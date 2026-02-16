Tranh cãi ai tố cáo nhập tịch ‘lậu’ chỉ vô ích, càng làm đau khổ bóng đá Malaysia

"Điều quan trọng nhất, sự liêm chính của bóng đá Malaysia đã bị xâm phạm"

"Chỉ trích lẫn nhau, không có gì thực chất, và khi bị yêu cầu giải đáp, sự im lặng lại bao trùm. Thay vào đó, những lời đảm bảo được đưa ra, mặc dù một số người có thể đón nhận nó với chút hoài nghi hoặc ngờ vực.

Giờ thì chúng ta lại có những bài báo kiểu báo lá cải. Thành thật mà nói, vụ việc này chỉ khiến người ta thêm đau đầu!", nhà báo T.Avineshwaran của The Star bày tỏ trên mạng xã hội X ngày 16.2, sau khi trang Mynewshub đăng tải thông tin gây sốc tố cáo Chủ tịch PSSI (Liên đoàn Bóng đá Indonesia) Erick Thohir là người đạo diễn toàn bộ vụ tố cáo bóng đá Malaysia nhập tịch "lậu", không phải từ Việt Nam như AFC nêu gần đây.

'Sự liêm chính của bóng đá Malaysia đã bị xâm phạm, chứ không phải người đã vạch trần nó', theo Sinar Harian Ảnh: Ngọc Linh

Thông tin này được khơi lại bắt nguồn từ phát biểu mới đây của Tổng thư ký AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á), Windsor Paul John, khi bất ngờ tiết lộ "Việt Nam là bên tố cáo", nhưng ông không nêu cụ thể danh tính cá nhân hay tổ chức nào đã gửi đơn.

Tuy nhiên, Mynewshub cho rằng, họ có một nguồn tin từ Nam Mỹ thân cận với FIFA, xác nhận chính ông Erick Thohir mới là người đã chỉ đạo toàn bộ vụ tố cáo bóng đá Malaysia "vì sự ganh tị", bằng cách thu thập các chứng cứ, cử người đi nộp đơn và gửi tài liệu cho những người trong FIFA.

"Phía Việt Nam cũng đã nộp đơn khiếu nại, nhưng các tài liệu đó đều là do người của Erick Thohir cung cấp", Mynewshub cho biết thêm.

Mặc dù vậy, những thông tin từ Mynewshub chưa được kiểm chứng tính xác thực, theo báo chí Malaysia. Trên hết, nó cũng hoàn toàn không có gì mới mẻ, vì ngay từ đầu khi xảy ra vụ bê bối bóng đá Malaysia nhập tịch "lậu" và bị FIFA xử phạt nghiêm khắc, thì cũng đã có sự đổ lỗi cho phía Indonesia mới là bên tố cáo. Gần đây, thì Tổng thư ký AFC lại cho rằng "đơn tố cáo" gửi từ Việt Nam.

Liên quan vụ việc này, báo hàng đầu ở Malaysia, Sinar Harian gần đây cũng lên tiếng: "Vấn đề là sự liêm chính của bóng đá Malaysia đã bị xâm phạm, chứ không phải người nào đã vạch trần nó.

AFC hay bất cứ ai liên quan, bao gồm FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) phải giải quyết được các vấn đề hiện nay, và từ đó tìm ra manh mối về người chịu trách nhiệm vụ làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch "lậu", sự việc kéo dài đến nay đã thực làm hoen ố danh tiếng của bóng đá Malaysia trên đấu trường quốc tế".

Bất kể thế nào, FAM chắc chắn vẫn thua kiện FIFA

Trong diễn biến mới nhất, Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John xác nhận, đơn kháng cáo của FAM lên CAS về án phạt của FIFA, với phiên điều trần sắp diễn ra ngày 26.2 tới đây tại Thụy Sĩ, chỉ liên quan đến việc xin giảm án cho các cầu thủ nhập tịch.

Cơ quan này có thể đã nhìn nhận "không có cơ sở nào để thắng kiện FIFA" nếu theo đuổi lý lẽ "xác minh tư cách cầu thủ đủ điều kiện nhập tịch có gốc gác (như quy định FIFA) để thi đấu cho đội tuyển Malaysia".

Từ tiết lộ của Tổng thư ký AFC, đội tuyển Malaysia không thể tránh khỏi khả năng bị xử thua khi FAM thua kiện FIFA ở CAS Ảnh: Ngọc Linh

Do đó, nếu FAM và các cầu thủ thua kiện, đội tuyển Malaysia chắc chắn sẽ bị AFC xử thua tỷ số 0-3 với trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam ở trận lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 10.6.2025 (trận mà đội Việt Nam thua 0-4 trên sân khách). Các cầu thủ nhập tịch vẫn có thể bị CAS đưa ra quyết định gia hạn lại án treo giò vì thua kiện, trừ khi họ thắng kiện, thì mới được sớm trở lại thi đấu như lệnh tạm hoãn thi hành án hiện nay.

Cùng diễn biến với việc FAM đang được AFC tiến hành cải cách toàn bộ sự quản trị, có tin 2 nhân vật quan trọng trong ban chấp hành cũ đã từ chức là cựu quyền chủ tịch Yusoff Mahadi và cựu phó chủ tịch S.Sivasundaram sẽ không quay lại ứng cử, do sự chỉ trích và đề xuất từ dư luận ở bóng đá Malaysia.

Nhiều người cho rằng, những người cũ liên quan đến vụ nhập tịch và làm hoen ố danh tiếng của bóng đá Malaysia trên đấu trường quốc tế, sau khi từ chức thì đừng nên quay lại. Hãy để những con người mới xây dựng lại bóng đá Malaysia, trang Harian Metro nhấn mạnh.