FAM không yêu cầu dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt hoặc Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) hủy bỏ và bác bỏ án treo giò của FIFA đối với 7 cầu thủ. Qua đó, cho thấy FAM đã gián tiếp nhận tội gian lận vụ nhập tịch, theo BolaSport.com.

Bóng đá Việt Nam nhận tin vui lớn đầu năm, Malaysia chắc chắn bị AFC xử thua 0-3- Ảnh 1.

FAM đã gián tiếp nhận tội gian lận, chỉ xin giảm án cho cầu thủ ở CAS, việc AFC xử thua 2 trận của đội tuyển Malaysia chỉ còn là vấn đề thời gian. Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) sẽ lấy vé dự Asian Cup 2027

Ảnh: Ngọc Linh

"Điều này khá thú vị, bởi vì các báo cáo truyền thông địa phương của Malaysia liên tục cho rằng họ sẽ thắng kiện. Lý do từ dự báo của ông Windsor Paul John, cho rằng FAM sẽ có cơ hội 50% thắng kiện nhờ CAS vừa cho tạm hoãn lệnh thi hành án treo giờ 7 cầu thủ nhập tịch.

Nhưng rồi cũng chính ông Windsor Paul John ngay sau đó dập tắt mọi hy vọng bằng tiết lộ sự thật về vụ kháng cáo của FAM tại CAS. Hóa ra yêu cầu của FAM chỉ là giảm nhẹ hình phạt, gián tiếp xác nhận rằng bóng đá Malaysia đã phạm tội gian lận", BolaSport.com cho biết thêm.

Hồi hộp chờ ngày 26.2

BolaSport.com cũng cho rằng: "FAM sẽ bị xử phạt là điều chắc chắn và chỉ là vấn đề thời gian, sau khi CAS mở phiên điều trần trực tiếp vào ngày 26.2. Với tính chất vụ việc mỗi lúc càng quá rõ ràng, nhiều khả năng CAS sẽ sớm ra án mà không cần phải nghị bàn lâu hơn như dự báo. 

Ngoài các án phạt của FIFA có thể được giữ nguyên, AFC cũng sẽ tiến hành các bước tiếp theo là xử thua các trận của đội tuyển Malaysia sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 (bao gồm 2 trận gặp đội Nepal và đội tuyển Việt Nam, đều sẽ bị xử thua cùng tỷ số 0-3). Thậm chí, án phạt còn có thể được tăng thêm, đẩy bóng đá Malaysia vào tình thế bi đát hơn".

Trên trang Berita Harian ngày 17.2, Chủ tịch Hội đồng Paralympic Malaysia (MPM), ông Megat D Shahriman Zaharudin cũng cảnh báo, FAM cần thực tế về cơ hội của mình tại CAS. 

Ông Megat từng có kinh nghiệm với một vụ kiện ở CAS và thành công, thừa nhận rằng quy trình tại tòa án này không phải là điều có thể xem nhẹ. Nếu không có cơ sở và lập luận chắc chắn, việc FAM thua kiện là rõ ràng.

Bóng đá Việt Nam nhận tin vui lớn đầu năm, Malaysia chắc chắn bị AFC xử thua 0-3- Ảnh 2.

Các cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia được FIFA chứng minh với bằng chứng xác thực, không có ai có gốc gác nước này

Ảnh: Ngọc Linh

"Nếu cơ quan kỷ luật FIFA ở Lausanne đã phán quyết rằng chúng ta phạm tội gian lận, rồi chúng ta lại muốn đưa vụ việc lên CAS, liệu chúng ta có nghĩ rằng những người trong ủy ban kỷ luật là những người thiếu kinh nghiệm? Đó là điều tôi không hiểu. 

Họ là những người có uy tín, luật sư từ khắp nơi trên thế giới, một số người trong số họ đã từng xử lý các vụ việc tại CAS và là luật sư quốc tế. Uy tín của họ đang bị đe dọa. Tất nhiên, mọi vấn đề sẽ được xem xét rất cẩn thận trước khi đưa ra quyết định", ông Megat cho biết.

Cũng theo ông Megat giải thích về cách mà Hội đồng CAS có thể xem xét chi tiết lý lịch của các cầu thủ nếu cần thiết: "Nếu tại CAS họ gọi từng cầu thủ và hỏi, bạn có sinh ra ở Malaysia hay không, mẹ bạn có sinh ra ở Johor hay không, và câu trả lời là không, thì chúng ta còn có thể giải thích gì nữa? Làm sao chúng ta có thể liên hệ điều đó với dòng dõi tổ tiên từ thời xa xưa chỉ để củng cố lập luận".

Do đó, theo ông Megat, nếu FAM kháng cáo lên CAS chỉ để xin giảm án, thì có thể có hy vọng, nhưng không thể thay đổi bất cứ điều gì từ bản án do Ủy ban kỷ luật FIFA đã công bố.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, ông Mohammed Taufiq cũng cho biết, số tiền 18 triệu ringgit (khoảng 119,8 tỉ đồng) phân bổ từ chính phủ cho FAM và Chương trình Phát triển Bóng đá Quốc gia (NFDP), sẽ bị hoãn giải ngân cho đến khi FAM hoàn tất vụ kiện ở CAS và có phán quyết cuối cùng.

Tin liên quan

Messi lắp ghép lego cực đỉnh, theo đuổi những sở thích mới chờ World Cup

Messi lắp ghép lego cực đỉnh, theo đuổi những sở thích mới chờ World Cup

Messi mới đây đăng tải bức ảnh anh đã lắp ghép hoàn chỉnh mô hình chiếc cúp vô địch World Cup của hãng đồ chơi nổi tiếng Lego, và bày tỏ "Chúng tôi đã hoàn thành nó", trên mạng xã hội Instagram.

Tranh cãi ai tố cáo nhập tịch ‘lậu’ chỉ vô ích, càng làm đau khổ bóng đá Malaysia

Tổng thư ký AFC bất ngờ ‘thanh minh’ về phát ngôn gây tranh cãi, Việt Nam có cơ hội được xử thắng

Khám phá thêm chủ đề

FAM FIFA AFC CAS Liên đoàn Bóng đá Malaysia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận