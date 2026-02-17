FAM bất ngờ bị hoãn giải ngân số tiền cực lớn từ chính phủ, đội ‘đặc nhiệm’ AFC vào cuộc

FAM cần chờ một khoảng thời gian thích hợp

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) được Chính phủ Malaysia phân bổ số tiền 18 triệu ringgit (khoảng 119,8 tỉ đồng) cho Chương trình Phát triển Bóng đá quốc gia (NFDP) vào tuần trước, nhưng số tiền này hiện đã bị trì hoãn giải ngân.

Lý do là FAM vẫn chưa rõ số phận của mình ở Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) liên quan vụ kiện FIFA về án phạt vụ nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ gốc ngoại. Phán quyết cuối cùng về vụ kiện này sẽ có vào ngày 26.2 tới, sau phiên điều trần của CAS tại Lausanne (Thụy Sĩ).

Vì vụ nhập tịch 'lậu', FAM đã bị ảnh hưởng cực lớn, trong đó vẫn chưa được giải ngân số tiền từ chính phủ để phát triển bóng đá trẻ Ảnh: Ngọc Linh

"FAM cần kiên nhẫn trước đã", Bộ trưởng KBS, ông Mohammed Taufiq Johari cho biết ngày 16.2, theo Astro Arena.

Theo đó, ông Mohammed Taufiq Johari giải thích: "Chúng tôi đã hoãn lại trước (việc giải ngân số tiền phân bổ cho FAM), nhưng về mặt huấn luyện (của NFDP kế hoạch sẽ tiếp tục). Bộ Thanh niên và Thể thao sẽ luôn theo dõi sát sao, cho đến khi có quyết định của CAS, chúng tôi sẽ xem xét tình hình về tài chính".

Ông Mohammed Taufiq Johari cũng nhấn mạnh, KBS vẫn đang theo dõi sát sao những diễn biến của FAM, vốn được xem là vẫn chưa hoàn toàn ổn định do vấn đề của 7 cầu thủ nhập tịch và đến nay vẫn chưa có chủ tịch và ban chấp hành mới điều hành.

FAM hiện đang được nhóm "đặc nhiệm" từ AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) điều hành và tái cơ cấu quản lý, quản trị, sau vụ nhập tịch "lậu" bị phanh phui và tránh bị FIFA cấm vận.

Theo Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John, quá trình tái cơ cấu này của FAM sẽ mất khoảng 3 tháng, trước khi trình bày các kế hoạch cải tổ và chỉ khi được thông qua, mới có thể tiến hành đại hội bầu cử để bầu ra chủ tịch và ban chấp hành mới.

Trước đó, cựu Bộ trưởng KBS, Hannah Yeoh, cũng đã nhấn mạnh rằng việc chuyển giao NFDP sẽ chỉ diễn ra sau khi FAM giải quyết triệt để các vấn đề hiện đang gây khó khăn cho họ.

"Ngay cả khi được chuyển giao, chúng ta vẫn sẽ bị chậm trễ một chút về tài chính và KBS sẽ luôn theo dõi sát sao. Ngay cả khi FAM đang trong tình trạng như thế này, NFDP cũng không thể dừng lại. Chúng ta phải tìm kiếm tài năng trẻ và đa dạng hóa các hoạt động để phát triển bóng đá. Đây là lộ trình đã được vạch ra từ trước", Bộ trưởng KBS hiện nay, ông Mohammed Taufiq Johari cho biết thêm, theo Astro Arena.