Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Messi lắp ghép lego cực đỉnh, theo đuổi những sở thích mới chờ World Cup

Giang Lao
Giang Lao
16/02/2026 09:46 GMT+7

Messi mới đây đăng tải bức ảnh anh đã lắp ghép hoàn chỉnh mô hình chiếc cúp vô địch World Cup của hãng đồ chơi nổi tiếng Lego, và bày tỏ "Chúng tôi đã hoàn thành nó", trên mạng xã hội Instagram.

Messi theo đuổi những sở thích mới trong lúc chờ World Cup

Messi gặp phải chấn thương căng cơ ở gân kheo chân trái sau chuyến du đấu tại Ecuador gặp CLB Barcelona SC ngày 8.2. Danh thủ người Argentina không tham gia tập luyện và đấu tập với CLB Inter Miami kể từ ngày 11.2 cho đến nay. 

"Thay vì lo lắng do chấn thương, Messi đã chọn cách thư giãn khá bất ngờ đó là theo đuổi những sở thích mới như lắp ghép lego", theo báo Tây Ban Nha, Marca.

Messi lắp ghép lego cực đỉnh, theo đuổi những sở thích mới chờ World Cup- Ảnh 1.

'Công trình' mới của Messi được anh chia sẻ trên mạng xã hội Instagram

Ảnh: Chụp màn hình Instagram/Messi

"World Cup 2026 đang đến rất gần và trong nhà của Messi, họ biết điều đó. Ngôi sao người Argentina đang mong chờ một kỳ World Cup mới, có lẽ sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh và do đó anh sẽ tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Trong khi chờ đợi, Messi tận dụng thời gian để làm đồ thủ công, vì sau chấn thương, anh ấy đã ở nhà để tự xây dựng mô hình World Cup của riêng mình", Marca viết.

"Công trình" mới của Messi được anh chia sẻ trên mạng xã hội Instagram cùng dòng trạng thái: "Chúng tôi đã hoàn thành nó", có thể là do anh, các con trai và vợ, Antonela đã cùng nhau lắp ráp. 

Sự kiện này lập tức gây sốt, khiến nhiều người hâm mộ thương hiệu Lego phải ghen tị, bởi hãng này cũng vừa mới ra mắt bộ sưu tập World Cup mới, theo Marca.

"Messi đang tận hưởng những ngày nghỉ và điều đó thật tuyệt vời để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và tìm kiếm những sở thích mới để giảm căng thẳng và vui chơi. Messi đã phải bỏ lỡ chuyến du đấu cuối mùa giải của Inter Miami do chấn thương và do đó, anh có nhiều thời gian hơn để thư giãn", Marca cho biết thêm.

Các hình ảnh mới đây cũng cho thấy, Messi đã tận dụng thời gian nghỉ ngơi hiện nay để đi xem các con trai anh thi đấu cho các đội trẻ Học viện Inter Miami. Trên sân, Messi còn trổ tài đá quả bóng từ bên ngoài đường biên ngang đi cong vào khung thành, khiến nhiều người xem phải trầm trồ: "Messi ghi bàn ở khắp mọi nơi, kể cả khi đang xem các con trai thi đấu".

Do Messi bị chấn thương, CLB Inter Miami đã hoãn trận du đấu tại Puerto Rico sang ngày 26.2 tới. Trong khi khả năng danh thủ 38 tuổi này kịp hồi phục để thi đấu trận mở màn mùa giải MLS 2026 vào cuối tuần này hay không (22.2) vẫn đang bỏ ngỏ.

Theo lịch thi đấu MLS 2026, Messi và Inter Miami sẽ ra quân với trận đấu trên sân khách gặp CLB Los Angeles FC của ngôi sao Son Heung-min vào lúc 9 giờ 30 ngày 22.2. Trận đấu này được tổ chức trên sân Memorial Coliseum có sức chứa 77.500 chỗ ngồi và đã bán hết vé.

Giới CĐV Mỹ đang mong chờ Messi kịp hồi phục để góp mặt vào trận đấu, vì đây cũng là lần đầu tiên anh đối đầu với Son Heung-min trên sân cỏ nước Mỹ. Son Heung-min kể từ khi gia nhập MLS, cũng đã gây cơn sốt hâm mộ không thua gì danh thủ người Argentina.

Tin liên quan

Tranh cãi ai tố cáo nhập tịch ‘lậu’ chỉ vô ích, càng làm đau khổ bóng đá Malaysia

Tranh cãi ai tố cáo nhập tịch ‘lậu’ chỉ vô ích, càng làm đau khổ bóng đá Malaysia

Theo nhà báo T.Avineshwaran của The Star, vụ tiết lộ của trang Mynewshub về đơn tố cáo bóng đá Malaysia nhập tịch 'lậu' được cho là xuất phát từ ông Erick Thohir, Chủ tịch PSSI (Indonesia), chỉ vô ích và không có gì thực chất.

Huỳnh Như nói cực hay khi AFC phỏng vấn, tự tin đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup

Ghi bàn đầu tiên ở tuổi 41, Ronaldo chấm dứt ‘đình công’: Lên tiếng về tương lai

Khám phá thêm chủ đề

Messi Inter Miami MLS Học viện Inter Miami Lego
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận