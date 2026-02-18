Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Quốc tế

HLV Mourinho nói gì về màn ăn mừng gây tranh cãi của Vinicius tại Champions League, UEFA sẽ điều tra?

Giang Lao
18/02/2026 09:29 GMT+7

HLV Mourinho thẳng thắn cho rằng, Vinicius, cầu thủ ghi bàn duy nhất giúp Real Madrid thắng Benfica tỷ số 1-0 ở trận lượt đi vòng play-off Champions League ngày 18.2, nên ăn mừng đúng mực không nên khiêu khích người xem.

"Tại sao Vinicius không ăn mừng như Di Stefano, Pele hay Eusebio?", HLV Mourinho chỉ ra vấn đề

Vinicius ghi bàn tuyệt đẹp ở phút 50 trận đấu, giúp Real Madrid, cũng là CLB cũ của ông Mourinho, dẫn trước Benfica tỷ số 1-0 ngay trên sân khách Estadio da Luz ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Nhưng màn ăn mừng sau đó của cầu thủ người Brazil này đã dẫn đến sự cố khiến trận đấu bị hoãn lại đến 11 phút: tranh cãi phân biệt chủng tộc.

HLV Mourinho nói gì về màn ăn mừng gây tranh cãi của Vinicius tại Champions League, UEFA sẽ điều tra?- Ảnh 1.

HLV Mourinho nhiều lần lao vào các cuộc tranh cãi giữa cầu thủ Real Madrid và Benfica

Ảnh: Reuters

Vinicius không chỉ bị CĐV Benfica la ó bằng những từ ngữ khó nghe. Cầu thủ người Argentina, Gianluca Prestianni của Benfica cũng bị tố cáo đã có những lời lẽ miệt thị nhắm vào ngôi sao người Brazil này. Vụ việc trở nên căng thẳng với phía Real Madrid bảo vệ Vinicius và có ý định không thi đấu. Nhưng cuối cùng sau thời gian tạm hoãn, trọng tài đã cho trận đấu tiếp tục trở lại.

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) chắc chắn sẽ có điều tra về sự việc. Tiền đạo Mbappe và tiền vệ Tchouameni của Real Madrid còn kêu gọi UEFA nên cấm dài hạn cầu thủ Prestianni của Benfica, vì lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào Vinicius mà họ đã nghe thấy được từ cầu thủ này.

Trong khi đó, HLV Mourinho, người cũng nhận thẻ đỏ trong trận đấu và không thể có lần trở lại sân Bernabeu trong trận lượt về, cho biết: "Tôi sẽ không đứng về phía bên nào trong vụ việc này. Tôi đã nói chuyện với cả hai người; Vinicius nói với tôi một điều và Prestianni một điều khác. Tôi sẽ không chọn phe nào".

Tuy nhiên, ông Mourinho ngầm trách cầu thủ Vinicius đã gián tiếp gây ra sự cố: "Tại sao Vinicius không ăn mừng như Di Stefano, Pele hay Eusebio? Cậu ấy đã ghi một bàn thắng tuyệt vời và rồi… tại sao vậy? Chuyện này luôn xảy ra với cậu ấy. Đây là điều duy nhất tôi không hiểu".

"Tôi đã nói với Vinicius rằng màn ăn mừng phải khác đi. CLB này có Eusebio là một huyền thoại, một cầu thủ da đen. Benfica không phải là một CLB phân biệt chủng tộc. Vinicius nên ăn mừng với các đồng đội của mình, chứ không phải trước mặt 60.000 người của đội chủ nhà. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Tôi yêu cậu ấy. Nhưng nếu bạn ghi bàn như vậy, bạn nên ăn mừng với các đồng đội của mình", HLV Mourinho nói thêm.

Theo Marca, những phát biểu của HLV Mourinho được cho là muốn xoa dịu tình hình, nhưng cũng có thể làm gia tăng tranh cãi. Real Madrid sẽ tiếp Benfica ở trận lượt về lúc 3 giờ ngày 26.2 để xác định suất vào vòng 16 đội Champions League.

