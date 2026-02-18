Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bộ ảnh gây sốt của Messi về ‘bóng đá và gia đình’

Giang Lao
Giang Lao
18/02/2026 11:11 GMT+7

Vợ Messi, Antonela Roccuzzo, vừa chia sẻ những bức ảnh ấm áp về gia đình, cho thấy anh đang hồi phục sau chấn thương và chơi đùa cùng các cậu con trai Ciro, Mateo và Thiago.

Cuộc sống riêng tư của Messi được hé lộ

"Ngoài sự nghiệp chuyên nghiệp lừng lẫy và nổi tiếng, Messi đã quyết định chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống gia đình của mình, dù là với vợ anh, Antonela Roccuzzo hay ba đứa con của anh", báo Tây Ban Nha, Marca chia sẻ.

Bộ ảnh gây sốt của Messi về ‘bóng đá và gia đình’- Ảnh 1.

Bộ ảnh khoảnh khắc gia đình của Messi gây sốt người xem

Ảnh: Chụp màn hình Messi, Antonela/Instagram

Trong đó, khoảnh khắc "bóng đá và gia đình", bộ ảnh mới nhất do Messi và vợ, Antonela, cùng đăng tải trên mạng xã hội Instagram mới đây đã gây sốt với người xem.

"Trong những bức ảnh, cặp đôi và ba đứa con của họ tạo dáng giữa những hàng cây cọ và bãi cỏ xanh, mặc quần áo màu pastel (màu xanh như màu của lá cây) của hãng trang phục nổi tiếng Adidas với logo là thương hiệu riêng của danh thủ người Argentina. "Bóng đá và gia đình!!", họ viết trong phần mô tả bài đăng.

Khoảnh khắc vui chơi ngoài trời giản dị này phản ánh tầm quan trọng của tình cảm gia đình và bóng đá như một phần trong cuộc sống thường nhật của họ, nơi mà tất nhiên, ngôi sao của những cảnh này cũng chính là quả bóng mà Ciro, Mateo và Thiago chơi cùng với bố của mình", Marca bày tỏ qua các hình ảnh Messi và vợ, Antonela đăng tải trên Instagram.

"Bài đăng này nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt thích và bình luận: "Gia đình đẹp nhất thế giới!!!", "Gia đình tuyệt vời", hay "Thật là một gia đình đẹp. Yêu tất cả mọi người", là vài trong vô số lời nhắn ủng hộ và yêu thương từ người hâm mộ với Messi và vợ, Antonela.

"Bài đăng này nhấn mạnh rằng trong gia đình Messi, thể thao không chỉ là nghề nghiệp của anh mà còn là hoạt động gắn kết gia đình", Marca nhấn mạnh.

Messi dự kiến sẽ trở lại tập luyện cùng Inter Miami vào giữa tuần này, chuẩn bị cho trận mở màn mùa giải MLS 2026 gặp CLB Los Angeles FC của ngôi sao Son Heung-min vào lúc 9 giờ 30 ngày 22.2.

