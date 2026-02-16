Messi lắp ghép lego cực đỉnh, theo đuổi những sở thích mới chờ World Cup

Messi theo đuổi những sở thích mới trong lúc chờ World Cup

Messi gặp phải chấn thương căng cơ ở gân kheo chân trái sau chuyến du đấu tại Ecuador gặp CLB Barcelona SC ngày 8.2. Danh thủ người Argentina không tham gia tập luyện và đấu tập với CLB Inter Miami kể từ ngày 11.2 cho đến nay.

"Thay vì lo lắng do chấn thương, Messi đã chọn cách thư giãn khá bất ngờ đó là theo đuổi những sở thích mới như lắp ghép lego", theo báo Tây Ban Nha, Marca.

'Công trình' mới của Messi được anh chia sẻ trên mạng xã hội Instagram Ảnh: Chụp màn hình Instagram/Messi

"World Cup 2026 đang đến rất gần và trong nhà của Messi, họ biết điều đó. Ngôi sao người Argentina đang mong chờ một kỳ World Cup mới, có lẽ sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh và do đó anh sẽ tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Trong khi chờ đợi, Messi tận dụng thời gian để làm đồ thủ công, vì sau chấn thương, anh ấy đã ở nhà để tự xây dựng mô hình World Cup của riêng mình", Marca viết.

"Công trình" mới của Messi được anh chia sẻ trên mạng xã hội Instagram cùng dòng trạng thái: "Chúng tôi đã hoàn thành nó", có thể là do anh, các con trai và vợ, Antonela đã cùng nhau lắp ráp.

Sự kiện này lập tức gây sốt, khiến nhiều người hâm mộ thương hiệu Lego phải ghen tị, bởi hãng này cũng vừa mới ra mắt bộ sưu tập World Cup mới, theo Marca.

"Messi đang tận hưởng những ngày nghỉ và điều đó thật tuyệt vời để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và tìm kiếm những sở thích mới để giảm căng thẳng và vui chơi. Messi đã phải bỏ lỡ chuyến du đấu cuối mùa giải của Inter Miami do chấn thương và do đó, anh có nhiều thời gian hơn để thư giãn", Marca cho biết thêm.

Các hình ảnh mới đây cũng cho thấy, Messi đã tận dụng thời gian nghỉ ngơi hiện nay để đi xem các con trai anh thi đấu cho các đội trẻ Học viện Inter Miami. Trên sân, Messi còn trổ tài đá quả bóng từ bên ngoài đường biên ngang đi cong vào khung thành, khiến nhiều người xem phải trầm trồ: "Messi ghi bàn ở khắp mọi nơi, kể cả khi đang xem các con trai thi đấu".

Do Messi bị chấn thương, CLB Inter Miami đã hoãn trận du đấu tại Puerto Rico sang ngày 26.2 tới. Trong khi khả năng danh thủ 38 tuổi này kịp hồi phục để thi đấu trận mở màn mùa giải MLS 2026 vào cuối tuần này hay không (22.2) vẫn đang bỏ ngỏ.

Theo lịch thi đấu MLS 2026, Messi và Inter Miami sẽ ra quân với trận đấu trên sân khách gặp CLB Los Angeles FC của ngôi sao Son Heung-min vào lúc 9 giờ 30 ngày 22.2. Trận đấu này được tổ chức trên sân Memorial Coliseum có sức chứa 77.500 chỗ ngồi và đã bán hết vé.

Giới CĐV Mỹ đang mong chờ Messi kịp hồi phục để góp mặt vào trận đấu, vì đây cũng là lần đầu tiên anh đối đầu với Son Heung-min trên sân cỏ nước Mỹ. Son Heung-min kể từ khi gia nhập MLS, cũng đã gây cơn sốt hâm mộ không thua gì danh thủ người Argentina.